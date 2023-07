Wettergott verjagt die Brüder Grimm

Kultur: Regengüsse bei Wandelkonzert zum Auftakt der 25. Sommerlichen Musiktage auf Hof Trages - 200 Besucher

Freigericht 31.07.2023 - 13:10 Uhr 2 Min.

Beim Auftritt des Hanauer Blechbläser-Quintetts im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der 25. Sommerlichen Musiktage auf Hof Trages war musikalisch und wettertechnisch noch alles in Ordnung… Foto: Doris Huhn

Mit Schirmen, Regenjacken und Kissen ausgerüstet, trotzten zunächst alle dem angekündigten Regen, Wetter-Apps wurden herumgezeigt und der Witz des Schirmherrn Karl Eyerkaufer, Landrat a.D., sorgte in dessen Grußwort für Heiterkeit: Für gutes Wetter ist der Landrat verantwortlich, für schlechtes die Bürgermeister?

Als es pünktlich zum Start um 10.30 Uhr ein wenig tröpfelte, fing man einfach ein bisschen später an und applaudierte dann kräftig nach der emotionalen Begrüßungsrede der Gastgeber, Sabine und Hubertus von Savigny. Ein Vierteljahrhundert »Sommerliche Musiktage« (seit 1998 mit einer Corona-Zwangspause) ist nämlich mit einem »absoluten Glücksjahr« des Ehepaares verbunden - denn sie lernten sich zu dieser Zeit kennen.

Pro Saison pilgern mehr als 2000 Menschen an den wunderschönen Ort an der hessisch-bayerischen Grenze. Verantwortlich für die Sommerlichen Musiktage sind »zwei Flüchtlinge«, wie Hubertus von Savigny erzählte. Diese beiden sind seine Mutter Baronin Karin von Savigny sowie Helmuth Smola, der Gründer des Main-Kinzig-Kammerorchesters, die beide nach dem »Verlust ihrer Heimat eine neue Heimat in Freigericht und Rodenbach« gefunden haben.

Der Auftakt zum Wandelkonzert unter dem Titel »Traumhaftes Akkordeon« wurde von Alexandre Bytchkov, Lehrer am Konservatorium Mainz, auf der Terrasse vor dem Anwesen gestaltet. Er meisterte ein französisches Medley mit »C'est si bon« ebenso großartig wie einen Musettewalzer, bei dem seine Finger nur so über die Tastatur flogen und zauberte damit die Sonne aus den Wolken hervor, was das Publikum natürlich großartig und mit Extra-Beifall honorierte. Zur Zugabe »Für mich soll's rote Rosen regnen« summten oder sangen die Zuhörer in bester Stimmung mit.

Weiter ging es ein paar Schritte in den Park hinein. Vor einer üppigen Hortensien-Hecke spielte das Hanauer Blechbläser-Quintett festlich-klangvolle Kompositionen von der Renaissance bis zur Romantik und endete mit dem prächtigen Hochzeits-Marsch, der einen Vorgeschmack auf das traditionelle Abschluss-Konzert am kommenden Sonntagabend mit dem Main-Kinzig-Kammerorchester gab.

An der nächsten Station vor der Kapelle gingen bereits viele besorgte Blicke zum plötzlich düster-grauen Himmel, während die Bürgermeister aus Rodenbach und Freigericht weitere Grußworte sprachen. Und als endlich Ulrich Lüer und Wolfgang Kamberg in den Rollen der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm auftraten und über ihre Besuche auf Hof Trages erzählen wollten, jagte gegen 12.30 Uhr eine Regen- und Sturmfront nicht nur die Darsteller von der Bühne, sondern auch die Gäste unter die großen uralten Bäume, denn weitere Möglichkeiten zum Unterstellen gab es nicht.

Nach einer viertelstündigen Unterbrechung erzählten die Grimms auf der überdachten Bühne vor dem Anwesen in vielen treffenden Zitaten über besondere Lebensabschnitte in ihrem bewegten Leben, teilten Kindheitserinnerungen mit den Zuhörern und kämpften mit der nass gewordenen Technik. Einige Besucher waren zu diesem Zeitpunkt bereits nach Hause gegangen.

Das Wandelkonzert endete mit dem Auftritt der Petite Fleur Jazz & Blues Band, die nach 13 Uhr an der Reihe waren.

Bleibt zu hoffen, dass der Wettergott bei den weiteren Open-Air-Veranstaltungen bessere Laune hat.

DORIS HUHN

Im Überblick: Sommerliche Musiktage auf Hof Trages - weiteres Programm Dienstag, 1. August, 19.30 Uhr: Orgelkonzert mit Dom-Musikdirektor Andreas Boltz in der St. Anna-Kirche Somborn Mittwoch, 2. August, 20 Uhr: »Musik aus Frankreich« mit dem Mosaik Trio in der Schlosskapelle Hof Trages Donnerstag, 3. August, 20 Uhr: Virtuose Gitarrenmusik im Wandel der Zeiten mit dem Münchner Gitarrentrio in der Schlosskapelle Freitag, 4. August, 20 Uhr: Barrelhouse Jazzband und Jazz-Sängerin Joan Faulkner im Schlosspark Open Air Samstag, 5. August, 20 Uhr: »Zauber der Musik« - Melodien aus Operette und Musical mit dem Johann-Strauß-Orchester Frankfurt im Schlosspark Sonntag, 6. August, 20 Uhr: Sommerabend-Klassik mit dem Main-Kinzig-Kammerorchester und dem Singkreis St. Anna im Schlosspark. Außerdem täglich Kunst im Schlosspark und in der Schlosskapelle, geöffnet rund um die Konzerte. () bInternet: www.musiktage-trages.de