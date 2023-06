Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zehntausende Menschen am letzten Hessentag-Wochenende erwartet

Landesfest in Pfungstadt

Pfungstadt 10.06.2023 - 09:24 Uhr < 1 Min.

Das Hessentag-Logo ist auf einem Bierdeckel bei der Vorstellung von Motto und Logo des Hessentags 2023 in Pfungstadt zu sehen.

Zum zweiten und letzten Wochenende des diesjährigens Hessentags im südhessischen Pfungstadt werden noch einmal zehntausende Besucher erwartet. Zu den Höhepunkten zählen nach Angaben einer Sprecherin das Schlagerfestival mit Andrea Berg am Samstag und der große Festumzug am Sonntag.

Am ersten Wochenende waren etwa 150 000 Menschen gezählt worden, insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 600 000 Besuchern. Die genaue Zahl soll am Sonntag bekannt gegeben werden. Am Donnerstagnachmittag hatte der Hessentag wegen Unwettergefahr für eine halbe Stunde unterbrochen werden müssen. Ansonsten läuft die Veranstaltung den Angaben zufolge bislang nach Plan.

dpa/lhe