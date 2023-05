Open-Mic-Bühnen in der Region: Sprungbretter für Newcomer

Nach dem Aus der Offenen Bühne »Lucky Day«

Aschaffenburg 19.05.2023 - 11:02 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Blaue Wunder am Blauen Klavier 2011: mit Peter Althaus (sitzend am Klavier ) und links daneben Gastgeber Peter »Lucky« Kraft (1970 bis 2012). Erinnerung an Peter »Lucky« Kraft: Der 5. Lucky Day, veranstaltet vom Café ABdate, im Aschaffenburger Juku: Auf der Bühne: Hilde Stapf als Putzfrau. Erinnerung an Peter »Lucky« Kraft: Der 5. Lucky Day, veranstaltet vom Café ABdate, im Juku: Auf der Bühne: Hilde Stapf als Putzfrau. Um 2010 das Open-Mic-Event in Aschaffenburg: Das Blaue Wunder am Blauen Klavier im Aschaffenburger Schöntal.

Jah­re­lang hat im Aschaf­fen­bur­ger Ju­gend­kul­tur­zen­trum der jähr­lich ge­fei­er­te »Lu­cky Day« die Er­in­ne­rung an den ver­s­tor­be­nen Künst­ler und Mo­de­ra­tor Pe­ter »Lu­cky« Kraft (1970 bis 2012) wach­ge­hal­ten. In An­leh­nung an Lu­ckys Open-Mic-Nach­mit­ta­ge am Blau­en Kla­vier im Sc­hön­tal konn­ten Mu­si­ker, Li­te­ra­ten, Thea­ter­leu­te und Co­me­di­ans im Ju­kuz-Saal ih­re Kunst vor vol­lem Haus prä­sen­tie­ren.

Seit diesem Jahr gibt es den »Lucky Day« nicht mehr. »Der persönliche Bezug zu Lucky war bei vielen nicht mehr da, vor allem nicht bei den jungen Leuten«, nennt Sigrid Ehrmann, Leiterin des vom Stadtjugendring betriebenen Café ABdate im Jukuz, einen Grund für das Aus des Formats. Ein Versuch, den Lucky Day 2022 nach der Corona-Pause auf das Brüderschaftsfest zu verpflanzen, habe leider nicht gut funktioniert. Den Wegfall des Lucky Day sowie anderer Newcomer-Formate bedauert der in Wörth (Kreis Miltenberg) lebende Musiker Holle Bergmann (43), der die letzten vier Lucky-Day-Veranstaltungen mitorganisiert und moderiert hatte. Der Lucky Day, den er zunächst als Teilnehmer kennengelernt hatte, sei »etwas ganz Besonderes« gewesen, da sich dort neben den üblichen Genres auch Bauchredner, Tänzer und Live-Maler präsentierten. Der Saal sei immer voll gewesen und das Publikum sehr aufmerksam.

Schrumpfende Möglichkeiten für Musiker?

Besonders für Musiker scheinen in Aschaffenburg die Gelegenheiten, Bühnenerfahrungen zu sammeln, zu schrumpfen. Neben dem Lucky Day fiel zuletzt das vom Jukuz-Musikbüro bis 2019 organisierte Open-Mic-Festival Freebird-Stage weg. Auch Newcomer-Festivals wie Sound-Season oder Juz in Concert im Evangelischen Jugendzentrum gibt es nicht mehr. Holle Bergmann ist selbst Singer-Songwriter und seit über 20 Jahren passionierter Open-Mic-Teilnehmer. Bergmann sagt, er halte Offene Bühnen für die Kultur für enorm wichtig. »Die Veranstaltungen bringen kreative Leute einer Region zusammen.« Die Open-Mic-Kultur hat Bergmann kurz nach der Jahrtausendwende bei einem Australien-Aufenthalt kennengelernt. Der seit 2009 in Wörth lebende Musiker, der seine eigenen Songs auch bei Konzerten und Festivals präsentiert, war Dauergast auf Open-Mic-Bühnen, nicht nur auf der Aschaffenburger Freebird-Stage, sondern auch bei überregionalen Veranstaltungen. Selbst weite Anreisen nahm er zeitweise in Kauf. Heute gehe das wegen Familie und Beruf nicht mehr.

Musiker und Open-Mic-Initiator: Holle Bergmann mit seinem Projekt "Holle B. meets Cowabunga" bei einem Aufritt am Wörther Mainufer.

Open-Mic-Bühne im Musikclub Beavers

2011 lernte Bergmann die Open-Mic-Bühne im Musikclub Beavers kennen, damals noch in Miltenberg, heute in Erlenbach. Seit 2017 übernimmt er die Organisation und Moderation der Beavers-Open-Mic-Abende. Selbst während der umzugsbedingten Pause sorgte Bergmann für das Weiterleben der Offenen Bühne: Er besorgte eine kleine PA, um Open-Mic-Veranstaltungen an verschiedenen Orten zu veranstalten und »die Musik-Szene zusammenzuhalten«, wie er sagt. Daraus entwickelte sich eine Offene Open-Air-Bühne am Wörther Mainufer, die - ähnlich wie früher die Aschaffenburger Freebird Stage - Nachwuchs-Künstlern ein Forum gibt. Die Resonanz sei von Anfang an groß gewesen. Schon beim ersten Event kamen 70 Leute, bei der Folgeveranstaltung habe bereits ein Getränkewagen die Verpflegung übernommen und auch die Gemeinde unterstützte das Ganze. Seitdem gibt es jedes Jahr drei Termine auf einer großen Wiese in Wörth, bei denen jedes Mal rund zwölf Open-Mic-Künstler auf der Bühne stehen. Um sich 15 Minuten vorstellen zu können, kommen Künstler aus dem Raum Miltenberg sowie aus Aschaffenburg und Umgebung. Das Spektrum reiche vom Gitarren-Anfänger bis zu Singer-Songwritern mit eigenen Liedern und Bands, die sich in akustischem Gewand vorstellen. »Ich kann mich vor Anfragen kaum retten«, sagt Bergmann. Das gilt auch für die Beavers-Open-Mics. Anfangs seien es sechs Künstler gewesen, die für einen Beavers-Auftritt anfragten, heute ziehe er bei 14 Anmeldungen einen Schlussstrich und verlose die »Slots«.

Open Mic noch im Quincy Schultz

Die Open-Mic-Kultur in Aschaffenburg hält nach dem Aus von Lucky Day und Freebird Stage aktuell nur der Tanz-Club Quincy Schultz am Leben. Die Open Mic Nights im Quincy in der Aschaffenburger Ludwigspassage sind das einzige Offene-Bühne-Format in der Stadt. Wie Club-Mitbetreiber Stephan Ebert erläutert, sei 2018 sein Mitarbeiter Firat Cakar mit der Idee einer »Open Mic Night« an ihn herangetreten. Unterstützt wurde er dabei von den Standup-Comedians Stefan Thomalla und Chris Schuler. Im September 2018 ging in dem Tanz-Club die erste Open-Mic-Veranstaltung über die Bühne. »Jeder, der irgendetwas vorführen möchte, sollte mitmachen können«, fasst Ebert die Grund-Idee der Open Mic Nights im Quincy Schultz zusammen. Initiator Firat Cakar ist seitdem Gastgeber und Moderator des alle sechs Wochen stattfindenden Events. Die sechs bis acht im Vorfeld ausgewählten Teilnehmer haben je 10 bis 15 Minuten Zeit, ihr Publikum zu überzeugen. Zwischen 100 und 150 Besucher kommen zu den Veranstaltungen bei freiem Eintritt. Die Ankündigung und Bewerbung laufe über soziale Netzwerke wie Instagram, sagt Ebert.

Die Open Mic Night im Aschaffenburger Club »Quincy Schultz« sorgt seit 2018 für volles Haus.

Comedy und Poetry Slam

Neben Comedians, Poetry-Slammern, Rappern und Singer-Songwritern standen bei den Quincy-Open-Mics auch Solo-Gitarristen und ein Zauberer auf der Bühne. Auch bekanntere Künstler wie Voice-of-Germany-Teilnehmerin Dimi Rompos, Szene-Größen wie Mariano Vivenzio, Bruno Banarby (Hood Comedy), Costa Meronianakis (Comedy Club) sowie Soul- und Blues-Sänger Ricky Coleman waren schon zu erleben. Die Retro-Rock Band Kant, heute eine feste Größe in der regionalen Musikszene, hatte vor einigen Jahren einen ihrer ersten Auftritte im Quincy Schultz.Laut Ebert liege der künstlerische Schwerpunkt der Open Mic Nights im Quincy mittlerweile im Comedy-Bereich. »Vor allem urbaner, etwas derberer Comedy liegt momentan im Trend.« Und der Bedarf ist groß. Neben Comedians aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet, die die Gelegenheit nutzen, Auszüge ihres Programms live zu testen, seien auch blutige Anfänger dabei.Gerade für Newcomer sei diese Art von Veranstaltung sehr wichtig, betont Ebert. »Es gibt sonst kaum Gelegenheiten, sich auszuprobieren.« Eine Offene Bühne sei ein geschützter Raum mit einem in der Regel wohlwollenden Publikum. Das werde auch vor den Veranstaltungen kommuniziert. »Es wird honoriert, dass sich jemand auf die Bühne traut und mitunter sein Innerstes nach außen trägt.«Das sieht auch Holle Bergmann so: »Offene Bühnen sind Kultur in Reinform.« Das Publikum könne dort den Nachbarn oder den Schulfreund live erleben. »Junge Künstler brauchen einen Ort, wo sie sich ausprobieren können.« Es gebe dafür auch ein interessiertes Publikum, das gerne zu solchen Veranstaltungen geht. Mit jeder Offenen Bühne, die wegfällt, schwinden auch die Gelegenheiten für junge Künstler, Erfahrungen zu sammeln. Diese Form der Kultur breche ersatzlos weg. Es seien nicht nur die Künstler, die von der schrumpfenden Zahl von Open-Mic-Bühnen betroffen sind. Bei Formaten wie der Freebird-Stage hätten sich auch angehende Veranstaltungstechniker und die Tonstudio-Jugend ausprobieren können«, erinnert sich Holle Bergmann. Für viele sei es ein Einstieg in diese Branche gewesen. Dabei schwärmt Bergmann von der Atmosphäre insbesondere beim Open-Stage-Open-Air in Wörth: »Menschen picknicken bei schönem Wetter auf einer Wiese, hören Musik und auch die Künstler sind glücklich - für mich ist das Lebensqualität pur.« IDie nächste Open Mic Night im Quincy Schultz ist am Donnerstag, 15. Juni geplant.

Alexander Bruchlos

Hintergrund: Open-Mic-Veranstaltungen Open-Mic-Veranstaltungen (deutsch: offenes Mikrofon) oder Offene Bühnen bieten Laien-Autoren, -Comedians oder -Musiker in der Regel ohne Gage selbst verfasste Texte oder Musikstücke vorzutragen. Es gibt in der Regel ein Zeitlimit. Anders als beim wettbewerbsorientierten Poetry Slam gibt es keine Bewertung. (ab)