Ziel: Stadtmauer erhalten

Sanierung: Mehr als 700 Jahre altes Denkmal in Babenhausen wird Stück um Stück ausgebessert - 100.000 Euro jährlich

Babenhausen 24.08.2023 - 16:34 Uhr 2 Min.

Kleinod mit Mängeln: Die mehr als 700 Jahre alte Babenhäuser Stadtmauer wird Stück um Stück ausgebessert. Ab September geht es in die zweite Sanierungsphase.

»Babenhausen ist bestrebt, die historische Stadtmauer als Denkmal zu erhalten und zu pflegen. Mit diesem Vorsatz und zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum beabsichtigt die Stadt, ihre historische Stadtmauer abschnittweise zu sanieren«, heißt es aus dem Rathaus.

Bereits im Vorjahr wurden das Gemäuer in einem ersten Schritt entlang der Zwingergasse und des Straßenabschnitts vor dem Wanderverein in Stand gesetzt. Anfang September soll es weitergehen. Diesmal ist geplant, die Mauerabschnitte zwischen der Sackgasse und dem Weg »Am Stadtgraben« schrittweise zu sanieren. Durch ein Fachunternehmen, das auf Denkmalpflege spezialisiert ist, werden die Fugen sorgsam ausgeputzt und das Steingebilde neu vermauert.

Noch eine Baustelle mit Behinderungen? Aktuell müssen Verkehrsteilnehmer wegen der Großbaustelle auf der B26 viel Geduld aufbringen - und das noch bis Ende des Jahres. Die Bauarbeiten an der Stadtmauer seien nicht vergleichbar, hätten wenig Einschränkungen zur Folge - und wenn, dann zumeist Anlieger betreffend, erklärte Bürgermeister Dominik Stadler.

Die Sanierung geht in den kommenden Jahren in die Verlängerung: Bis einschließlich 2026 will Babenhausen jährlich 100.000 Euro investieren, um die Stadtmauer rund um die malerischen historische Innenstadt zu erhalten, heißt es aus dem städtischen Bauamt, wo man die Gesamtlänge der Mauer auf rund 900 Meter schätzt.

Nicht immer herrschte die Einsicht, die stadtbildprägende Bausubstanz zu bewahren. »In den 60er- und 70er-Jahren wurden Teile weggesprengt, um die Verkehrssituation zu verbessern«, weiß Manfred Lautenschläger, Vorsitzender der Babenhäuser Schlossfreunde.

Nicht überall ist die Stadtmauer, die einst sprichwörtliche starke Dienste gegen feindliche und räuberische Zeitgenossen leistete, sichtbar. Viele Häuser wurden unmittelbar an das Mauerwerk angebaut. »1295 entstand die Babenhäuser Altstadt, so, wie sie heute noch zu sehen ist«, so Lautenschläger - ein Kleinod. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Ringmauer rund um die Stadt weiter in die Höhe gezogen. »Dieser zweite Bauabschnitt, der 1445 erfolgte, ist besonders gut am Hexenturm zu sehen«, so der Heimatforscher.

Nur noch zwei der sieben Flankierungstürme, die die Stadtmauer verstärkten, sind noch erhalten: der Hexenturm (früher Mühlturm) und der Breschturm. »Im Norden befand sich das Hanauer Tor, das 1829 abgerissen wurde. Im Süden das Bachtor, sein Abriss war 1840. Die Stadtmauer selbst hat sich zu circa 70 Prozent erhalten«, ergibt Lautenschlägers Recherche.

Um ihre Stadt und das Babenhäuser Schloss zu schützen, beließen es die fleißigen Babenhäuser nicht bei einem Mauerwerk. Zusätzlich wurden auf rund 1000 Metern Gräben angelegt, um die Befestigungsanlage zu stärken. Spätestens im Dreißigjährigen Krieg hielt das Bollwerk nicht mehr stand. Unterschiedliche Kriegsparteien verwüsteten umliegende Dörfer und drangen bis nach Babenhausen vor. Trotz allem hat die mittelalterliche Altstadt in ihren Grundzügen überlebt und wird heute als erhaltenswerter Kulturschatz begriffen.

