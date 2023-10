Zwei Sieger und vier Verlierer im Ostkreis

Hessenwahl: Manfred Pentz (CDU) holt erneut Direktmandat im Wahlkreis 52 - AfD legt deutlich zu - SPD, Grüne, FDP und Linke verlieren

DARMSTADT-DIEBURG 09.10.2023 - 15:36 Uhr 2 Min.

Ohne sie würde der demokratische Akt nicht funktionieren: Im Dieburger Wahllokal »Kita Muggelburg« zählen Wahlhelfer am frühen Sonntagabend die Stimmen aus. Foto: Dörr Manfred Pentz (CDU) gewann wieder das Direktmandat. Foto: Andreas Mai

Der 43-jährige Groß-Zimmerner, der dem Landesparlament seit 2010 angehört und seit 2014 außerdem Generalsekretär der Hessen-CDU ist, holte am Sonntag 38,1 Prozent der Erststimmen (»Wahlkreis-Stimmen«). Damit entsenden die Wahlberechtigten Pentz abermals als lokalen Repräsentanten nach Wiesbaden. Wie im ganzen Land durften sich die Christdemokraten auch im östlichen Teil des LaDaDi über das mit Abstand beste Zweitstimmen-Ergebnis (»Landesstimme«, 36,4 Prozent) freuen.

Quervergleiche mit der Landtagswahl 2018 hinken im Wahlkreis 52 ein wenig, weil er neu zugeschnitten worden war. Nicht mehr Teil des Wahlkreises Darmstadt-Dieburg II waren diesmal Reinheim, Groß-Bieberau und Fischbachtal. Da dem Wahlkreis einzig Messel neu zugeschlagen worden war, waren hier insgesamt weniger Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 69,7 Prozent. Fünf Jahre zuvor hatten 70,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Trends waren dennoch klar zu sehen.

So durfte im Wahlkreis 52 auch die AfD jubeln. Mit 18,4 Prozent wurde sie nicht nur bei den Landesstimmen zweitstärkste Kraft, sondern erzielte in Person ihres in Offenbach wohnenden Direktkandidaten Olaf Schwaier auch das zweitbeste Resultat unter den Direktkandidaten. Schwaier vereinte 17,2 Prozent auf sich. 2018 hatten die Kandidaten von SPD und Grünen noch deutlich vor der AfD-Kandidatin gelegen. Sowohl Justin Witzeck (SPD, 15,2 Prozent) als auch Annette Huber (Grüne, 13,7 Prozent) rutschten aber ab. Auch die Groß-Zimmernerin Sandra Ciupka (FDP, 4,2 Prozent) und der Dieburger Christian Wallerer (Linke, 2,4 Prozent) verloren gegenüber den Anteilen ihrer Vorgänger von 2018 deutlich an Zuspruch.

Pentz: »Mein Meisterstück«

»Das ist wirklich ein starker, sensationeller Sieg! Er ist für mich Ansporn, weiter zuzuhören und die Sachen der Leute mit nach Wiesbaden zu nehmen«, so Manfred Pentz (CDU) in einer ersten Stellungnahme. Er freue sich, dass er seinen Vorsprung auf die anderen Kandidaten habe ausbauen können. Auch mit seiner hessenweiten Arbeit war Pentz hochzufrieden: »Mein Anspruch war es, als Generalsekretär den besten Wahlkampf aller Zeiten zu machen. Ich glaube, ich habe mein Meisterstück abgeliefert. Es ist uns gelungen, die Themen zu setzen.«

Olaf Schwaier, AfD-Direktkandidat im Wahlkreis 52 zum Ausgang der Wahl: »Das Ergebnis zeigt deutlich, dass die Bürger den Politikwechsel wollen. Es zeigt auch, dass die Ausgrenzung und Diffamierung, die wir in den vergangenen Jahren erleben mussten, nicht mehr funktionieren. Das wird künftig nicht mehr aufrecht zu erhalten sein. Aus meiner Sicht geht kein Weg an einer Mitte-Rechts-Regierung vorbei.«

SPD-Direktkandidat Justin Witzeck (Hering) war derweil naturgemäß enttäuscht: »Das ist nicht unser Anspruch, damit kann man nicht zufrieden sein. Wir haben ein größeres Wählerpotenzial, es sind aber bundesweite Kampagnen gegen uns gelaufen.« Er machte zum Teil die politische »Großwetterlage« für das schlechte Abschneiden der Genossen verantwortlich. Seinen eigenen Wahlkampf habe er als »sehr spannend und anstrengend« erlebt.

21 Prozent AfD in Schaafheim

FDP-Direktkandidatin Sandra Ciupka (Groß-Zimmern) sprach davon, sie sei trotz der Verluste ihrer Partei »froh, dass ich's gemacht habe. Ich hatte viele interessante Gespräche«. Das starke Abschneiden der AfD mache sie hingegen »total traurig«. In Babenhausen und Schaafheim knackten die Rechten sogar die 21-Prozent-Marke, holten in diesen beiden Kommunen ihre stärksten Wahlkreis-Resultate.

Linken-Kandidat Christian Wallerer (Dieburg), stellte fest: »Auch in unserem Wahlkreis haben wir den Rechtsruck gespürt.« Seine Partei, die sich praktisch halbierte, habe zwar »die richtigen Themen angesprochen, wir sind mit unseren Inhalten aber nicht durchgedrungen«.

JENS DÖRR