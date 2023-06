Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wegen Festspielen: Pause bei Arbeiten an Bad Hersfelder Stiftsruine

Eröffnung am Freitag

Bad Hersfeld 28.06.2023 - 12:36 Uhr < 1 Min.

Schauspielerin Charlotte Schwab (l) mit Intendant Joern Hinkel in der Stiftsruine in Bad Hersfeld.

Wie die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) am Mittwoch weiter mitteilte, stehen in diesem Jahr Arbeiten an der Ostfassade im Mittelpunkt der ständigen Bemühungen zum Erhalt des romanischen Kirchenbaus.

Die heutige Ruine habe einst zu den größten Kirchenbauten nördlich der Alpen gezählt. «Heute pilgern jährlich Theaterbegeisterte hierher und genießen die besondere Atmosphäre der Festspiele in der authentischen Architektur des 11. Jahrhunderts», sagte SG-Direktorin Kirsten Worms. «Wir möchten zu diesem Erlebnis beitragen, indem wir das Bauwerk und dessen wertvolle Bausubstanz pflegen und bewahren.» Die Instandhaltungsarbeiten konzentrieren sich den Angaben zufolge auf die frostfreie Zeit vor und nach den Festspielen. Die Festspiele werden an diesem Freitag mit einem Festakt und dem Shakespeare-Stück «König Lear» eröffnet. Sie laufen bis zum 27. August.

dpa/lhe