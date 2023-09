Warum der kommunalpolitische Einfluss auf die Sparkassen am Untermain kein Übel ist

Aschaffenburg 17.09.2023

Gemeinsam stärker: Zusammen mit dem Aschaffenburger Landrat Alexander Legler (CSU) haben die beiden Vorsitzenden der Sparkassen-Verwaltungsräte am Untermain, Aschaffenburgs OB Jürgen Herzing (SPD, links) und Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) die Sparkassenfusion politisch gemanagt. Foto: Victoria Schwab »Wir leben in einem Jahrzehnt der Herausforderungen«: Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf. Foto: Victoria Schwab »Wir nehmen unsere Kontrollfunktion sehr ernst«: Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing. Foto: Victoria Schwab Muss das deutsche Konzept der Regionalbanken in Europa vertreten und verteidigen: Der Kleinostheimer Ulrich Reuter wird ab 2024 deutscher Sparkassenpräsident und damit der wichtigste Finanz-Lobbyist hierzulande. Foto: Matthias Balk

Geteilt wird diese Einschätzung von Jens Marco Scherf (Bündnis 90/Die Grünen), Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender im Kreis Miltenberg. Beide - und wohl auch der Dritte im Bunde, Aschaffenburgs Landrat Alexander Legler - sind überzeugt: Die Fusion der beiden Sparkassen am bayerischen Untermain, die zum kommenden Jahreswechsel umgesetzt wird, passt in die Zeit und festigt das finanzwirtschaftliche Fundament der Region.

Wer Politik manchmal vorwirft, zu viel zu babbeln und zu wenig zu handeln, wird mit dieser Sparkassen-Fusion widerlegt: Direkt nach der Kommunalwahl 2020 haben sich die drei Männer an der Spitze der Gebietskörperschaften Stadt und Kreis Aschaffenburg und Kreis Miltenberg über ein Pflichtenheft für wesentliche Projekte in der Region und für die Region ausgetauscht. Die Zukunftsfähigkeit der Sparkassen stand mit auf der Liste, wie Scherf und Herzing in einem Gespräch kürzlich mit dem Medienhaus Main-Echo berichten.

Corona bremste dann alles aus, weil: »Für manches braucht es den persönlichen Kontakt, das geht nicht alles per Videokonferenz«, sagt Jürgen Herzing. Mit Auslaufen der Pandemie kam das Projekt der Sparkassen-Fusion dann aber wieder auf die Agenda - und gemeinsam mit den Vorständen machten die kommunalen Politiker Nägel mit Köpfen.

Scherf und Herzing wehren sich gegen den Eindruck, dass die Kommunalpolitik das Zusammengehen zu einer neuen »Bank der Bürger«, wie die Sparkasse manchmal genannt wird, einfach »durchgewunken« habe. Eine entsprechende Formulierung in einem Main-Echo-Bericht hätte »nicht die Realität wiedergegeben«, sagt Herzing. In allen kommunalpolitischen Gremien habe es intensive und mehrfache Diskussionen gegeben, die letztlich in breiter Zustimmung mündeten.

Diese Einstimmigkeit dokumentiere zum einen, dass der Weg der gemeinsamen Sparkasse richtig sei, sind sich Herzing und Scherf sicher. Und Scherf ergänzt: »Es zeigt außerdem das Verantwortungsbewusstsein der Kommunalpolitiker aller Parteien gegenüber der Sparkasse als wichtiger Teil der regionalen Wirtschaft«

DIE IDEE

Die charmante Idee, die Teil der Gründungsgeschichte der Regionalbanken (neben den Sparkassen gehören dazu die Volks- und Raiffeisenbanken) ist, halten Herzing und Scherf für unverändert zeitgemäß: In der Region für die Region Finanzgeschäfte zu ermöglichen, allen Menschen - auch Armen und Geflüchteten - eine Bankverbindung einzurichten, erster Ansprechpartner für die regionale Wirtschaft - und auch die Kommunen - zu sein. Genau dafür würden die in der Region verwurzelten Geldhäuser gebraucht. Um diese Idee mit Leben zu füllen, sei es auch nach wie vor sinnvoll, dass die Kommunalpolitik über Verbandsversammlungen und Verwaltungsräte in die Strukturen der Sparkassen eingebunden sei.

Für den Grünen Jens Marco Scherf ist in der (wirtschafts)politischen Gemengelage der 2020er-Jahre dieser direkte Bezug zur Region und ihren Menschen wichtiger denn je: Man habe zwei »eher bequeme Jahrzehnte« hinter sich, stellt Scherf rückblickend fest. Diese Zeit sei aber unwiederbringlich vorbei: »Wir leben in einem Jahrzehnt der Herausforderungen« auf allen politischen Ebenen, ist der Landrat überzeugt.

Scherf nennt Beispiele: Die Klimapolitik müsse vor Ort in konkreten energiepolitischen Projekten und Maßnahmen münden, die mit erheblichem Finanzbedarf einhergehen. Der Umbau der Wirtschaft fürs post-fossile Zeitalter, die Wärme- und Verkehrswende - all dies ist aus Sicht von Scherf und Herzing nur mit leistungsfähigen Regionalbanken mach- und umsetzbar.

DIE FUSION

Der Oberbürgermeister und der Landrat erklären übereinstimmend, dass weder die Sparkasse in Miltenberg noch die in Aschaffenburg die Fusion zum jetzigen Zeitpunkt brauche: »Beide sind gesund und leistungsfähig, es gab keinen Zwang zur Fusion.« Aber: Man müsse nach vorne blicken - und für die Zukunftsfähigkeit sei es wegen der gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen im Interesse privater und gewerblicher Kunden besser, wenn zwei starke Partner rechtzeitig zusammenfinden.

Klar, Doppelstrukturen sollen abgebaut, das überbordende Regelwerk für Banken gemeinsam besser und stringenter bewältigt werden. »Wir brauchen jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter«, legen Scherf und Herzing ihre Hand dafür ins Feuer, dass kein Beschäftigter aus den beiden bisherigen Sparkassen wegen der Fusion gehen müsse - dies gelte allein wegen des erheblichen Fachkräftemangels in der Branche. Auch weitreichende Veränderungen in der Präsenz vor Ort seien kein großes Thema, auch wenn es immer mal wieder zu Anpassungen kommen könne: »Für die Privat- und Geschäftskunden soll die Sparkasse wie bisher funktionieren«, sagt Scherf.

Intern, das wissen Herzing und Scherf, ist das Zusammengehen ein Kraftakt. »Allein rund 500 Vorstandsbeschlüsse sind notwendig, um die Fusion tatsächlich umzusetzen«, berichtet Herzing. Führungsebenen müssen neu zusammengestellt werden, beide Hauptsitze der neuen Sparkasse in Aschaffenburg und Miltenberg dauerhaft mit Leben erfüllt werden. Denn das ist der Politik am Untermain wichtig: Hier schlucke niemand den anderen, sondern zwei Partner fänden auf Augenhöhe zusammen, heißt es.

Die letzten (formalen) Hürden hat die Fusion laut den beiden Verwaltungsratsvorsitzenden in diesem Sommer genommen: Am 18. August kam die Genehmigung der Bankaufsicht; am 22. August stimmte das Kartellamt der Fusion zu. Die Arbeit in den Instituten laufe auf Hochtouren, zum 1. Januar 2024 soll die Fusion juristisch, zum 1. April 2024 auch technisch umgesetzt sein.

RISIKO EUROPA

Die Sparkassenfans Herzing und Scherf sind von ihrem gemeinsam mit Aschaffenburgs Landrat Alexander Legler betriebenen Fusionsprojekt überzeugt. Größe ist in der Bankbranche unzweifelhaft ein Faktor, auch wenn die Sparkassen ebenso wie die Volks- und Raiffeisenbanken darauf achten müssen, dass ihr wichtigster Wettbewerbsvorteil, die Nähe zu den Kunden, nicht auf der Strecke bleibt.

Eine einzige Sparkasse in Unterfranken können sich weder Scherf noch Herzing vorstellen - Stand heute, wie beide betonen: »Der bayerische Untermain funktioniert als gemeinsame Region - Würzburg oder die Rhön ticken komplett anders«, sind sich beide sicher. Allerdings könne niemand sagen, welche Notwendigkeiten in zehn oder 20 Jahren bestünden - komplett ausschließen wollen beide Kommunalpolitiker deshalb nichts.

Das könnte daran liegen, dass die beiden Verwaltungsratsvorsitzenden wissen, wie schwer sich die europäischen Finanzinstitutionen mit dem deutschen, dreigliedrigen Bankensystem mit Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken tun. Die rechtlichen Regeln seien nur für Großbanken gemacht, sagen beide, »in Europa versteht man unser System überhaupt nicht«. Der grüne Scherf ist sogar davon überzeugt, dass »die EZB die Strategie hat, unser System zu zerschlagen«.

Damit es nicht so weit kommt, muss Ulrich Reuter aus Kleinostheim im Kreis Aschaffenburg künftig einen guten Job machen: Der ehemalige Landrat mit CSU-Parteibuch rückt im kommenden Jahr an die Spitze des deutschen Sparkassen- und Giroverbands - und wird damit zum wichtigsten Lobbyisten des roten Riesens. In dieser Rolle gehört es zu Reuters zentralen Aufgaben, die Zukunft der deutschen Regionalbanken in Europa zu sichern - und das nach wie vor bestehende politische Misstrauen gegen diese Strukturen abzubauen.

ROLLE DER POLITIK

Scherf und Herzing sind davon überzeugt, dass in der »Bank der Bürger« der Kommunalpolitik eine tragende Rolle zusteht - wohlwissend, dass genau dies immer wieder skeptisch beäugt wird. Man sorge für die »Repräsentanz der Kunden, der Bürgerinnen und Bürger«, betonen beide übereinstimmend. Schließlich seien die Sparkassen aus der Idee heraus entstanden, dass ein Geldhaus mit Ortsbezug zur kommunalen Daseinsvorsorge gehöre - und dies gelte heute mehr denn je.

Beide sind sich einig, dass die Kommunalpolitiker, die neben Wirtschaftsvertretern den Verwaltungsrat der Sparkasse stellen, ihren dortigen Aufgaben umfassend gerecht werden: »Wir nehmen unsere Kontrollfunktion sehr ernst«, sagt Jürgen Herzing - und erinnert daran, dass die Eignung für diese Aufgabe von der Aufsicht geprüft werde und an Weiterbildungspflichten gebunden sei.

Zweifel an dieser Konstruktion ploppen aber immer mal wieder auf: Im August dieses Jahres berichtete das ARD-Magazin »Report aus Mainz« mit einer gehörigen Portion Skepsis über die Verwaltungsräte der Sparkassen: »Eine Analyse von Report Mainz zeigt, dass unter den Verwaltungsratsmitgliedern der 40 größten Sparkassen in Deutschland nur gut ein Drittel im Banken- oder Finanzbereich arbeiten oder über eine entsprechende Ausbildung verfügen.«

Ein weiterer Kritikpunkt sind die umfassenden geschäftlichen Beziehungen zwischen den Sparkassen und Kommunen - und schließlich auch die Honorare, die die Verwaltungsratsmitglieder für ihren Job beziehen. Nach Zahlen aus dem im »Bundesanzeiger« veröffentlichten Jahresabschlüssen für 2021 lagen die Gesamtbezüge der elf Verwaltungsratsmitglieder der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau bei 120.000 Euro, bei der Sparkasse Miltenberg erhielten acht Verwaltungsratsmitglieder 91.000 Euro. Zum Vergleich: In Nürnberg waren es 889.000 Euro (bei 27 Mitgliedern; in Würzburg (Sparkasse Mainfranken) 273.000 Euro bei 25 Mitgliedern.

Jürgen Herzing erläutert, dass die Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau niemals den möglichen Rahmen bei diesen Bezügen ausgeschöpft habe - und stets im Mittelfeld unterwegs gewesen sei. Tatsächlich tauchen beide Sparkassen vom Untermain nicht in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Faktionschef Ludwig Hartmann aus dem Jahr 2020 auf, in dem die Sparkassen aufgeführt sind, die die höchstzulässige Entschädigung nach den einschlägigen Richtlinien bezahlt haben.

Immerhin 13 Institute werden in dieser Auswertung für 2019 genannt, aus Unterfranken war zum Beispiel Bad Kissingen und Bad Neustadt an der Saale dabei.

Aus Sicht von Landrat Scherf und Oberbürgermeister Herzing ist wichtig, dass sie in ihrer Rolle als Verwaltungsräte dem Wohl der Sparkasse und nicht ihrem politischen Mandat verpflichtet sind. Die am Untermain gezahlten Bezüge für diese »aufwendige Kontrollfunktion« halten beide für »angemessen«.

RISIKO VERFILZUNG

Scherf und Herzing kennen natürlich die Filz-Vorwürfe aus der Sparkassen-Welt, die immer mal wieder für öffentliches Aufsehen sorgen. In Erinnerung geblieben sind in Bayern beispielsweise die undurchsichtigen Geschehnisse im Kreis Miesbach, auch in Nordrhein-Westfalen tauchen ab und an Klüngel-Geschichten auf, zum Beispiel in der aktuellen Report-Recherche.

Beide Kommunalpolitiker vom Untermain versichern, wie wichtig ihnen eine saubere Trennung verschiedener Rollen und auch die nötige Klarheit in den Beziehungen zur Sparkasse sei: »Wir halten uns aus dem operativen Geschäft, aus einzelnen Entscheidung komplett raus«, bringt dies Scherf auf den Punkt. Außerdem sei es falsch, eine Sparkasse und deren Veranstaltungen »als Bühne für Auftritte des Landrats« zu missbrauchen - er halte sich davon deshalb regelmäßig fern.

Wer Herzing und Scherf zuhört, erkennt zwei tiefe Überzeugungen: Zum einen, dass es fachlich möglich und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sinnvoll ist, als Kommunalpolitiker die Sparkasse zu beaufsichtigen - und dass man dabei ohne Wenn und Aber sauber vorgehen kann. Zum anderen, dass es starke Sparkassen braucht, weil es neben dem geschäftlichen Erfolg in diesen Geldhäusern eben immer auch ums Gemeinwohl und um gesellschaftliche Aufgaben (wie bei den Konten für Geflüchtete) geht.

Das bringt Jürgen Herzing auf den Punkt, wenn er an die breite Unterstützung durch die Regionalbanken bundesweit und vor Ort für ehrenamtliches, soziales und karitatives Engagement erinnert: »Das macht keine Großbank.«

MARTIN SCHWRZKOPF Mitarbeit: André Breitenbach