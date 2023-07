Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kloster Lorsch kooperiert mit Elite-Uni

Oxford-Studenten in hessischer Welterbestätte

24.07.2023 - 10:10 Uhr 2 Min.

Sieben junge Frauen und Männer stehen mit schmutzigen Händen und dreckigen Hosen an einem altmodisch wirkenden, 1200 Grad heißen Ofen mit Blasebalg. Als geschmolzene, flüssige Bronze in eine Form für eine Messerklinge gegossen wird, geht ein Raunen durch die Gruppe. Die jungen Leute machen keine Handwerksausbildung oder sind auf einem Show-Event. Sie alle sind Studenten einer der ältesten und renommiertesten Hochschulen der Welt, der Universität von Oxford. Das älteste hessische Unesco-Welterbe Kloster Lorsch und die Elite-Uni kooperieren beim Thema experimentelle Archäologie.

Auf dem zum Welterbe gehörenden Freilichtlabor Lauresham haben die jungen Menschen bei der ersten Summer School für experimentelle Archäologie zwei Wochen lang Einblicke in Themen wie Landwirtschaft, Metallverarbeitung oder Hausbau bekommen. «Wir haben das landwirtschaftliche Know-how, Oxford die Labore», sagt der Leiter des Freilichtlabors und Präsident der Internationalen Vereinigung Landwirtschaftlicher Museen, Claus Kropp. Das Studium am Archäologischen Institut in Oxford sei sehr theorielastig. «Die müssen außerhalb von Oxford Erfahrung sammeln.»

«Eine Summer School gibt unseren Studierenden die Chance, erste Praxiserfahrungen im Bereich der Feldarchäologie oder auch der experimentellen Archäologie zu sammeln», sagt auch die Mitinitiatorin aus Oxford, Helena Hamerow. Lauresham vereine beide Komponenten und habe zusätzlich die nötige Infrastruktur mit Blick auf Unterkunft oder Studienräume. Erfahrungen, die Doktorand Gnopeng Chen in jedem Fall mitnimmt. «Wir haben viele verschiedene Sachen gemacht», sagt der 26-Jährige. Es habe eine Menge praktische Erfahrung gegeben, wie das Leben damals war. Man kann sich vorstellen, wie die Menschen damals gearbeitet haben.»

Den Stein ins Rollen für die Kooperation brachte ein erster Kontakt im Jahr 2019, als Kropp in England das Projekt Lauresham vorstellen sollte. Bei einem Besuch von fünf Professoren in Lorsch seien dann kurz- und langfristige Kooperationen abgesprochen worden, ein früherer Start wurde durch die Corona-Pandemie aber vereitelt.

«Ich habe das nicht so eingeschätzt, dass sie nur theoretisches Wissen haben», sagt Kropp. Die sieben Studenten seien den ganzen Tag in Arbeitsprozesse eingebunden gewesen. Dabei sei nicht nur das Mittelalter, sondern auch die Steinzeit und Bronzeverarbeitung ein Thema gewesen.

Das rund vier Hektar große Freilichtlabor wurde 2014 bei der Neugestaltung des Welterbes Kloster Lorsch aus der Taufe gehoben. Dort wurde nach und nach quasi ein Modell eines Gutsherrenhofes aus dem 8. oder 9. Jahrhundert errichtet. Es umfasst Wohn-, Wirtschafts-, Stall- und Speicherbauten sowie eine Kapelle. Hinzu kommen verschiedene landwirtschaftliche Nutzflächen - Wiesen, Äcker und Gärten sowie die Haltung von Nutztieren.

Für die Studien holte Kropp auch Experten von außen, wie den Schmied und Archäotechniker Frank Trommer aus Blaubeuren. Er bringt Anschauungsmaterial wie Gussformen, Werkzeuge und Waffen mit. Trommer und seine Mitarbeiter zeigen den Studenten, wie die Bronze in dem Ofen erhitzt und sie dann in eine Form gegossen wird. Dann sind die jungen Wissenschaftler selbst gefragt.

Rosie hat drei Stunden an ihrer Speckstein-Gussform gearbeitet. Ihr Werk soll ein Schmuckstück in Form eines kleinen Pferdes werden. Sehr sicher wirkt die 19-Jährige beim Betrachten ihrer Form aber nicht. Unterstützung bekommt die junge Frau von einer Kommilitonin. «Es wird schon wie ein Pferd aussehen, wenn es fertig ist.»

Für Kropp ist die Kooperation mit der renommierten Uni, die auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden soll, eine Win-Win-Situation. Die Studenten aus Oxford bekommen praktische Erfahrung und Lorsch hat einen direkten Draht zu der Hochschule. Kropp: «Wir haben die Ressourcen von Oxford angezapft, jetzt kann man auf dem kleinen Dienstweg was fragen.»