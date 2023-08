Gefängnispersonal mit Brotmesser bedroht: 19-jähriger Aschaffenburger vor Gericht

Ein Mes­ser hat­te er an­geb­lich nur in der Hand, um da­mit in sei­ner Ar­rest-Zel­le But­ter aufs Brot zu st­rei­chen: Das hat ein An­ge­klag­ter aus Aschaf­fen­burg in Würz­burg vor Ge­richt ge­sagt. Tat­säch­lich soll er aber, sehr laut und ag­gres­siv, drei Mit­ar­bei­ter der Jus­tiz­voll­zugs­an­stalt (JVA) da­mit be­droht und mit deut­li­chen Stich­be­we­gun­gen an­ge­kün­digt ha­ben, dass er sie um­brin­gen wer­de. Ein Ju­gend­sc­höf­fen­ge­richt ver­ur­teil­te den 22 Jah­re al­ten Flücht­ling, der vier Ein­trä­ge im Straf­re­gis­ter un­ter an­de­rem we­gen ver­such­ter ge­fähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung, Wi­der­stand, An­griff und Be­dro­hung hat, zu ei­nem Jahr Ju­gend­stra­fe oh­ne Be­wäh­rung.