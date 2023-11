Rettungsdienste in der Region: Entlastung in Sicht

Über­rascht wirkt Mark Wei­gandt am Don­ners­tag im Ge­spräch mit der Re­dak­ti­on. Der Ge­schäfts­füh­rer des Zweck­ver­bands für Ret­tungs­di­enst und Feu­er­wehralar­mie­rung (ZRF) Baye­ri­scher Un­ter­main hat wohl wie vie­le Be­o­b­ach­ter nicht mit ei­nem so po­si­ti­ven Er­geb­nis ge­rech­net: Es gab zahl­rei­che Be­wer­ber auf ei­ne Aus­sch­rei­bung, um den Ret­tungs­di­enst in der Re­gi­on deut­lich auf­zu­sto­cken. Da­zu wa­ren fünf Stand­or­te in den Krei­sen Aschaf­fen­burg und Mil­ten­berg aus­ge­schrie­ben. Dass für je­den min­des­tens ein Ge­bot ein­ging, be­deu­tet für die stark ge­for­der­ten Ret­ter: Ent­las­tung ist in Sicht.