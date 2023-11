Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"Institutionelles Schutzkonzept" für katholische Einrichtungen vorgelegt

Prävention gegen Missbrauch und Gewalt

Darmstadt-Dieburg 03.11.2023 - 16:20 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vorbildlich gelöst ist das Problem der "Angsträume" im Neubau der katholischen Kita St. Josef in Dieburg. Durchweg breite und helle Flure ohne dunkle Ecken gehören dazu. Unter anderem die wollen die Pastoralräume Bachgau und Otzberger Land in allen kirchlichen Einrichtungen bestmöglich vermeiden, was Teil des nun fertigen "Institutionellen Schutzkonzepts" ist.

Herausgekommen ist ein 14-seitiges Papier, das Andreas Reifenberg, Juliane Brechtel und Regina Schindler-Christe unserer Zeitung vor- und zur Verfügung gestellt haben - auch wenn die finale Rückmeldung des Bistums noch aussteht. »Wir gehen aber davon aus, dass es so durchgeht«, sagt Schindler-Christe, Gemeindereferentin der Pfarrei St. Michael Münster. Auch Brechtel, Präventionskraft und Leiterin der großen katholischen Dieburger Kita St. Josef, sowie Reifenberg als Koordinator des Pastoralraums Bachgau finden, dass das Werk gut gelungen ist. Am ISK haben außerdem Claudia Czernek, Edith Engels, Gerlinde Groh, Stephanie Groh, Lydia Haun, Jutta Lehmann-Braun, Edith Nothacker, Monika Riemenschneider und Lioba Tran mitgewirkt.

Konkret entstanden ist eine Art Handbuch, das es Haupt- und Ehrenamtlichen leichtermachen soll, gar nicht erst in die Gefahr ungewollter Grenzüberschreitungen zu geraten. Zwei Seiten des Konzepts befassen sich mit einer Schutz- und Risikoanalyse, die Stolperfallen im Umgang miteinander, aber auch in baulicher Hinsicht der Einrichtungen aufzeigt. Dies reicht vom möglichen Machtmissbrauch in vertraulichen Seelsorge-Gesprächen über Hol-, Bring- und Eins-zu-eins-Situationen gerade mit Kindern bis hin zu dunklen Fluren.

Das Konzept zeigt fürs jeweilige Risiko, das bei Schutzbefohlenen - neben Kindern und Jugendlichen beispielsweise auch Behinderte - unangenehme Empfindungen bis hin zu Angst auslösen könnte, stets entsprechende Schutzfaktoren auf. Ein Verhaltenskodex für Gespräche zählt ebenso dazu wie die Wahrung der Intimsphäre in Betreuungssituationen (bei Übernachtungen sollen zum Beispiel sowohl Betreuer als auch Betreute nach Geschlechtern getrennt schlafen) oder großzügig getaktete Zeitschaltuhren für eine gute Beleuchtung potenzieller »Angsträume«.

Der Verhaltenskodex macht mit vier Seiten den Löwenanteil des ISK aus. Auch ein Beschwerdebogen, der wahlweise an die lokale Präventionskraft, den Pfarrgemeinderat oder einen anderen Gemeindevertreter gerichtet werden kann, ist Teil des Konzepts. »Wichtig ist, dass beides ausliegt«, betont Reifenberg. »Das ISK soll sein Dasein ja nicht in irgendeinem Ordner fristen.« Insgesamt liege bei all diesen Schutzbemühungen »der Fokus nicht nur auf Verhinderung, sondern auch darum, Achtsamkeit zu lernen«.

Für die katholischen Kitas im Ostkreis existiert zudem ein separates Konzept, das baulichen und gesetzlichen Besonderheiten dieser wichtigen Einrichtungen Rechnung trägt. Kita-Leiterin Brechtel gibt dazu ein Alltagsbeispiel: »Es ist für die Erzieher weiterhin in Ordnung, ein Kind auch mal auf den Schoß zu nehmen, etwa zum Trösten. Die Regelung beschreibt aber auch, dass es dann möglichst schnell wieder ins Spiel und in Kontakt mit anderen Kindern gebracht werden soll.«

Jens Dörr

Hintergrund: Die Pastoralräume Bachgau und Otzberger Land Die Pastoralräume Bachgau und Otzberger Land vereinen zusammen die katholischen Pfarrgemeinden im Ostkreis Darmstadt-Dieburg. Für die Arbeit am Institutionellen Schutzkonzept, das theoretisch jeder Pastoralraum oder sogar jede Pfarrei solo hätte erstellen können, taten sie sich zusammen. Der Pastoralraum Bachgau umfasst die katholischen Pfarreien in Dieburg, Münster, Eppertshausen, Babenhausen, Schaafheim, Mosbach und Radheim sowie zusammen sechs selbst betriebene Kindertagesstätten in diesen Kommunen, davon allein drei in Dieburg. Der Pastoralraum Otzberger Land (eine katholische Kita) besteht aus den Pfarreien in Groß-Zimmern, Groß-Umstadt, Dorndiel, Reinheim, Groß-Bieberau, Habitzheim und Hering. jed