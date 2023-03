Blickpunkt-Story: So wirkt sich der Streik im Verkehr am bayerischen Untermain aus

Auch Linienbusverkehr betroffen

Aschaffenburg 24.03.2023 - 14:40 Uhr 7 Min.

Die Gleise im Bahnhof von Neubrandenburg sind leer. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Gewerkschaften EVG und Verdi am 27.03.2023 weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt.

Mit den ganztägigen Warnstreiks wollen die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen. Parallel zum Ausstand kommen an diesem Montag Gewerkschaften und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst wieder zu Gesprächen zusammen. Bei der EVG stehen weitere Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen erst später an.

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Aktuellen Einschätzungen zufolge wird am Montag kein ein­zi­ger ICE-Zug in Aschaf­fen­burg hal­ten. Auch sonst wird sich auf der Schie­ne nichts tun: Denn wenn die Deut­sche Bahn be­st­reikt wird, sind auch die Stell­wer­ke nicht be­setzt. Dann ste­hen auch al­le Zü­ge still, de­ren Lok­füh­rer nicht ge­werk­schaft­lich or­ga­ni­siert sind.Bahnkunden müssen also davon ausgehen, dass am Montag auch alle Regionalbahnen ausfallen, da die EVG nicht nur die Deutsche Bahn (einschließlich Westfrankenbahn) bestreikt, sondern auch die nicht dem Bund gehörenden Unternehmen VIAS, welches auf der Odenwaldbahn unterwegs ist, und Erfurter Bahn, die zwischen Gemünden und Bad Kissingen fährt. Die Hessische Landesbahn, deren Züge die Strecken Darmstadt - Aschaffenburg und die von Rüsselsheim bis nach Laufach verkehrende Regionalbahnlinie bedienen, meldet auf ihrer Homepage zwar, dass sie vom Streik nicht betroffen sei. Aber auch sie muss damit rechnen, wenn in den Stellwerken nicht gearbeitet wird. Aus Gewerkschaftskreisen war zu erfahren, dass der Zugverkehr in Aschaffenburg am Montag »nach 15 Uhr« wieder anrollen soll.

Erhebliche Einschränkungen wird es auch im Linienbusverkehr unseres Verbreitungsgebiets geben. Das gilt, abhängig vom Betreiber, auch für den Schulbusverkehr. Hier sind zwei Tochtergesellschaften der Deutschen Bahn unterwegs: der »Omnibusverkehr Franken« (OVF) im Main-Spessart-Kreis und die Verkehrsgesellschaft Untermain (VU) im VAB-Gebiet. Auch diese Unternehmen werden von der EVG bestreikt. Dies betrifft alle Linien, auf den diese Unternehmen ihre eigenen roten Busse einsetzen, wie zum Beispiel Aschaffenburg - Elsenfeld, Aschaffenburg - Hochspessart oder die Bachgau-Linien. Die Busse von Subunternehmen der VU, wie beispielsweise die Firmen WiFi, Wießmann oder Jungermann, werden voraussichtlich fahren.

Stadtbusse: Keine zuverlässige Prognose

Für den Stadtverkehr Aschaffenburg ist derzeit keine zuverlässige Prognose möglich. Zuständige Gewerkschaft ist hier Verdi. Nach Mitteilung von Stadtbus-Betriebsleiter Wolfgang Kuhn sind zwar die meisten Fahrer nicht gewerkschaftlich organisiert und werden daher am Montag zum Dienstantritt erscheinen: »Wenn aber gewerkschaftliche Streikposten die Ausfahrt des Betriebshofs blockieren, dann können unsere Busse auch nicht ausrücken.«

Die Busse der Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft (KVG) werden laut Angaben der KVG am Montag planmäßig verkehren. Die KVG werde nicht bestreikt.

Kreis Miltenberg

Auch im Kreis Mil­ten­berg hat sich der Bahn­st­reik am Mon­tag be­merk­bar ge­macht. Die Zü­ge der West­fran­ken­bahn in Mil­ten­berg stan­den auf dem Ab­s­tell­g­leis, die Hin­wei­s­ta­feln mach­ten auf den St­reik auf­merk­sam.

Das Bahnhofsgelände war menschenleer, nur wenige Leute fanden den Weg in die Schalterhalle. Man hatte den Eindruck, die Pendler hatten sich bereits darauf eingestellt. Taxiunternehmer Stefan Becker von Taxi Engelbart hatte für Montag mehr Taxen eingeplant, aber es lief dann doch recht ruhig für ihn. Nur eine Fahrt nach Faulbach musste er wegen ausgefallener Bahnverbindung tätigen. Er habe auch die meisten Reisenden, die er vom Frankfurter Flughafen am Montag abholen sollte, bereits am Sonntag holen können, da sie bereits umgebucht hatten.

Streik: Alles steht am Bahnhof Miltenberg.

Die Firma Ehrlich aus Großheubach traf der Streik nicht. »Die von der VU beauftragten Linien sind nicht betroffen, nur die, die sie selbst fahren«, so Stefan Ehrlich vom Busunternehmen Ehrlich. Bei den Schulen blieb das Chaos aus: Am Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld und dem Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasium kamen nur wenige Schüler zu spät - die Eltern hätten sich gut vorbereitet, war auf Nachfrage zu hören. Man habe es sich schlimmer vorgestellt.

Kreis Main-Spessart

Am Bahnhof in Gemünden herrschte am Montagmorgen zur klassischen Schulverkehrszeit statt des üblichen Trubels beschauliche Ruhe. Nur wenige Menschen standen um 7.45 Uhr am Busbahnhof. Die Bahngleise waren komplett verwaist. Einige Berufsschüler warteten vergeblich auf ihren Bus nach Karlstadt.

Zwar kamen kurz vor 8 Uhr etliche Busse der von privaten Busunternehmen bedienten Linien am Bahnhof an. Doch es stieg kaum jemand aus ihnen aus. Mehrere Busfahrer schilderten, dass die sonst vollen Busse nahezu leer unterwegs gewesen sein. Im von Karlstadt nach Lohr fahrenden Linienbus saßen nach Aussage der Fahrerin beispielsweise nur vier Schüler.



Offenbar hätten viele Schüler nicht gewusst, ob ihre Buslinie vom streikenden OVF oder von einem nicht am Streik beteiligten privaten Busunternehmen bedient werde, weswegen sie entweder zuhause geblieben oder mit privaten Pkw in die Schule gebracht worden seien, erklärte sich ein anderer Fahrer die Leere in den Bussen.

Dass sich am Streiktag ein spürbarer Teil des Schülerverkehrs in private Pkw verlagert hatte, zeigte sich noch auf andere Weise:Die Gemündener Ortsdurchfahrt war zur klassischen Schulverkehrszeit zeitweise verstopft. Ab dem Kreisverkehr an der Mainbrücke bis zum Bahnhof herrschte phasenweise Stop-and-go-Verkehr.

Kreis Main-Tauber

Der St­reik von Ei­sen­bahn- und Ver­kehrs­ge­werk­schaft (EVG) und Ver­di hat am Mon­tag auch zu Zu­g­aus­fäl­len auf den St­re­cken der West­fran­ken­bahn ge­führt. Al­ler­dings hat­ten sich Pend­ler of­fen­bar gut auf den St­reik ein­ge­s­tellt, wa­ren auf Bus­se oder PKW um­ge­s­tie­gen. Am Wert­hei­mer Bahn­hof je­den­falls wur­de von kei­nen ge­stran­de­ten Be­ruf­s­pend­lern be­rich­tet.

Denis Kollai, Sprecher der Westfrankenbahn, bestätigte am Montag diesen Eindruck, wonach sich Pendler im Regionalverkehr offenbar gut auf den Streiktag eingestellt hatten. Kollai war am Freitag noch selber von Crailsheim bis Heilbronn auf der Frankenbahn unterwegs gewesen und hatte Fahrgäste im Zug über die Zugausfälle am Montag informiert. Am Montagmorgen habe es einige Fahrgäste am Miltenberger Bahnhof gegeben, die offenbar nicht gewusst hätten, dass ihre Züge nicht fahren, so Kollai.

Zwei Züge der Westfrankenbahn warten im Bahnhof Wertheim darauf, wieder im regulären Betrieb gefahren zu werden. Durch den Streik von Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi kam es auch auf der Westfrankenbahn am Montag zu Zugausfällen. Ab 15 Uhr wurde der Zugverkehr wieder regulär aufgenommen. Foto: Gunter Fritsch

Am Montagnachmittag will die Westfrankenbahn ihren Zugverkehr wieder regulär aufnehmen. Darauf wiesen auch entsprechende Fahrplanauskünfte am Wertheim hin. Bestreikt werden auf den Strecken der Westfrankenbahn vor allem die Stellwerke, weshalb keine Züge fahren können. Spürbar war der Streik am Wertheimer Bahnhof am Montagmorgen nicht. So berichteten etwa die Mitarbeiter der Wertheimer Mobilitätszentrale nicht davon, dass es einen vermehrten Beratungsbedarf gegeben habe. Florian Stemmer, Chef des gleichnamigen Taxiunternehmens und Betreiber der Mobilitätszentrale, konnte nicht feststellen, dass es eine erhöhte Nachfrage nach Taxifahrten gegeben habe.

Bundesweiter Überblick

on dem 24-stündigen Arbeitskampf sind in ganz Deutschland Millionen Berufspendler und Reisende sowie weite Teile des Güterverkehrs betroffen. Größere Staus im Straßenverkehr über die üblichen Behinderungen im Berufsverkehr hinaus wurden am Morgen nur vereinzelt von der Polizei gemeldet. Teils war von stockendem Verkehr die Rede, aber ohne größere Einschränkungen in Folge des Großstreiks.

Der ADAC berichtete von deutlich mehr Verkehr und Behinderungen auf Autobahnen, ein Chaos sei am Morgen aber ausgeblieben. Rund um die Ballungsräume stocke der Verkehr zwar, «einen Kollaps oder ein Riesenchaos sehen wir aber nicht», sagte eine Sprecherin. Aus ihrer Sicht haben die frühe Ankündigung und die Berichterstattung womöglich dafür gesorgt, dass viele Menschen sich auf den Warnstreik eingestellt hätten: «Wer kann, ist im Homeoffice geblieben.»

Auf der Schiene ist der Fernverkehr am Montag komplett und der Regionalverkehr zunächst größtenteils eingestellt. Bestreikt werden nahezu sämtliche deutsche Flughäfen. Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft sind ebenfalls betroffen. In sieben Bundesländern wird zudem der öffentliche Nahverkehr bestreikt.

Personenzüge der Deutschen Bahn stehen auf Abstellgleisen im ehemaligen Güterbahnhof. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt.

Bahn:

Die EVG bestreikt den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Der Fernverkehr wurde eingestellt, der Regionalverkehr größtenteils zumindest seit Streikbeginn. Ob am Nachmittag im Regionalverkehr einzelne Linien aufgenommen werden, hängt laut Deutscher Bahn vom Streikverlauf ab. Auswirkungen dürften auch am Dienstag zu spüren sein. Auch nicht bestreikte Privatbahnen waren betroffen, weil Beschäftigte in den Stellwerken der DB Netz streikten.

Flughäfen:

380 000 Geschäfts- und Privatreisende müssen laut Flughafenverband ADV am Boden bleiben. Am größten Airport Frankfurt gab es keinen regulären Passagierbetrieb, für Montag waren ursprünglich etwa 1170 Starts und Landungen mit rund 160 000 Passagieren geplant. In München sollten 785 Flüge ausfallen. Zum Flughafen Köln/Bonn hieß es bei Verdi: «Hier ist alles dicht.» Dort sollten mindestens drei Viertel der Starts und Landungen ausfallen. Auch in Düsseldorf wurden laut Plan Flüge annulliert. In Hamburg wurden alle 147 geplanten Abflüge gestrichen oder hoben ohne Passagiere ab. Für Hannover stand ein stark abgespeckter Flugplan online. In Bremen sollten überhaupt keine Flieger starten. Der Hauptstadtflughafen BER war nicht in den Warnstreik einbezogen. Da aber fast alle anderen Flughäfen bestreikt werden, fielen alle innerdeutschen Flüge weg. Auch in Leipzig/Halle und Dresden sind alle innerdeutschen Flüge gestrichen worden.

Streikende laufen mit Bannern durch das Terminal des Flughafens Frankfurt. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt.

Nahverkehr:

Erneut wird der Nahverkehr in den Bundesländern bestreikt, die direkt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angebunden sind. Das sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Gestreikt wird zudem in Bayern, wo ein Tarifvertrag Nahverkehr verhandelt wird.

Gleich mehrere Tarifkonflikte:

Verdi und der Beamtenbund dbb wollten in Potsdam mit dem Bund und den Kommunen am Montag die Verhandlungen für 2,5 Millionen Beschäftigte wieder aufnehmen. Vor der dritten Runde lagen beide Seiten noch weit auseinander. Bei der EVG stehen weitere Gespräche mit verschiedenen Bahnunternehmen ab Mitte der Woche an. Mit der Deutschen Bahn soll erst nach Ostern weiterverhandelt werden. An Flughäfen sind Kommunalbeschäftigte des öffentlichen Dienstes einbezogen, es geht aber auch um örtliche Verhandlungen für Bodenverkehrsdienste sowie bundesweiten Gespräche für die Luftsicherheit.

Zahlen und Fakten: EVG und GdL Während für die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe (Bus, Straßenbahn, U-Bahn) die Gewerkschaft Verdi zuständig ist, können sich die Mitarbeiter der Eisenbahnunternehmen entweder in der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG oder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GdL) organisieren. Die EVG unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes ist die größere Organisation mit rund 185.400 Mitgliedern. Sie entstand im Jahr 2000 aus der Fusion der früheren Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED) mit einer weiteren Gewerkschaft. GdED-Vorsitzender war zeitweise der SPD-Bundestagsabgeordnete und für den Wahlkreis Aschaffenburg als Direktkandidat angetretene Philipp Seibert (1915-1987). Die EVG ist aktiv nicht nur in allen Berufssparten der Deutschen Bahn und deren Tochtergesellschaften, sondern in allen bundesdeutschen Schienenverkehrsunternehmen. Die GdL mit ihrem bundesweit durch die Medien bekannt gewordenen Chef Claus Weselsky unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes ging hervor aus dem 1867 gegründeten Verein "Deutschen Lokomotivführer". Nach der Jahrtausendwende hat sich die derzeit 40.000 Mitglieder starke Organisation allen Bahnberufen geöffnet. Bundesweit bekannt wurde sie durch Warnstreiks in den Jahren 2014 und 2015, die allerdings wegen des geringeren Organisationsgrades den Zugverkehr nicht flächendeckend lahmlegen konnten. Die GdL streikt nicht, da sie im Herbst 2021 mit der Deutschen Bahn einen auf 32 Monate angelegten Tarifvertrag geschlossen hatte, der noch läuft.

Hintergrund: Zugausfälle wegen Personalausfällen in Stellwerk Für Zugausfälle gibt es auch andere Gründe als Streik: Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Monate ruht ab Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Samstags der Zugverkehr zwischen Aschaffenburg und Hanau. Anlass sind Personalausfälle in einem Hanauer Stellwerk. Dies gilt auch in den Nächten 25. / 26. März von 20 bis 6 Uhr und am 26. März ab 20 Uhr bis zum Streikbeginn am Montagmorgen. Bis Redaktionsschluss gab es in den elektronischen Auskunftsmedien der Bahn noch keine Hinweise über den Ersatzfahrplan. Beim letzten derartigen Personalausfall wurden die ICE-Züge und der Main-Spessart-Express auf dem Weg nach und von Frankfurt über Darmstadt Nord umgeleitet.