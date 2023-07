"Wir wollen doch nur ein normales Leben": der Streik in Gräfenhausen

Zweiter Streik osteuropäischer Fahrer auf Raststätte

Gräfenhausen 26.07.2023 - 08:51 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

PRODUKTION - 25.07.2023, Hessen, Gräfenhausen: Streikende osteuropäische Lastwagenfahrer stehen auf der südhessischen Raststätte Gräfenhausen-West an der Autobahn 5 an ihren abgestellten Fahrzeugen. Über 60 Fahrer einer polnischen Spedition, die vor allem aus Georgien stammen, streiken seit einer Woche, um ihr Geld zu bekommen. In Gräfenhausen hatten bereits im April rund 60 Fahrer desselben Unternehmens wochenlang gestreikt, um Lohnzahlungen durchzusetzen. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wohin man auch blickt auf der Raststätte Gräfenhausen, die blauen Planen der Lastwagen einer polnischen Spedition sind mittlerweile allgegenwärtig. Eine Durchfahrt zur Autobahnausfahrt ist noch offen, doch sonst steht auf der südhessischen Raststätte an der A5 alles im Zeichen der Streiks osteuropäischer Fernfahrer. Mit vier Wagen und ihren Fahrern aus Georgien hatte vor einer Woche alles angefangen, am zweiten Tag kamen weitere Fahrzeuge hinzu, seit dem Wochenende ist es richtig voll. Inzwischen sind nach Angaben der Polizei rund 120 Gespanne vor Ort.

Zu den Georgiern, die die Mehrheit der Streikenden stellen, haben sich Fahrer aus den zentralasiatischen Republiken Usbekistan und Tadschikistan gesellt. Ein Fahrer mit ukrainischer Flagge am Führerhaus rollt gerade an und sucht nach einem Parkplatz. Bei bleigrauem Himmel voller Regenwolken wirkt der Parkplatz noch trister. Ein Fahrer hat Wäsche gewaschen und am Zaun des Parkplatzes aufgehängt, andere stehen rauchend und telefonierend in kleinen Gruppen zusammen. Die Flipflops, die einige der Männer tragen, machen deutlich: An einen schnellen Aufbruch denkt hier keiner.

«Als ich gehört habe, es wird wieder gestreikt in Gräfenhausen, habe ich mir gesagt, da mache ich mit», erzählt Vladimer Pilauris. Der stämmige Mann mit den silbergrauen Bartstoppeln und dunklen Jacke ist am Ende seiner Geduld angelangt. «Seit fünf Monaten warte ich auf mein Geld», sagt er. Der Arbeitgeber in Polen sei ihm mittlerweile 8600 Euro schuldig. Er will nur noch das ausstehende Geld und dann nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun haben.

Wie laufen die Gespräche mit dem Arbeitgeber? Pilauris dreht den Daumen von links nach rechts. Es laufe mittelprächtig, aber immerhin gibt es Gespräche. Und die Kollegen, die vor einer Woche den Streik begannen, hätten inzwischen ja ihr Geld bekommen, seien auch schon wieder weg aus Gräfenhausen.

Ein Fahrer mit schmalem Gesicht und großen dunklen Augen, die an den ernsten Ausdruck orthodoxer Ikonen erinnern, stellt sich nur mit seinem Vornamen Zura vor. «Ich habe gedacht, das ist eine Chance. Arbeit in Europa! Ich dachte, hier hat alles seine Ordnung, es wird gut sein. Ich dachte nicht, dass es so sein wird.»

Als vor drei Monaten Fahrer, die für denselben Spediteur auf deutschen Autobahnen fahren, ebenfalls in Gräfenhausen in den Streik traten, um ausstehenden Lohn einzufordern, führte der Arbeitskampf die Arbeits- und Lebensbedingungen erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vor Augen: Fahrer, denen nicht nur der deutsche Mindestlohn vorenthalten wurde, sondern die seit Wochen oder Monaten nicht bezahlt worden waren, ihre Familien monatelang nicht gesehen hatten, die in den Fahrerkabinen hausten, obwohl das eigentlich den in Deutschland geltenden Vorschriften widerspricht.

«Wir sind doch auch Menschen», betont Koba Kobakhidze, der die Kapuze seines ausgeleierten Pullovers zum Schutz vor dem nasskalten Wetter tief ins Gesicht gezogen hat. «Aber hier haben wir kein Geld, kein Zuhause. Wir wollen doch nur ein normales Leben.»

Wie kommen sie überhaupt klar ohne das Einkommen, auf das sie so lange warten? Pilauris berichtet von gelegentlichen Zuschüssen für Lebensmittel. «Mir hat das Unternehmen zwischendurch Geld als erste Rate überwiesen», sagt Rati Kurtanidze und fährt unruhig mit einer Hand durch seinen Vollbart, während er auf sein Handy starrt - es könnte ja eine Nachricht mit Zusagen der Spedition aufflackern. Die Fahrer verhandeln diesmal individuell mit dem Arbeitgeber.

«Ich wünschte, ein polnisches Fernsehteam wäre hier und würde den Menschen in Polen zeigen, wie ein Unternehmer aus ihrem Land mit Menschen umgeht», sagt Pilauris, der auch ein bisschen Polnisch versteht und betont: «Ich mag die Polen. Ein Problem habe ich nur mit diesem einem Unternehmer.»

Zuras Augen leuchten, als er von Georgien erzählt, von der Schönheit der Kaukasusrepublik, von der Familie. «Ich mache diese Arbeit so weit weg doch nur, damit es ihnen besser geht. Aber jetzt kann ich ihnen nicht so helfen, wie ich das will.»

Während die Fahrer erzählen, wird immer wieder gehupt, wenn andere Fernfahrer die Autobahnausfahrt ansteuern. Ein Busfahrer hebt grüßend die Hand, reckt den Daumen hoch: Stumme Bekundungen der Solidarität. Auch praktische Hilfe gibt es, sagt Kobakhidze. «Neulich hielt ein Kleinbus an und der Fahrer brachte uns Würste, Brot, Wasser.» «Viele Menschen zeigen, dass sie eine gute Seele haben und unterstützen uns hier», ergänzt Zura.

Die Solidarität war auch beim ersten Gräfenhausener Streik groß, ebenso wie die Unterstützung der europäischen Transportarbeitergewerkschaft und des Beratungsnetzwerks «Faire Mobilität». Schon damals gab es auch aus der Politik Forderungen nach mehr Kontrollen auf Autobahnen, um gegen genau solche Missstände vorzugehen, die nun Auslöser des zweiten Streiks waren. Doch während der polnische Spediteur diesmal Gesprächsbereitschaft signalisiert und einen wochenlangen Stillstand wohl verhindern will, zeigt der erneute Streik: Das grundlegende Problem ist noch immer ungelöst.