Soko-Tierschutz veröffentlicht Landkarte der Tierschutz-Skandale

Interaktive Seite

Tierschutz-Skandale in Deutschland und wo sie sich abgespielt haben.

Die Tierschutzorganisation Soko-Tierschutz, die maßgeblich an den Enthüllungen über die Schlachthöfe in Aschaffenburg und Miltenberg beteiligt war, hat gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbüro, einer Organisation mit Sitz in Sankt Augustin, eine Liste an dokumentierten Tierschutzverletzungen in Deutschland erstellt. Darin sind alle den Organisationen bekannten Fälle seit 2016 aufgelistet. Es sind insgesamt 171 Fälle, sie reichen von zu langen Tiertransporten über schockierende Zustände in der Massentierhaltung bis hin zu extremer Gewalt wie in den Schlachthöfen. Neben den beiden jüngsten Skandalen in der Region ist auch ein Fall aus dem Main-Tauber-Kreis aus dem Jahr 2018 aufgelistet.

Über eine interaktive Karte lässt sich nachvollziehen, wann und wo sich die Tierschutz-Skandale abgespielt haben und welche Tierart betroffen war. Hier geht es zur Website mit der interaktiven Karte.

Hier geht es zum Dossier Schlachthof Aschaffenburg, hier zum dem rund um den Schlachthof-Skandal Miltenberg. Mehr zu dem Skandal im Main-Tauber-Kreis lesen Sie hier.

mapi/Soko-Tierschutz