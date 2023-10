So feiert die Region Eva Brockmann als Deutsche Weinkönigin

Sonntag in Haibach, Dienstag in Großwallstadt und Drei Fragen an Eva

Haibach 01.10.2023 - 11:27 Uhr 6 Min.

Am Sonntag bereitet die Gemeinde Haibach ihrer Einwohnerin Eva Brockmann ab 16.30 Uhr einen Empfang mit Blasmusik und Wein am Rathaus. Bürgermeister Andreas Zenglein, der am Freitagabend in Neustadt mit im Saal war, hat in Windeseile alles arrangiert. Schließlich - und das sagt er voller Stolz - sei er jetzt "Queen-Dad", "ja und Haibach werde durch Eva natürlich auch noch ein wenig bekannter, aber vor allem geht es darum, Eva zu feiern."





Am Dienstag laden die Gemeinde Großwallstadt und der Weinbauverein Großwallstadt zum „Heimatempfang“ für 14 Uhr in der Volkshalle ein. Hier wird auch der Fränkische Weinbauverband Eva nochmals offiziell beglückwünschen.

In Großwallstadt, beim Weingut Giegerich, hatte Eva Brockmann vor acht Jahren ein erstes Praktikum in der Weinbranche gemacht. Mit dem Weingut als Unterstützer trat Eva dann 2022 erfolgreich zur Wahl der Fränkischen Weinkönigin in Würzburg an.

Übrigens: Wer war Evas prominentester Gratulant nach der Wahl am Freitag in Neustadt? Nach Mitternacht freute sie sich über eine Text-Nachricht vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, sagt sie unserer Redaktion.

Manuela Klebing

Drei Fragen an Eva Brockmann als neue Deutsche Weinkönigin

Wie waren die ersten Tage/Stunden als Deutsche Weinkönigin. Wie fühlt es sich an?

So lang ist es ja noch gar nicht her. Also richtig durchstarten mit Terminen werde ich erst ab Montag. Aber die ersten Stunden waren auf jeden Fall echt verrückt. Ich glaube, das beschreibt es am allerbesten. Da waren auf einmal die vielen Leute, die angestanden haben, um mich zu beglückwünschen. Das war so schön und ich habe mich riesig gefreut, all diese Unterstützung zu sehen und wie sich alle Leute mit gefreut haben. Das war schon ein großartiges Erlebnis. Zu den anstehenden Terminen hat mich meine eineinhalb Jahre Zeit als Fränkische Weinkönigin recht gut vorbereitet. Auch da bin ich schon viel unterwegs gewesen und jetzt vergrößert sich zwar der Radius, aber die Terminlast wird ähnlich bleiben.

Wer waren die prominentesten Gratulanten?

Das war als erstes unser Ministerpräsident Markus Söder, der mir am Wahlabend direkt eine Nachricht auf mein Handy hat zukommen lassen und mich beglückwünscht hat mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch, freue mich sehr für Sie. Ganz Bayern gratuliert. Ihr Markus Söder.“ Angerufen hat mich unser Innenminister Joachim Herrmann.

Wann bist Du dazugekommen, das Glas Wein mit Deiner Mutter zu trinken, das Du auf der Bühne in Deiner Abschlussrede angekündigt hattest?

Sofort danach. Es standen auf einmal mein Vater und meine Mutter vor mir. Sie hatten zwei Gläser in der Hand und dann habe ich innerhalb der ersten zehn Minuten gleich mit meiner Mutter auf meinen Erfolg angestoßen. Also das habe ich sofort in die Tat umgesetzt. Es war tatsächlich das erste Glas, das erste Mal Anstoßen als neue Deutsche Weinkönigin.

ney/mkl

Rückblick: So feierte die Fan am Freitag in Neustadt

+110 weitere Bilder Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße 2023

Nach der Wahl und Krönung Eva Brockmann zur 75. Deutschen Weinkönigin war die Begeisterung im Saalbau in Neustadt unbeschreiblich. Da gab es kein Halten mehr. Immerwährende Eva-Rufe dominierten die Halle, Churfranken-Fähnchen wurden geschwenkt, Transparente und Großfotos der Siegerin jubelnd ich die Höhe gerissen, unterstützt von den unterschiedlichen Lärminstrumenten. Natürlich wollten anschließend alle Eva gratulieren, sie herzen und alles Gute für das Jahr als Deutsche Weinkönigin wünschen. Entsprechend lang war die Schlange und die Wartezeit, bis auch die letzten Gratulanten an der Reihe waren.

Die angereisten 80 fränkischen Fans fielen nicht nur wegen der aufgesetzten goldenen Krone und orangenen T-Shirts mit dem Foto von Eva Brockmann auf, sie zeigten lautstark vor, während und nach der Gala der Kandidatin, wem an diesem Abend ihre Sympathien galten. Fans, Familie und Freunde erregten schon vor der Veranstaltung die Aufmerksamkeit vor dem Eingang zum Saalbau, zeigten sich absolut siegessicher. Die T-Shirts wurden übergezogen, die Kronen aufgesetzt, Fähnchen verteilt, Lärminstrumente gefaltet und immer wieder der Name „Eva“ über den Festplatz vor der Halle gerufen.

Nach einem Gruppenfoto auf den Stufen zum Saalbau und dem inbrünstig geschmetterten Frankenlied, wurde anschließend auch in der Halle sofort für die nötige Stimmung gesorgt. Wie dominant Franken vertreten war, erkannten die Besucher spätestens dann, als Moderator Holger Wienpahl die einzelnen Delegationen begrüßte. Da schienen die Franken mit ihren 80 Fans eindeutig in der Überzahl. Nachgebackene „Zimtschnecken à la Eva“, die Eva in ihrem Vorstellungsvideo zeigte, wurden an die Fans verteilt. Die zweifelten zu keiner Zeit an Evas Sieg. Bei den ihr gestellten Aufgaben überzeugte „ihre Eva“ mit bravourösen Antworten, was ihre Fans animierte, laut jubelnd und begeistert von ihren Plätzen aufzuspringen.

In der Abschlussrede wurden die drei letzten Kandidatinnen aufgefordert, zu erklären mit wem sie nach der Wahl als erstes ein Glas Wein trinken würden. Sehr emotional und berührend war Evas Antwort: mit ihrer Mutter, die immer für sie da sei, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.

Nach der Gratulationscour, einem Gruppenfoto und vielen Fotos mit Eva und ihren Fans, wurde kräftig gefeiert. Weine der verschiedenen Weinbauregionen konnten verkostet werden. Die Stimmung war fantastisch, auch noch lange nach Mitternacht. Kein Wunder, dass am Ende fast ausschließlich fränkische Fans anwesend waren.

Auf die Frage an Eva, wie sie sich fühlt, antwortete sie direkt nach der Gala:

Mir geht es unglaublich gut. Ich bin vollkommen überwältig und überglücklich. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht begriffen, was da vor zwei Minuten, vor einer halben Stunde passiert ist. Es ging so schnell und ich habe nicht damit gerechnet, weil wir alle so unglaublich stark waren. Obwohl ich es jeder heute Abend auf dieser Bühne gegönnt hätte, aber ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und ich freue mich vor allem auch sehr auf die Zeit mit meinem deutschen Trio.



Stimmen und Reaktionen

Artur Steinmann (Präsident Fränkischer Weinbauverband): Zunächst mal, ich bin sehr sehr glücklich, dass ich in meiner Amtszeit als Weinbaupräsident noch eine Deutsche Weinkönigin erleben darf. Das hatten wir noch nicht in meiner Zeit. Ich muss sagen, sie war heute auch wieder so überzeugend, ob es die fachlichen Fragen waren, wo sie sich großartig eingebracht hat. Insbesondere die Frage, mit wem sie das erste Glas Wein trinken werde und das ihrer Mutter widmete. Da muss ich schon sagen, das war nicht aufgesetzt. Das ist Eva Brockmann. Unglaublich viel Empathie. Wir haben jetzt eine ganz ganz tolle Weinkönigin im deutschen Weinbau.

Marco Hess (MdL BW) aus Lauda-Königshofen im Tauberfranken: Wir haben natürlich auch tolle Bezüge zu Franken. Ich kenne die Eva schon. Sie war letztes Jahr mit der Jessica Himmelsbach bei uns in Beckstein zu Gast und ich freue mich riesig, dass sie die Wahl gewonnen hat. Sie wird es hervorragend machen. Sie hat heute eine tolle Performance abgeliefert. Auch die Weinprinzessinnen sind super. Ich glaube, das wird ein ganz tolles neues Trio.

Artur Auernhammer (MdB, CSU, aus Ansbach): Ich bin seit acht Jahren Mitglied in der Jury als weinbaupolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. In all den Jahren habe ich sehnsuchtsvoll auf eine fränkischen Bewerberin gehofft, die auch den Titel holt. Und ich habe gemerkt, die Eva ist die letzten Jahre auch als Fränkische Weinkönigin unwahrscheinlich gereift und sie hat hier auch das Potenzial voll ausgenutzt und wirklich sich hervorragend verkauft. Bereits bei der Vorentscheidung war vielen von uns in der Jury klar, es wird auf zwei Damen hinauslaufen. Und da war die Eva bei jedem, mit denen ich gesprochen habe, dabei.

Anja Stritzinger (Vorsitzende Weinbauverein Klingenberg): Ich bin total happy für die Eva, dass sie das geschafft hat. Es war ein sensationeller Abend, es war so spannend und ein wohlverdienter Sieg. Wir sind alle total glücklich hier in Churfranken. Natürlich muss sie alle Weinbaugebiete in Deutschland vertreten. Es ist immer was besonderes, wenn man die Weinkönigin aus dem Anbaugebiet hat. Und sie bringt natürlich unsere Rotweine mit in die Welt.

Andreas Zenglein (Bürgermeister von Haibach): Zum einen war es eine grandiose Veranstaltung, ein bisschen Aufregung auch bei uns allen und am Ende natürlich ein tolles Ergebnis für unsere Eva. Sie ist eine Sympathieträgerin, das wussten wir von Anfang an. Sie ist charmant, ist sympathisch und sie hat verdient gewonnen. Wir und ich als Haibacher Bürgermeister bin natürlich Stolz, dass sie jetzt den Namen Haibach durch die Welt trägt.

Ralf Reichwein (Bürgermeister von Klingenberg und Vorsitzender Churfranken e.V.): Gratulation erstmal für die hervorragende Leistung. Eva hat zurecht die Krone bekommen. Eva ist ein Mensch mit einer starken Persönlichkeit. Sie wird den deutschen Wein hervorragend und erstklassig als Deutsche Weinkönigin vertreten. Dabei wird sie natürlich ihre Heimat Churfranken und seine Weine nicht vergessen und damit auch die Marke Churfranken aufwerten. Ich wünsche uns eine hervorragende Zusammenarbeit mit ihr.

Geschäftsführerin Brigitte Duffeck und Projektmanagerin Linda Trabold vom Verein Churfranken: Unser Ziel ist erreicht. Genau das wollten wir!

Klaus Giegerich (Vorsitzender Weinbauverein Großwallstadt): Für mich persönlich war der Abend einer der emotionalsten meines Lebens. Eva auf Ihrem Weg zur Fränkischen Weinkönigin und jetzt zur Deutschen Weinkönigin zu begleiten, werde ich nie vergessen. Dies war Teamarbeit, vom Weinbauverein bis hin zur Region Churfranken. Wir waren die Band und Eva unsere Leadsängerin. Sie ist ein Geschenk für den Deutschen Wein. Ein grandioser Abend, mit wunderbaren Fans und einer außergewöhnlichen Stimmung. Danke an eine authentischen Eva, die alles gerockt hat und diese Krone mehr als verdiente.

Christel Ney