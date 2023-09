Warum es so viel Trubel um die Wahl der Deutschen Weinkönigin gibt

So stehen die Chance für die Haibacherin Eva Brockmann

Haibach 28.09.2023 - 09:37 Uhr < 1 Min.

Damals hatte Rosemarie Schreck aus Klingenberg als Fränkische Weinkönigin auch die nationale Krone geschafft. Am Freitag kann das Eva Brockmann (23) aus Haibach (Kreis Aschaffenburg) wiederholen. Da steht sie im Top5-Finale, das das Deutsche Weininstitut in Neustadt an der Weinstraße ausrichtet.

Mit Eva haben folgende Weinanbaugebiete den Vorentscheid gemeistert (Foto von links): Pfalz, Mosel, Franken, Baden, Rheingau.

Die Finalistinnen um das Amt der Deutschen Weinkönigin 2023. Von links: Lea Baßler aus der Pfalz, Sarah Röhl von der Mosel, Eva Brockman aus Franken, Jessica Himmelsbach aus Baden, Katja Föhr aus dem Rheingau

Der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands Artur Steinmann würde den Titel für Franken unter anderem so werten: »Würde Eva auch Deutsche Weinkönigin, würde das Churfranken den Stellenwert geben, den es verdient.« Tatsächlich stehen die Chancen für Eva gut. Bei der Qualifikation hatte die amtierende Fränkische Weinkönigin Beobachter beeindruckt. Einig sind sich die Beobachter aber auch, dass die Bewerberinnen vom Potenzial dicht beieinander liegen, Nuancen werden entscheiden.

Was den Freitagabend noch spannender macht: An der finalen Abstimmung über die Deutsche Weinkönigin können Jury, Publikum und alle zuhause abstimmen. Über diese Webseite: meinswr.de Wann die Abstimmung freigeschaltet ist, wird in der TV-Live-Sendung des SWR mitgeteilt, die am Freitag um 20.15 Uhr beginnt.

Manuela Klebing

(Hinweis: Den Vorentscheid, von dem im Video-Report die Rede ist, hat Eva vor einigen Tagen geschafft)

Wird Eva bald auch Deutsche Weinkönigin - Eine Chance auch für Churfranken