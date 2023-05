Zugunglück von 2022 bei Münster: Ursachenfrage noch nicht geklärt

Bahnunfall im Kreis Darmstadt-Dieburg

Dieburg 31.05.2023 - 13:57 Uhr < 1 Min.

Am frühen Morgen des 19. Mai 2022 war auf der Bahnstrecke zwischen Münster-Altheim und Dieburg war die Lokomotive eines aus Richtung Aschaffenburg anrollenden Güterzugs auf einen auf dem gleichen Streckengleis haltenden Güterzug aufgeprallt. Dabei wurde der Triebfahrzeugführer des auffahrenden Güterzuges in seiner Lok eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle zogen sich seinerzeit zwei Wochen hin. So lange war damals kein Zugverkehr zwischen Darmstadt und Aschaffenburg möglich. Der örtlich zuständigen Staatsanwaltschaft in Darmstadt obliegt seitdem die strafrechtliche Aufarbeitung.

Hierzu hatte sie bereits im letzten Sommer ein Gutachten bei der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) in Auftrag gegeben, mit dessen Vorliegen sie jetzt bis zum Spätsommer rechnet. Die unter der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesverkehrsministers stehende BEU hat auf ihrer Internetseite bereits einen Zwischenbericht zum fraglichen Unfallgeschehen veröffentlicht, allerdings ohne Ausführungen zur Ursachenfrage. Man befinde sich im vierten und letzten Stadium der »Sachverhaltsanalyse«, heißt es dort. Dies ist der letzte Bearbeitungsschritt vor Fertigstellung des abschließenden Untersuchungsberichts.

Der Zwischenbericht der BEU im Internet: https://www.eisenbahn-unfalluntersuchung.de/SharedDocs/Downloads/EUB/Zwischenberichte/

