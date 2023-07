Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bayern hebt Förderung für Feuerwehr an: Was das für die Region bedeutet

Mehr Geld für Gerätehäuser und Fahrzeuge, aber nicht genug

Das Johannesberger Feuerwehrhaus ist zu klein geworden. Doch das neue Gerätehaus kostet die Gemeinde viel Geld.

Der Weg zu mehr Geld

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kam im April bei einer Veranstaltung in Obernburg (Kreis Miltenberg) auf das Thema Förderung der Feuerwehren zu sprechen. Er verwies darauf, dass die Kosten für den Bau von Gerätehäusern und für die Beschaffung von Fahrzeugen wegen der gestiegenen Preise »in keinem vernünftigen Verhältnis« mehr zueinander stünden.

Herrmann betonte: Der nächste Landtag - also nach der Wahl in Bayern - müsse das Thema angehen. Bei einer Anfrage unseres Medienhauses ebenfalls im April erklärte eine Sprecherin des Ministeriums, dass eine Erhöhung der Förderung aktuell nicht geplant sei.

Nun kam es recht plötzlich doch dazu. Auf Anfrage erklärte eine Ministeriumssprecherin, dass ihrem Haus seit geraumer Zeit bewusst war, dass die gestiegenen Preise beim Bau von Feuerwehrhäusern und der Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten die Kommunen erheblich belasten.

Mitte Mai habe das bayerische Finanzministerium dem Innenministerium dann überraschend mitgeteilt, dass die Steuerschätzung »erhebliche Mehreinnahmen aus der Feuerschutzsteuer für die kommenden Jahre prognostiziert«. Diese zusätzlichen finanziellen Spielräume habe das Innenministerium genutzt, um die Feuerwehrförderung zum 1. Juli massiv anzuheben. Die Frage, ob dies eine Art bayernweites Wahlgeschenk sei, ließ sie unbeantwortet.

Ebenso wie die Frage, ob Druck von außen eine Rolle spielte. Laut Miltenbergs Kreisbrandrat Martin Spilger war sein Aschaffenburger Kollege Frank Wissel da sehr rührig. Die Feuerwehr-Vertreter vom Untermain hätten nach Wissels Initiative immer wieder bei den verschiedenen Landtagsabgeordneten nachgehakt.

Darauf angesprochen gibt sich Wissel bescheiden. Er habe die Förderung zwar in Zwiegesprächen, über den Landesfeuerwehrverband und in seinen Reden bei Veranstaltungen - auch vor Politikern - thematisiert. Und diverse Bürgermeister der Region hätten dies immer wieder bei Abgeordneten und über den Bayerischen Gemeindetag vorgebracht. Aber er wisse nicht, ob das einen Einfluss auf die Erhöhung der Förderung hatte. Jedenfalls freue er sich über die gestiegenen Kostensätze.

Aschaffenburgs Kreisbrandrat Frank Wissel.

Was gefördert wird

Seit 1. Juli sind die Festbeträge, mit denen der Bau von Gerätehäusern bezuschusst wird, doppelt so hoch. Die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen wird mit 30 Prozent zusätzlich gefördert.

In der Region profitieren aktuell mehrere Kommunen davon, wie die Kreisbrandräte auf Nachfrage bestätigen. Im Kreis Aschaffenburg sind dies die Wehren in Alzenau, Mömbris-Hutzelgrund, Waldaschaff und in Johannesberg.

Im Kreis Miltenberg Rüdenau, Heppdiel, Leidersbach und Wenschdorf sowie bei den Fahrzeugen Miltenberg-Stadt und Wenschdorf. Generell habe jede Gemeinde die »harte Nuss der Finanzierung zu knacken«, wenn etwas Größeres ansteht, sagt Kreisbrandrat Martin Spilger.

Im Kreis Main-Spessart liegen derzeit nur Planungen von Burgsinn vor, so Kreisbrandrat Florian List. Die Kommune profitiere aber nicht mehr von der Erhöhung, da bereits davor mit dem Bau begonnen wurde.

Wieso die Erhöhung nicht reicht

Insgesamt sind sich die Kreisbrandräte einig: Die Erhöhung war dringend notwendig, aber sie sagen auch: Sie ist insgesamt zu niedrig.

Das fängt schon bei der Beschaffung von Fahrzeugen an. Main-Spessarts Kreisbrandrat Florian List gibt ein Beispiel: Im Jahr 2013 kostete ein HLF 20, also ein Löschfahrzeug, noch 400.000 Euro. Heute seien es 650.000 bis 700.000 Euro. Bei einer Drehleiter seien die Kosten von 800.000 auf 1,1 Million Euro gestiegen. Die Fördersätze für Fahrzeuge sind zum Juli um 30 Prozent gestiegen. Das gleicht diese Preissteigerungen nicht aus. »Das wird schon zunehmend schwieriger für die Kommunen.«

Noch drastischer fallen die Kosten für Gerätehäuser aus. In einer Region mit besonderem Handlungsbedarf - wie dem Kreis Aschaffenburg - gab es laut Wissel früher für den ersten und zweiten Stellplatz jeweils 63.500 Euro. Nun fallen 127.000 Euro je Stellplatz an. Doch bei Bausummen von mehreren Millionen Euro, »ist das für eine Gemeinde immer noch nicht leicht«.

So ist die Situation etwa in Johannesberg. Bürgermeister Peter Zenglein sagt im Gespräch mit unserem Medienhaus: 100 Prozent Erhöhung bei der Förderung von Gerätehäusern klinge zunächst viel, »aber wenn man aus fünf Euro zehn macht, hat man auch eine Erhöhung um 100 Prozent und das reicht trotzdem nicht«.

Das neue Johannesberger Gerätehaus wird die Gemeinde etwa 7,3 Millionen Euro kosten. Vor der Erhöhung der Festbeträge hätten der Kommune 400.000 Euro an Zuschüssen zugestanden. »Lachhaft«, nennt Zenglein das. Jetzt wird die Gemeinde 800.000 Euro bekommen. Das sei schon besser als vorher, »ist aber immer noch unterirdisch«.

Die Kommune wird die dafür notwendigen Kredite wohl 20 bis 25 Jahre lang abbezahlen. Und sie wollte eigentlich noch die Turnhalle sanieren. Zenglein hatte dafür bereits einen Förderbescheid vom Bund, den er nun wieder zurückgegeben hat. Die Turnhalle muss nun warten. Von daher werden er, seine Bürgermeisterkollegen und die Feuerwehrverantwortlichen weiterhin Druck nach München machen. »Wir bleiben dran«, versichert er.

Veronika Schreck; Mitarbeit: Ralph Bauer