Energiewende: Wo steht die Region, wer sind die Akteure?

Spessart und Untermain

Der Windpark auf der Guggenberger Höhe bei Eichenbühl (Kreis Miltenberg). Ausblick: Von den Windrädern bei Eichenbühl-Guggenberg aus sind die Standorte beim Ortsteil Heppdiel und bei Neunkirchen am Horizont zu sehen. Foto: Stefan Gregor Solarpark bei Neunkirchen (Kreis Miltenberg). Solarpark bei Neunkirchen (Kreis Miltenberg).

Der Untermain wie auch die Main-Spessart-Region sind industriestarke Landstriche, gut für den Arbeitsmarkt, gut für den Wohlstand. Die Kehrseite: Unternehmen brauchen Strom und sorgen zugleich für Verkehr – mit entsprechenden Klimafolgen.

ENERGIEVERBRAUCH

Kurzum: Rund ums Mainviereck wird viel Energie verbraucht, nicht nur in den größten Betrieben wie Bosch Rexroth (Lohr) und Linde Material Handling (Aschaffenburg), sondern auch in den energieintensiven wie dem Glaserzeuger Gerresheimer (Lohr und Wertheim), der Papierbranche mit Fripa (Miltenberg), Sappi (Stockstadt)und DS Smith (Aschaffenburg) sowie der Chemie, die im Industriecenter Obernburg (ICO) präsent ist.



Marc Gasper, Leiter der Energieagentur Bayerischer Untermain (Großwallstadt), ist gerade dabei, die Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz für den Untermain vorzubereiten. Was ihn zuversichtlich stimmt, sind Erkenntnisse aus zurückliegenden Jahren. So war nach seinen Worten festzustellen, dass auch in Jahren kräftigen Wirtschaftswachstums die Emissionen stabil blieben oder gar sanken.

Dahinter stecken Bemühungen um Energieeffizienz. Ein Beispiel: das Johannes-Butzbach-Gymnasium – das Schulzentrum in Miltenberg bezieht seit längerem Nahwärme vom benachbarten Papierhersteller Fripa. 2021 konnte die Schule so satte 95 Prozent des Wärmebedarfs über Fripa abdecken.

Windkraft soll helfen, die Energiewende zu stemmen. Am Untermain ist sie noch wenig vertreten. Aber es tut sich was – auch bei Solarparks.

Papierhersteller DS Smith und Eon sind derweil dabei, das Kraftwerk zu modernisieren, das dann effizienter arbeiten soll und Überschüsse wie bisher an die Stadt Aschaffenburg liefern wird.

»Energieeffizienz ist kein Luxus, sondern ein Muss für Unternehmen. Wer jetzt handelt, kann sich einen Vorsprung im Markt sichern und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten«, schreibt Gasper im Vorwort zur aktuellen Zentec-Zeitschrift »Z!«.

ENERGIEERZEUGUNG

Der Klimawandel verlangt nicht nur Energieeinsparungen, sondern auch alternative Erzeugung. Energie-Experte Gasper sieht erfreuliche Bewegung, denn sowohl Windräder wie Photovoltaik-Großanlagen seien nun auch am Untermain auf dem Vormarsch. Als Vorreiter-Gemeinde gilt Mömlingen, wo ein 16 Hektar großer Solarpark entstehen soll. Er könnte am Ende rein rechnerisch die Gemeinde mit ihren rund 5000 Einwohnern komplett versorgen.

Das Besondere: Mömlingen will zugleich Windräder aufstellen. Die sind am Untermain noch selten. Nach Angaben der Regierung von Unterfranken sind hier 14 Windräder in Betrieb, davon zwei in Neunkirchen und zwölf in Eichenbühl. Sieben weitere Anlagen seien in Planung, heißt es.

AKTEURE

Die Energiewende betrifft eigentlich jeden: Privathaushalte, Kommunen, Industrie und Handwerk. Viel berichtet wird beispielsweise über CMBlu in Alzenau, die Großspeicher entwickeln, einem der zentralen Bausteine der Energiewende. Auf das Unternehmen ist inzwischen auch der Bayerns Wirtschaftsminister aufmerksam geworden – Hubert Aiwanger (Freie Wähler) schautan diesem Montag zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit im Betrieb vorbei. Zugleich wird dort ein Runder Tisch zur Energiewende stattfinden. Themen sollen unter anderem die Bedeutung von großen Energiespeichern, der Netzausbau und aktuelle Windkraftprojekte sein, heißt es in einer Ankündigung.

Das Batteriemontagezentrum Karlstein ist wiederum einer der Vorreiter bei der Herstellung von Akkus – und vom regionalen Unternehmen zum Konzern geworden mit Standorten weltweit.

Klein, aber findig ist auch die wachsende Firma Smart Battery Solutions in Kleinostheim, die Akkus unter anderem für Boote herstellt.

Gut vertreten ist die Photovoltaikbranche – zahlreiche Firmen installieren Module und kommen derzeit der Nachfrage kaum hinterher. Sondermodule für Fassaden stellt Sunovation (Aschaffenburg-Obernau) her. Das Unternehmen Pa-ID in Kleinostheim entwickelt wiederum Kombi-Module, die PV und Solarthermie vereinen – kürzlich erst auf die Seniorentagesstätte in Johannesberg montiert. Bei Solarparks hat sich unter anderem Main-Spessart-Solar einen Namen gemacht.

Eine immer größere Rolle spielt Wasserstoff: In der Region entstehen neue Allianzen, Zentec hilft beim Vernetzen der Akteure, in Alzenau wurde schon 2021 eine eigene Wasserstoff-Gruppe gegründet. Mit dabei die Kommune, regionale Unternehmen und die Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS .

Auch in Alzenau – und wachsend: die Greenerity GmbH, die Membranen für Brennstoffzellen zur Stromerzeugung aus Wasserstoff entwickeln und bauen.

XXL-Batterien: CMBlu-Großspeicher aus Alzenau. Sie können bei der Energiewende helfen.

In dieser Woche werden indes beim Staplerbauer Linde MH erstmals Stapler der Werksflotte mit vor Ort erzeugtem grünen Wasserstoff betankt.

Schließlich sind Stadtwerke und andere Energieversorger von Bedeutung, unter anderem für den Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität. Hilfreich dabei eine neue mobile Wallbox, die jetzt vom Elektrotechnik-Unternehmen Inro in Stockstadt entwickelt wurde.

Mit an Bord ist natürlich die Wissenschaft: In Alzenau und in Marktheidenfeld sollen beispielsweise Technologietransferzentren (TTZ) entstehen. Das TTZ in Alzenau wird unter der Regie der Technischen Hochschule Aschaffenburg im Bereich »nachhaltige Energien« aktiv sein.

Andre Breitenbach