DOLCE VITA 2023: Die Ballsaison beginnt, man sieht sich in Black Tie

Termin-Highlights in der Region und Throwback-Galerien

Auf dem Parkett trifft man sich. Wie hier beim Aschaffenburger Ball der Suppenschule 2023 Profitänzerin und Oberbürgermeister.

- Lifestyle-Kolumne Dolce Vita -

Hier ein erster Überblick über die Termine in der Region, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit viel Vorfreude.

Blick nach Frankfurt

Zu den Highlights zählen hier diese beiden Ereignisse, zumal dort auch immer Sportlerinnen und Sportler aus unserer Gegend zu entdecken sind: Der Deutsche Sportpresseball, am 4. November in der Alten Oper, und der Ball des Sports, am 17. Februar in der Festhalle.

Auftakt in Wertheim

Für den ersten größeren Ball in unserer näheren Region, über den wir berichten, blicken wir nach Wertheim. Am 18. November lädt die Wolfsschlucht Concordia Wertheim zum Saisoneröffnungsball ein. Es ist der erste nach der Corona-Pause. Der Ball des Faschingsvereins in der Main-Tauber-Halle gilt als das wichtigste gesellschaftliche Ereignis der Stadt im Main-Tauber-Kreis.

Der Tanzsportclub Schwarz-Gold schenkt Aschaffenburg am 31. Dezember 2023 einen klassischen Silvesterball in seinem Tanzsportzentrum.

Am 13. Januar 2024 folgt der glamouröse »Ball der Suppenschule« in der Aschaffenburger Stadthalle.

Und auch den Tulpenball der Junggärtner gibt es nun wieder. Am 27. Januar in der Stadthalle.

Am 13. Januar: Ball x 3

Nicht nur der Aschaffenburger Suppenschulball steht an diesem Tag im Terminkalender. Auch Mömlingen tanzt. Der »Ball des Jahres«, den der Vereinsring organisiert, hat sich als Place to be im Kreis Miltenberg etabliert. Und zum Dritten am 13. Januar: Zum »Ball der Landwirtschaft« lädt der bayerische Bauernverband in Zusammenarbeit mit dem Verband für landwirtschaftliche Fachbildung nach Gambach im Kreis Main-Spessart ein. Ein wirklicher Traditionsabend.

Warum Bälle angesagt sind

* Sie gelten als Ort des Sehens und Gesehenwerdens.

* Hier kommen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport ins Gespräch.?*

* Politiker nutzen nicht von ungefähr das Parkett, um sich zu zeigen.

* Der Let's Dance-Boom ist ungebrochen.

* Bälle sind gepflegte Abende, an denen die Welt sorgenfrei erscheint.

* Zu Ball-Abenden geht man schon lange nicht mehr nur zu zweit, sondern gerne auch in der Freundesclique.

* Weil die schönste Farbe des Ballkleids oder das Jumpsuits immer noch Schwarz ist oder für Fashionistas Grün oder Gold.

