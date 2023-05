Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Videosystem zeigt Schwächen bei Premiere im Verwaltungsgericht Würzburg

"Wir sind Versuchskanickel"

Würzburg 25.05.2023 - 14:20 Uhr < 1 Min.

Das neue Videosystem im Verwaltungsgericht Würzburg. Zum Start gab es Bei der Verbindung einige Aussetzer. Foto: Ralph Bauer

Aus­ge­rech­net in meh­re­ren Ver­fah­ren um Rund­funk­bei­trä­ge ver­sag­te das Vi­deo­kon­fe­renz-Por­tal des Frei­staa­tes bei sei­ner Pre­mie­re. Als die Syndikus-Anwältin des Bayerischen Rundfunks (BR) gerade erklären wollte, inwieweit sie dem Kläger entgegenkommen will, gab es solche Tonaussetzer, dass der Kern der Botschaft nicht mehr zu vernehmen war. »Ich ruf sie an, das ist glaube ich besser«, unterbrach Verwaltungsrichter Thomas Hansen die Ausführungen. Auf die Frage des Klägers, seit wann das System im Einsatz ist, antwortete er: »Wir sind sozusagen Versuchskanickel.«

Zunächst erwies sich auch der Versuch, die BR-Anwältin anzurufen als schwierig. »Da ist niemand zu erreichen«, sagte ein noch gelassener Richter.

Kurze Zeit später klingelte das Telefon, der Sender rief zurück und Hansen wurde weiterverbunden an die Juristin. Er werde jetzt »dolmetschen«, kündigte der Richter an und bekam dafür vom Klägerbevollmächtigten die Zustimmung.

Doch beim Versuch, die Anwältin auf Lautsprecher zu schalten, brach die Verbindung ab. »Also neu wählen, wie war noch gleich die Nummer?«

Im zweiten Anlauf war die Gegenseite zumindest über Lautsprecher vage zu verstehen. »Das ist jetzt besser, ich lasse das Telefon laufen als wir gehen noch mal über den Screen«, entschied sich Hansen gegen das neue System und für die bewährte Technik.

Schließlich gab es für den Kläger ein gutes Ende, der Sender erließ ihm wegen dessen Bedürftigkeit die Gebühren zwischen 1. Juni 2016 und 31. Januar 2018 und erklärte den Rechtsstreit für erledigt. »Dann ist dieses Verfahren unter etwas seltsamen Umständen beendet«, kommentierte Hansen sichtlich erleichtert. »Ich hoffe, das nächste Mal geht es besser.«

