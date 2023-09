Widerstand gegen Ausbau der B 45 zwischen Groß-Umstadt und Dieburg

Kritik von Umweltverbänden

Dieburg 24.09.2023 - 12:30 Uhr 2 Min.

Der B45-Abschnitt zwischen Dieburg und Groß-Umstadt soll laut Bundesverkehrswegeplan vierspurig ausgebaut werden. Dagegen regt sich nun Widerstand. Foto: Melanie Schweinfurth

Im Bundesverkehrswegeplan (BVWP), in dem der vierspurige Ausbau inzwischen als »vordringlich« eingestuft ist, dient eine Verkehrsmengenkarte aus dem Jahr 2010 als Basis. 21.100 Kfz-Bewegungen pro Tag wurden damals gezählt. Hochgerechnet auf das Jahr 2025 würden, laut BVWP, 37.000 Fahrzeuge die B45 in diesem Bereich passieren.

An dieser Stelle setzt die Kritik von Kurt Glogner ein. Er ist Mitglied im BUND und Sprecher eines Bündnisses aus mehreren Umwelt- und Verkehrsverbänden, das den Verlust von Wald und wertvollen Ackerböden fürchtet. »Die prognostizierte Verkehrsmenge entspricht einer Steigerung um 75 Prozent. Wir halten das für unrealistisch, denn die Digitalisierung der Arbeitswelt und Homeoffice, hohe Kraftstoffpreise, Inflation und enorme Baukostensteigerungen bleiben unberücksichtigt«, bemängelt Glogner.

Die beiden letztgenannten verteuerten nicht nur private Bauprojekte, sondern auch Bauvorhaben, die aus öffentlicher Hand finanziert werden. Die im Bundesverkehrswegeplan genannten Baukosten von 43,3 Millionen Euro stammen aus dem Jahr 2014. »Seither sind die Baukosten um den Faktor 1,6 gestiegen, sodass der Straßenausbau mindestens 75 Millionen Euro kosten wird«, hat Kurt Glogner berechnet. Bei einer so hohen Investition müsse die Frage gestellt werden, ob der Nutzen die Kosten rechtfertige. »Wir sprechen hier von allgemeinen Steuermitteln, die so eingesetzt werden sollten, dass sie auch der Allgemeinheit zugutekommen. Das wäre bei einer Investition in die Schiene und den öffentlichen Nahverkehr eher gegeben.«

Die Sprecherin des Verkehrsausschusses im hessischen Landtag, Katy Walther (Grüne), die zu einem Vor-Ort-Termin an der B45 gekommen ist, bestätigt, dass Geld, das in neue Straßen investiert werde, für den Erhalt bestehender Straßen sowie für die Schienen-Infrastruktur fehle. »Wir sind alle mit dem Auto sozialisiert worden und denken bei Mobilität immer an Autos. Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein für andere Fortbewegungsmittel, denn Studien belegen, dass mehr Straßen keine Entlastung schaffen, sondern mehr Verkehr produzieren«, sagt Walther. Sie betont, dass das Ausbauprojekt in einem noch sehr frühen Planungsstadium sei. Im weiteren Verlauf könnten Einwände und Stellungnahmen eingereicht werden.

Die Planungen werden vom Landkreis Darmstadt-Dieburg koordiniert. Auf Anfrage zum Planungsstand teilt der Kreis mit, dass seit Anfang 2023 über einen Jahreszyklus hinweg Pflanzen und planungsrelevante Tierarten erfasst würden. Die Ergebnisse flössen dann mit den vorhandenen Daten zu allen Schutzgütern zusammen in eine »Raumwiderstandskarte«. Im nächsten Planungsschritt würden die Ausbauvarianten mit dem geringsten Raumwiderstand - damit sind die Auswirkungen auf Umwelt und Verkehr, sowie auf die Kosten gemeint - ermittelt. Laut Zeitplan sollen 2025 der Kreis, die betroffenen Kommunen und die Verkehrsbehörde Hessen Mobil entscheiden, wie das Projekt weitergeführt wird. Die Prognose zum Verkehrsaufkommen werde mit einer neuerlichen Untersuchung aktualisiert.

Ein erheblicher »Raumwiderstand« könnte entstehen, wenn die Waldfläche entlang des B45-Abschnitts als Naturwald ausgewiesen und damit unter besonderen Schutz gestellt wird. Auch dazu laufen die Vorbereitungen, mit denen das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt von der Landesregierung beauftragt ist. Ob sich Straßenausbau und Naturwald-Ausweisung gegenseitig beeinträchtigen könnten, dazu wollen Kreisverwaltung und RP keine konkrete Aussage machen. In beiden Behörden liefen die jeweiligen Prüfungen noch.

Melanie Schweinfurth

Hintergrund: Planungsvereinbarung für den Ausbau der B45 Das Land Hessen, der Kreis Darmstadt-Dieburg und die Städte Groß-Umstadt und Dieburg trafen 2021 eine Planungsvereinbarung für einen vierspurigen Ausbau der B45, wobei der Kreis von der Verkehrsbehörde Hessen Mobil fachlich begleitet wird. Gleichzeitig setzt das RP Darmstadt die Vorgabe des Landes um, zehn Prozent der Waldfläche in Hessen als Naturwald auszuweisen. Dazu könnte auch eine 178 Hektar große Forstfläche neben dem nordöstlichen Abschnitt der B45 zwischen Groß-Umstadt und Dieburg gehören. Beide Maßnahmen stünden in Konkurrenz, meint Kurt Glogner vom BUND, während die zuständigen Behörden dazu keine Aussage treffen. Das RP teilt immerhin mit, dass bisher kein Antrag zum Straßenausbauprojekt vorliege.