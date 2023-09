Wieder neuer Lotto-Millionär in Hessen

Schein im Kreis Offenbach abgegeben

Offenbach/Wiesbaden 11.09.2023 - 13:15 Uhr < 1 Min.

Der bislang unbekannte Spieler habe bei der Ziehung am Samstag als einziger die sechs Richtigen im Spiel «6 aus 49» getippt und damit über 2,7 Millionen Euro gewonnen, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Montag mit. Es ist der 16. Lotto-Millionär in Hessen in diesem Jahr.

Seinen Schein hatte er am Tag der Ziehung an einer Lottoverkaufsstelle im Kreis Offenbach abgegeben. Im vergangenen Jahr waren in Hessen 13 Millionengewinne im Lotto verzeichnet worden, der Rekord liegt bei 19 und stammt aus dem Jahr 2021.

dpa/lhe