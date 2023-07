Ziel: Bahnhistorisches Museum in Babenhausen

Geschichte: Verein beklagt schwierige Verhandlungen mit der Bahn AG über ehemalige Bahnmeisterei

Babenhausen 25.07.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wunschobjekt: Kai Uwe Werner als Sprecher der Bahnfreunde Babenhausen wünscht sich die Einrichtung eines bahnhistorischen Museums in der ehemaligen Bahnmeisterei. Die Bahn AG aber ist bisher nicht zu einem Verkauf oder einer Vermietung des nicht mehr genutzten Gebäudes bereit.

»Seit mehr als acht Jahren versuchen wir von der Deutschen Bahn AG die alte Bahnmeisterei in Babenhausen von der DB zu erwerben. Das historische als Denkmal geschützte Gebäude steht leer, wird nicht mehr benutzt und man lässt es regelrecht vergammeln«, beklagt Kai Uwe Werner die Situation. »Seit Jahren mauert die DB AG, bringt immer wieder anderen Argumenten vor, warum sie den Klinkerbau aus der Zeit um 1930 nicht aus der Hand geben möchte«, beklagt der engagierte Bahnfreund die Sachlage.

Werner hat in den vergangenen Jahren bereits Sonder-Ausstellungen über das Bahnwesen in Babenhausen organisiert und einiges aus früheren Zeiten gesammelt. Die Bahnfreunde haben außerdem schon wiederholt Sonderfahrten mit besonderen Zügen auf der Schiene organisiert. Sie sind bisher als eine Gruppe des Babenhäuser Heimat- und Geschichtsverein aktiv, möchten im Herbst dieses Jahres aber einen eigenen Verein gründen, so Werner.

Ihr Wunsch und Bestreben ist es, in der seit Jahren nicht mehr genutzten Bahnmeisterei, die sich westlich der Großen Unterführung nahe der Ortsdurchfahrt der B 26 auf einem Damm erhebt, als Bahnmuseum zu nutzen.»Da gäbe es dann Platz für die Erinnerung an die Entwicklung des Bahnwesens am Knotenpunkt Babenhausen und ebenso für die Einrichtung eines Puppen-Museums in Erinnerung an die einstige Produktion der Cellba-Puppen«, erläutert Kai Uwe Werner.

Der Heimat- und Geschichtsverein sucht in der Tat nach Räumen für eine Präsentation der Geschichte der Puppenproduktion, an deren Start vor einhundert Jahren durch die Anmeldung von Patenten derzeit im Babenhäuser Territorial-Museum vom Heimat- und Geschichtsverein erinnert wird. »Ein Café könnte in der ehemaligen Bahnmeisterei übrigens auch noch angegliedert werden«, meint Werner, der einen ganzen Aktenordner mit Schriftverkehr mit der Bahn AG zusammengetragen hat.

Längst sind die Kommunalpolitiker über die Bestrebungen der Bahnfreunde Babenhausen informiert und ebenso Abgeordnete. Bis hin zur Landesregierung in Wiesbaden reichen die Kontakte auf der Suche nach Unterstützung für das Projekt »Bahn-Museum«. Aber bisher ohne Erfolg.

Auch Bürgermeister Dominik Stadler hat sich in die Bemühungen eingeschaltet und sich im Mai dieses Jahres sogar an Richard Lutz gewandt, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG. Der ließ dann antworten, dass man grundsätzlich den Vorschlag begrüße, im ehemaligen Bahnbetriebswerk ein Museum zu etablieren. Dann aber wird im Schreiben umgehend auf einen ähnlichen Vorschlag der Eisenbahnfreunde Babenhausen vom vergangenen Jahr verwiesen, der abgelehnt wurde. »Die Anfrage musste abgelehnt werden, da sich auf der Fläche der ehemaligen Bahnmeisterei nach wie vor betriebsnotwendige Infrastruktur befindet, unter anderem Oberleitungsmasten, die im Falle einer Umnutzung aufwändig verlegt werden müssten. Zudem ist die Fläche allein durch eine Wegeverbindung parallel zu den Gleisen erschlossen, wodurch zwingend erforderliche Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden könnten. Dies würde einen Museumsbetrieb zweifellos ausschließen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus vorgenannten Gründen weiterhin von einem Verkauf respektive einer Vermietung der in Rede stehenden Fläche absehen müssen«, heißt es in der Antwort der Bahn auf den Vorstoß aus dem Rathaus.

Vor Ort auf dem Damm, an dem die alte Bahnmeisterei, die zu Fuß über eine kaum mehr begehbare Steintreppe vom Parkplatz an der Unterführung erreichbar ist, ging Kai Uwe Werner auf einige Details ein, holte den Aktenordner hervor. 1944 gegen Ende des Krieges, war Babenhausen als Kasernenstadt und vor allem auch als Bahnknotenpunkt bombardiert worden. Da gab es auch Schäden an der Bahnmeisterei, die in den fünfziger Jahren behoben wurden. Seit etwa einem Jahrzehnt wird das Gebäude nicht mehr von der Bahn genutzt, habe keinen betrieblichen Nutzen mehr. Schmierereien verunzieren die Wände. In der Nachbarschaft ragen Oberleitungsmasten auf. Deren Umsetzung an andere Standorte würde angeblich etwa eine halbe Million Euro kosten. Auch eines der Argumente, die gegen einen Verkauf von der Bahn AG schon vorgebracht worden sei, so Werner, der mit seinen Bemühungen nicht nachlassen wird. Auch wenn er und die Unterstützer der Museums-Pläne bisher jeweils abgeblockt wurden.

Michael Prasch