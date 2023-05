Ziel: Sichere Verbindung zwischen Kaisergärten und Innenstadt

Stadtparlament: Bebauungsplan »Fuß- und Radweg Bahnhof-Kaisergärten« in Babenhausen einhellig auf den Weg gebracht

Babenhausen 26.05.2023 - 13:21 Uhr 1 Min.

Von den Kaisergärten in die Innenstadt - ohne Automobil: Die Rad- und Fußwegetappe zur Anbindung des neuen Stadtquartiers wurde jetzt planerisch angeschoben.

Die ersten Bewohner der Kaisergärten, die in den angemieteten Flüchtlingsunterkünften des Landkreises Darmstadt-Dieburg eine Bleibe in zwei großen Wohnblöcken gefunden haben, machen es vor, wie man es nicht beabsichtigte: Zu Fuß oder auf dem Rad geht es entlang der vielbefahrenen B26 Richtung Innenstadt. Wenn Kinder auf dem Rädchen hier - auch zur Grundschule - auf dem Gehweg unterwegs sind, keimt der Wunsch nach sicheren Radwegen auf. Die sollen kommen.

Bei der Planung der Kaisergärten wurde früh begriffen: Um den motorisierten Individualverkehr zu drosseln, müssen attraktive Fuß- und Radwege in und über das neue Stadtquartier hinaus die Zielpunkte für Fußgänger und Radfahrer miteinander verbinden - und das möglichst direkt. Ziele sind die Innenstadt mit Bahnhof und Omnibusbahnhof, das Schwimmbad und innerhalb der Kaisergärten den Kindergarten, Lebensmittelmarkt und die neu geplante Grundschule anzubinden - aber auch den historischen Teil der Kaserne, der auch Gastronomie und Dienstleitungen bieten kann.

Das Thema Sicherheit, das untermauern Untersuchungen der Verkehrsplaner Habermehl & Follmann, die mehrfach in Babenhausen tätig waren, ist für viele Menschen essenziell, um vom Auto auf das Fahrrad umzusatteln. Das Bahnhofsumfeld durch sichere Wege für Passanten und Radfahrer attraktiv zu machen, wurde in Babenhausen bereits im Jahr 2009 signalisiert. Die Stadt, die im Rahmen des Förderprogramms »Stadtumbau in Hessen« das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beschlossen hatte, definierte mehrere Schlüsselprojekte - darunter die Anbindung an die Kaisergärten fernab der vielbefahrenen Bundesstraße. Es ist viel Zeit verstrichen, aber jetzt beginnen die Planungen.

Die neue Wegeverbindung kreuzt zwar die B26, soll aber über die Hindenburgstraße und die Straße »Am Schwimmbad« verlaufen, wo ebenfalls neu gedacht wird. Beide Wohnstraßen sollen als Fahrradstraßen ausgewiesen und entsprechend umgestaltet werden, wobei auch das Parkplatzangebot bedacht werden soll. Von der Hindenburgstraße macht der neue Radweg eine Schleife, tangiert den Bereich des ehemaligen Germania-Vereinsheims, den ehemals nördlichen Trainingsplatz und wird über die Straße »Am Schwimmbad« bis in die Kaisergärten fortgeführt.

Die jetzt anfallenden Planungskosten liegen bei 20.000 Euro. Im Kooperationsvertrag zwischen der Stadt und der Konversionsgesellschaft Kaserne-Babenhausen mbH wurde festgezurrt, dass die Stadt die Flächen zur Verfügung stellt und die Konversionsgesellschaft die Wege herstellt.

Ursula Friedrich