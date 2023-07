Weltweit zu hören: Großkrotzenburger Funker feiern 50-Jähriges

Vereinsjubiläum: Ortsverband F40 bietet ein Hobby für jedes Alter

Großkrotzenburg 05.07.2023

Funken auf der Wiese: Die Funkamateure des F40 in Aktion. Foto: Funkamateure F40

Am 1. Juni 1973 gründeten zwölf Mitglieder des DARC-Ortsverbands Hanau F09 einen Ableger, den Ortsverband Großkrotzenburg F40. In den ersten 17 Jahren hatten sie sogar ein eigenes Clubheim - im Dachgeschoss des Hochhauses an der Taunusstraße, das sie in Eigenleistung selbst ausgebaut hatten. Von außen sah man das durch eine große, drehbare Kurzwellen-Richtantenne und UKW-Antennen. 1990 mussten sie das Clubheim aufgeben, weil der neue Besitzer die Räume selbst nutzen wollte. Seitdem treffen sich die Funkamateure monatlich in Gaststätten in Großkrotzenburg und Kahl.

Doch wer darf sich eigentlich Funkamateur nennen? Voraussetzung ist das nichtkommerzielle Interesse an der Funktechnik - und eine erfolgreich bestandene Prüfung bei der Regulierungsbehörde. Dabei muss man seine Kenntnisse in Technik, Betriebstechnik und Gesetzeskunde nachweisen, erhält dann ein weltweit gültiges Funk-Rufzeichen.

Das lautet zum Beispiel DK0GK: Das ist das offizielle Rufzeichen des Großkrotzenburger Ortsverbandes. Eigens für das Jubiläumsjahr haben sich die Funkamateure ein Sonder-Rufzeichen zuteilen lassen: DK50OVGK. "Mit unseren Rufzeichen werben wir seit 50 Jahren auch weltweit für die Gemeinde Großkrotzenburg", sagt der Vorsitzende des Ortsverbandes, Jürgen Nimbler.

Auf die Prüfung kann man sich durch sechsmonatige Online-Lehrgänge, aber auch durch Präsenzkurse vorbereiten. Nimbler verzeichnet gerade bei über 50-Jährigen ein verstärktes Interesse am Amateurfunk. So habe vor Kurzem ein Mitglied seine Amateurfunklizenz im Alter von 65 Jahren erworben.

Mit seinen neuen Kenntnissen habe er mit relativ einfachen Mitteln eine Satellitenfunkstation gebaut und über den Amateurfunk-Satelliten QO-100 weltweit viele Funkverbindungen aufgebaut - beispielsweise zur Antarktis-Forschungsstation Neumayer III, "mit nur fünf Watt und einem handelsüblichen Parabolspiegel für den TV-Satellitenempfang", berichtet Nimbler.

Auch ein 71-Jähriger bereite sich derzeit auf seine Prüfung vor: Noch ohne Funkgeräte und Antennen, höre er über Internet-Web-SDR (software defined radio) auf den Amateurfunkfrequenzen bei Funkgesprächen zu und sammle erste Hörerfahrungen.

Neben ihren monatlichen Treffen sind viele der Großkrotzenburger Funkamateure fast täglich in Kontakt. Seit drei Jahren gibt es vom Ortsverband zwischen 8 und 8.40 Uhr eine tägliche Funkrunde auf dem Zwei-Meter-Band im Sprechfunk, von 8.40 bis 9 Uhr eine Telegrafie-Runde im Zehn-Meter-Band. Der Sprechfunk-Runde würden viele andere Funkamateure im Auto auf dem Weg zur Arbeit und von zu Hause zuhören. "Bei der Morse-Runde bekommen wir ab und an Bestätigungen von Funkstationen, die über 5000 Kilometer entfernt sind", so Nimbler.

Ihr Jubiläum haben die F40-Funker am Pfingstsamstag mit einem Grill- und Funktag auf einer Wiese oberhalb von Michelbach gefeiert - zusammen mit dem Ortsverband Hanau, der dort traditionell sein Pfingstzelten veranstaltet. Für Mitglieder und Freunde, die weiter entfernt leben, gab es am 6. Juni eine Videokonferenz, in der die Moderatoren die letzten 50 Jahre Revue passieren ließen.

mgh

Zahlen und Fakten: Funkamateure Großkrotzenburg Offizieller Name: Ortsverband Großkrotzenburg F40 im Deutschen Amateur Radio Club (DARC) Vorsitzender: Jürgen Nimbler, stellvertretender Vorsitzender: Roland Gündling, Technischer Referent: Rainer Schaack Aktivitäten: Weltweites Funken auf Lang-, Kurz- und Ultrakurzwelle und im hohen GHz-Frequenzbereich; Sprechfunk, Morse-Telegrafie und digitale Übertragungsverfahren. Die Mitglieder unterstützen sich beim Aufbau von Funk-Stationen und tauschen sich über Technikfragen aus. Mitglieder: 26 Kontakt: E-Mail: DF6FQ@DARC.de Einzugsgebiet: Raum Großkrotzenburg, Alzenau und Kahl. (mgh)