Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ziel: Kreis bis 2045 klimaneutral

Kreistag: SPD-CDU-Antrag in Main-Kinzig beschlossen

Hanau 11.05.2023 - 18:47 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Laut dem Antrag der SPD/CDU-Koalition soll der Main-Kinzig-Kreis mit der Klimaneutralität bis 2045 einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen des Pariser Klimaabkommens und des Klimaschutzgesetzes des Bundes beitragen. Bereits 2017 hatte der Kreistag beschlossen, dass der Main-Kinzig-Kreis Mitglied bei den Klima-Kommunen wird. Darauf basierend sollen laut der Ersten Kreisbeigeordneten Susanne Simmler (SPD) nun weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Bis September 2023 soll nun ein »Integriertes Klimaschutzkonzept« mit einem konkreten Maßnahmenplan vorgelegt werden, die grundsätzlich auf die Vermeidung und Verminderung von Treibhausgas-Emissionen ausgerichtet sein sollen. Simmler verwies darauf, dass der Main-Kinzig-Kreis bereits vielfache Anstrengungen im Bereich Klimaschutz unternommen habe. Dazu zählen unter anderem ein Energiemanagement an Schulen und kreiseigenen Liegenschaften, der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik und die Beratung von Bauherren und Kommunen. »Daher ist es folgerichtig, dass diese Bemühungen auch in einem integrierten Klimaschutzkonzept münden. So können gebündelt und aussagekräftig auf fundierter wissenschaftlicher Basis die Weichen und Zielsetzung für die kommenden Jahre geschaffen werden«, sind SPD und CDU überzeugt.

Bereits 2035 wollten Grünen dieses Ziel erreichen und dabei ein lokales Netzwerk aufbauen. »Wenn ich meine Ziele schon so weit stecke, wird das Erreichen immer schwieriger. Der Main-Kinzig-Kreis kann mehr, davon sind wir überzeugt«, erklärte Rainer Vogel (Grüne). »Vor allem müssen wir die Akteure einbeziehen, die teilweise schon viel weiter sind und Transparenz schaffen, für die Unternehmen, die Handwerksbetriebe, die Land- und Forstwirtschaft und vor allem die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb haben wir den Antrag um diesen Punkt ergänzt und das Ziel auf 2035 fixiert.«

az