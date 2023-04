Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wegen Pyrotechnik: Eintracht Frankfurt muss 41 000 Euro zahlen

Unsportliches Verhalten

Frankfut/Main 12.04.2023 - 19:37 Uhr < 1 Min.

Fußball, DFB-Pokal, SG Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98, Achtelfinale, Deutsche Bank Park. Eintracht-Fans zünden Pyrotechnik im Block.

Eintracht Frankfurt ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Geldstrafe in Höhe von 41 000 Euro belegt worden. Mit dem Urteil vom Mittwoch wurde ein unsportliches Verhalten der Anhänger des Bundesligisten im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 geahndet. In der Partie am 7. Februar dieses Jahres hatten Eintracht-Fans mindestens 41 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Der Verein, der bis zu 13 600 Euro der Gesamtsumme für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden kann, hat dem Urteil nach Angaben des DFB zugestimmt.

dpa/lesa