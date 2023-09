Ziel: Windanlagen-Wildwuchs verhindern

Gemeindevertretung: »Vergabegruppe Windkraft« Thema in Schaafheim - Kritik von den Grünen an der Zusammensetzung des Gremiums

Schaafheim 13.09.2023 - 13:37 Uhr 2 Min.

Obwohl das Gremium »Vergabegruppe« heißt, wird es nicht über die Vergabe von Standorten für die Errichtung von Windenergieanlagen entscheiden. Die Gruppe aus 18 Personen - aus jeder Kommune sechs - habe lediglich eine beratende Funktion und arbeite den Entscheidungsträgern in den Gemeinden zu, betonte Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. »Die Entscheidungshoheit bleibt bei den Gemeinderäten, beziehungsweise bei der Gemeindevertretung«, sagte er.

Doch gerade der Unterschied zwischen Gemeinderat und Gemeindevertretung führte nun zu heftiger Kritik vonseiten der Grünen-Fraktion. Denn während es in Hessen ein zusätzliches Gremium - den Gemeindevorstand - gibt, der in einem gewissen Umfang Entscheidungen treffen darf, ohne die Gemeindevertretung einbeziehen zu müssen, gibt es in Bayern ein solches Gremium nicht. An der Spitze des Gemeindevorstands, der in nichtöffentlichen Sitzungen berät, steht immer der Bürgermeister.

Für die Vergabegruppe Windkraft bedeutet das nun, dass in den bayerischen Kommunen jeweils sechs Gemeinderatsmitglieder in die Gruppe einberufen werden. In Schaafheim sind es aber nur drei aus der Gemeindevertretung und nochmals drei aus dem Gemeindevorstand. Der Bürgermeister gehört Kraft seines Amtes immer dazu. Bei vier Fraktionen ist es aber rechnerisch unmöglich, dass alle Fraktionen aus der Gemeindevertretung je ein Mitglied in die Vergabegruppe schicken können. Die kleinste Fraktion - die Grünen nämlich - werden »hinten runter fallen«, wie es Sabine Schwöbel-Lehmann nannte.

Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion zweifelte das gesamte Vorgehen an, da das Vergabe-Gremium nicht die Sitzverteilung in der Gemeindevertretung widerspiegle und somit nicht im Sinne der Schaafheimer Wähler sein könne. Nicht nur sei eine der gewählten Parteien aus dem Beirat ausgeschlossen. Auch sei es nicht möglich, die Beratungen zumindest als Zuhörer zu begleiten. Denn die Sitzungen der 18-köpfigen Gruppe werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten.

Zweifel an der demokratischen Legitimation wurden laut. Ebenso mahnten die Grünen ein intransparentes Verfahren an. »Auf den Flächen der drei Kommunen soll ein ganzer Windpark entstehen. Dabei geht es auch um unseren Gemeindewald. Deshalb sollten die Bürger schon wissen, was hinter verschlossener Tür besprochen wird«, sagte Schwöbel-Lehmann. Der Antrag der Grünen, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen mit dem Ziel, anstelle einer Vergabegruppe einen Ausschuss zu bilden, der in öffentlichen Sitzungen tagt, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Ralph Pittich (CDU) stellte die Vorteile heraus, die eine Zusammenarbeit der drei betreffenden Gemeinden biete. Wenn das Windkraftprojekt gut koordiniert werde, sei unter anderem der Flächenverbrauch geringer. Zudem habe die Kommunalaufsicht bestätigt, dass das Verfahren, die Mitglieder der Vergabegruppe nicht zu wählen, sondern vom Gemeindevorstand benennen zu lassen, korrekt sei.

Aus der Schaafheimer Gemeindevertretung werden Daniel Brenner (CDU), Wolfgang Glorius (FWG) und Roger Fleckenstein (SPD) der Vergabegruppe angehören. Ihre Stellvertreter sind Sascha Ott, Patrick Kelly und Stefanie Roth. Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) gehört Kraft seines Amtes zum Gremium, die beiden weiteren Vertreter aus dem Gemeindevorstand müssen noch benannt werden.

Melanie Schweinfurth

Hintergrund: Vergabegruppe Windkraft Die "Vergabegruppe Windkraft" mit je sechs Mitgliedern aus Großostheim, Mömlingen und Schaafheim soll als beratendes Gremium den politischen Entscheidungsträgern zuarbeiten. Dazu wird es Kriterien wie die maximale Anzahl der Windkraftanlagen, Mindestabstände und Anforderungen an Projektentwickler erarbeiten. Neben den Kriterienkatalogen sollen auch Ausschreibungsunterlagen und Bietergespräche mit interessierten Projektierern vorbereitet werden. Die Vergabegruppe werde mit dem Ziel eingerichtet, die kommunalpolitischen Ressourcen zu schonen, da die Vorbereitungen mit hohem Zeitaufwand verbunden seien, heißt es aus der Schaafheimer Verwaltung. (schme)