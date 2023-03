Werden Hotels und Gaststätten in Hessen digital abgehängt?

Digitalisierung, Modernisierung, Nachhaltigkeit

Wiesbaden 29.03.2023 - 08:55 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Tourismus erholt sich kräftig in Hessen.

Christian Gerlach führt das Hotel Werbetal im nordhessischen Waldeck in langjähriger Familientradion. Am Edersee gelegen, beherbergt das Hotel mit klarer regionaler Ausrichtung meistens Gäste über 60 Jahre. Schon vor der Corona-Pandemie hat der Eigentümer mit seiner Familie die 28 Zimmer seines Hotels mit Tablets und internetfähigen Fernsehern ausgestattet. Buchungen im Restaurant sind so jederzeit möglich, auch auf der Terrasse gibt es ein stabiles WLAN-Netz.

«Das ist alles als Reaktion auf die Wünsche der Gäste entstanden», berichtet Gerlach. Auch wenn viele ältere Stammgäste noch nicht so ausgiebig die Tablets nutzen, verfügten doch nahezu alle Urlauber über ein Handy. Viele Wanderer und Sportler wollten für ihre Ausflüge rund um den Edersees und im Naturpark Kellerwald-Edersee auch die Touren mobil bekommen, berichtet der Hotelier. «Für die Gäste wird es einfach immer wichtiger, digital zu sein.»

Der Tourismus in Hessen zieht nach der Corona-Pandemie mit vielen strikten Kontaktbeschränkungen wieder deutlich an. 2022 wurden 88 Prozent mehr Gäste und 59 Prozent mehr Übernachtungen von den Herbergen im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Die durchschnittliche Auslastung der Betten stieg von 25 auf 34 Prozent. Insgesamt wurden 12,7 Millionen Gäste gezählt, ein Anstieg um 5,9 Millionen.

Dieser positive Trend setzte sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes auch zum Start in das laufende Jahr sowohl in den klassischen Tourismusregionen als auch in ländlichen Räumen von Hessen fort; auch wenn die Vor-Corona-Werte noch nicht erreicht sind. Entsprechend zuversichtlich blickt der Hotel- und Gastronomieverband Dehoga auf die wachsende Nachfrage und die offenbar anhaltende Freude der Menschen an einem Urlaub in Hessen.

Branchenverband: Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Gastronomen und Hoteliers

Der Branchenverband warnt jedoch vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Gastronomen und Hoteliers: Viele Betriebe hätten sich mittlerweile neu aufgestellt und ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt. Die Themen Digitalisierung, Modernisierung und Nachhaltigkeit blieben aber eine große Herausforderung für die gesamte Branche im Land, sagt Hauptgeschäftsführer Oliver Kasties der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Felder seien in der Corona-Pandemie von zahlreichen Hotels und Gaststätten zwar weiter vorangetrieben worden. Aber: «Die Betriebe, die sich während der Corona-Zeit nicht neu aufgestellt haben, sind jetzt auch weiter hinten dran», erklärt Kasties. Dazu komme, dass in den hessischen Regionen, in denen der Internet- und Breitbandausbau nicht vorankommt, es ein gastgewerblicher Betrieb schwer habe, sich neu aufzustellen.

Auch für den hessischen Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks steht die Anbindung und Ausstattung seiner Häuser mit stabilem und leistungsstarkem Internet ganz oben auf der Agenda. «Wir arbeiten aktuell an einer Digitalstrategie, die vorsieht in allen Jugendherbergen in den nächsten Monaten eine bessere digitale Grundversorgung zu erreichen», berichtet Verbandssprecher Knut Stolle der Deutschen Presse-Agentur. «Dafür investieren wir teils massiv in die gebäudeinterne LAN- und WLAN-Struktur.»

An den hessischen Jugendherbergsstandorten gebe es häufig nur eine schwache Internetanbindung. Das betreffe etwa auch zwei Standorte der sehr gefragten Tourismusregion am Edersee. Die hessischen Jugendherbergen, die im Jahr 2022 wieder deutlich mehr Gäste begrüßen konnten, verfügten alle mindestens über einfache, aber funktionale digitale Technikpakete, sagt der Sprecher. Der Landesverband würde sich aber vom hessischen Digitalministerium in Zusammenarbeit mit den Landkreisen und Gemeinden beim Ausbau der Bandbreiten noch mehr Fokus auf den ländlichen Raum wünschen.

Die Verantwortlichen des Hotels Werbetal mit rund 7500 Übernachtungen im vergangenen Jahr haben noch eine weitere Sorge. Zwar sei die Pandemiezeit genutzt worden, um die Brandschutzmaßnahmen im Haus zu verbessern und die Zimmer zu modernisieren. Mit den staatlichen Corona-Hilfen sowie einem neuen Außer-Haus-Service sei auch ein guter finanzieller Ausgleich geschaffen worden. Es gebe aber derzeit einen spürbaren Fachkräftemangel in der Branche, sagt Eigentümer Gerlach.

Er habe zwar genügend Personal und Auszubildende, teils auch aus dem Ausland. Gebe es aber künftig gerade in der Ausflugsgastronomie in der Region keine Fachkräfte mehr, könne das dazu führen, dass Betriebe auch rund um den Edersee und den Naturpark Kellerwald-Edersee schließen müssten, mahnt Gerlach. «Die Urlauber wollen bei ihren Wanderungen und Radtouren auch mal einkehren und Verpflegung haben.» Wenn dieses Angebot fehle, blieben auch die Gäste aus. Nach Einschätzung von Dehoga zieht sich der Personalmangel durch alle Arten der gastgewerblichen Betriebe. Besonders Köchinnen und Köche fehlten.

Die hessische Landesregierung hatte in Pandemiezeit neben den staatlichen Corona-Hilfen noch eigene Förderprogramme für die Tourismuswirtschaft aufgelegt, unter anderem für die Anwerbung von Fachkräften, die digitale Unterstützung sowie zur Stärkung der ländlichen Gastronomie. Nach Angaben des Umweltministeriums stehen für das Jahr 2023 etwa weitere vier Millionen Euro für die Gaststätten im ländlichen Raum zur Verfügung.

Bernd Glebe/dpa/lhe