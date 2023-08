Zelten auf einem Trekkingplatz - wie Wildcampen, nur legal?

Übernachten im Wald

Frankfurt 09.08.2023 - 16:33 Uhr 2 Min.

Eine Frau sitzt auf einer Holzplattform im hessischen Naturpark Habichtswald vor zwei Zelten.

Einfach das Zelt aufbauen, wo man will? Nicht in Hessen - denn das Zelten in der freien Natur ist hier generell verboten. Und doch hält das viele nicht davon ab: «Wir haben vermehrt illegale Übernachtungsplätze mit Feuerstellen in der Natur wahrgenommen, wobei uns gerade die offenen Feuer in diesen Zeiten große Sorge bereiten», sagt der Geschäftsführer des Naturparks Habichtswald, Jürgen Depenbrock. Daher fiel vor etwa einem Jahr der Entschluss, Trekkingplätze einzurichten - also «ganz einfach ausgestattete Übernachtungsplätze im Wald».

Die Plätze bestehen oft nur aus Holzplattformen, die etwas abseits der Wanderwege und auch mit größerem Abstand zueinander liegen. Pro Fläche können im Habichtswald maximal vier Personen übernachten - allerdings nur für eine Nacht. Um die Plätze herum gibt es jeweils eine Komposttoilette, Mülleimer sowie einen Tisch und eine Bank. «Wir haben kürzlich auch alle Plätze mit Pfählen für Hängematten nachgerüstet», erzählt Depenbrock. Ein Wasseranschluss sei dagegen nicht vorhanden. Für zwei Personen koste die Übernachtung etwa 15 Euro. Somit gibt es zwar Unterschiede zum Wildcampen, doch der Plan scheint aufzugehen: Seit Einrichtung der Trekkingplätze konnten die Parkaufseher deutlich weniger illegale Nachtlager feststellen.

Belastung für Wildtiere

Doch warum ist das Zelten in der freien Natur überhaupt ein Problem? Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen sieht darin eine große Belastung für Wildtiere: «Es gibt Tiere wie beispielsweise Rehe, die immer eine bestimmte Strecke entlang ziehen. Auch der Fuchs oder der Dachs, die gehen jeden Abend ihre gleiche Route, wenn sie auf Nahrungssuche sind.» Werden sie auf ihren Pfaden gestört, müssen sie eine neue Strecke finden. «Und das heißt natürlich, dass sie mehr Energie aufwenden müssen, um an ihre Nahrung zu kommen. Dadurch wird es für sie in manchen Fällen auch schwieriger, über den nächsten Winter zu kommen oder Nachkommen zu zeugen.»

Das Wildcamping-Verbot gilt generell in ganz Deutschland, doch je nach Bundesland gibt es ein paar Ausnahmen. Der Landesbetrieb Hessen Forst schreibt beispielsweise, dass man in Wäldern Zelten oder auch einen Wohnwagen abstellen darf, wenn eine Genehmigung der Waldbesitzer vorliegt. Anders ist das in Naturschutzgebieten. Hier ist das Übernachten streng verboten. Laut hessischem Umweltministerium können dafür Geldstrafen in der Höhe von 50 bis 1200 Euro anfallen. «Dies hängt auch davon ab, ob durch das Zelten Schäden, beispielsweise an geschützten Pflanzen, verursacht worden sind», erklärt Sprecherin Jana Kinne.

Naturschützer Berthold Langenhorst befürwortet die Verbreitung der legalen Alternative: «Ich finde, Trekkingplätze sind eine sehr gute Möglichkeit, wie man beides zusammenbringen kann: den Schutz der Natur und auch die Möglichkeit, Natur erleben zu können.» Und das Problem mit den Wildtieren? «Tiere sind eben - wie wir - Gewohnheitstiere», meint Langenhorst. «Wenn sie wissen, an einem bestimmten Ort sind zum Beispiel immer Spaziergänger auf den Wanderwegen unterwegs, dann haben die gar keine Probleme damit.» Seiner Einschätzung nach können sich die Tiere auch an fest eingerichtete Trekkingplätze gewöhnen. Diese werden demnach auch nicht an bekannten Brutorten eingerichtet.

In Hessen sind die Plätze auch in den Naturparks Diemelsee und Kellerwald-Edersee zu finden. Laut Forstbehörde könnten in absehbarer Zeit auch einfache Übernachtungsplätze im hessischen Staatswald entstehen.

Ob im Zelt, in der Hängematte, auf einem Trekkingplatz oder eben nicht - laut Langenhorst sollten Camper stets ein paar Grundregeln beachten: «Das Wichtigste ist, dass man die Landschaft so hinterlässt, wie man sie vorgefunden hat.» Er würde es auch begrüßen, wenn die Camper umweltfreundlich anreisen. «Und dann gilt es natürlich, auf dem Platz Rücksicht auf die Natur zu nehmen.» Gerade in der Nacht solle man ruhiger sein und den Platz nicht weitläufig verlassen. «Sonst fängt man wieder an, die Tiere zu stören und aus ihrem Rhythmus zu bringen.»

Von Alina Grünky, dpa