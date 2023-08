Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wasserstoff, Papier und Glas - Pilotprojekt auf zwei Rhein-Seiten

Energie

Mainz/Wiesbaden 31.08.2023 - 21:25 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rheinland-Pfalz, Mainz: Ein Wasserstofftank steht auf dem Gelände des Spezialglasherstellers Schott.

Die Glasschmelze und die Trocknung von Papier sind höchst unterschiedliche industrielle Prozesse. Gemein haben sie, dass sie viel Energie benötigen und eine zentrale Rolle in einem Pilotprojekt zum Einsatz von Wasserstoff dies- und jenseits des Rheins in Mainz und Wiesbaden spielen. Beteiligt sind die Mainzer Stadtwerke, der Mainzer Spezialglashersteller Schott und ein Werk von Essity, einem schwedischen Hersteller von Hygienepapier, im zu Wiesbaden gehörenden Stadtteil Mainz-Kostheim. Alle Beteiligten ziehen bislang ein positives Zwischenfazit - mit Einschränkungen.

In beiden Firmen ist das Ziel, Erdgas durch Wasserstoff zu ersetzen - komplett oder teilweise. Bei der Trocknung von aus Altpapier hergestellten Handtüchern bei Essity ist die Herausforderung, dass Luft binnen kurzer Zeit auf bis zu 600 Grad erhitzt werden muss. Das sei mit Strom bislang nicht machbar, erklärt Werksleiter Thorsten Becherer. Für das Projekt wurde eine Papiermaschine im Werk in Mainz-Kostheim umgerüstet, damit die Brenner in der Trocknung von Papierhandtüchern mit Wasserstoff betrieben werden können.

Essity investierte in das Projekt nach eigenen Angaben rund vier Millionen Euro, mit weiteren 1,4 Millionen fördert das hessische Wirtschaftsministerium aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Auf der anderen Rheinseite bei Schott in Mainz fördert das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium mit rund 338 000 Euro aus EFRE-Mitteln. Schott selbst steckte rund zwei Millionen Euro in seine verschiedenen Wasserstoffversuche. Dafür hat der Konzern unter anderem eine bestehende Schmelzwanne umgerüstet.

Die Mainzer Stadtwerke stellen eine mobile Mischanlage, die aktuell bei Essity steht und den Wasserstoff beimischt. Sie liefern aus ihrem seit 2015 laufenden Energiepark Mainz auch mit Ökostrom erzeugten «grünen» Wasserstoff. Der aber reicht mengenmäßig nicht - ein typischer Flaschenhals, wie es auch in der Wasserstoffstrategie des Landes Hessen heißt. Eine Produktion in industriellem Maßstab sowie eine Infrastruktur zur Verteilung müssten erst noch entstehen. «Grünen» Wasserstoff werde es auf absehbare Zeit nicht im Überfluss geben. Seine Verwendung müsse sich auf Bereiche konzentrieren, die nicht auf andere Weise klimaneutral werden könnten.

Großes Interesse beim Thema Wasserstoff

Grundsätzlich sieht Marius Schäfer, Referent für Energie- und Klimapolitik bei der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VHU), ein großes Interesse der Unternehmen beim Thema Wasserstoff. In Hessen gebe es zwar kein ganz großes Projekt, doch in kleinerem Stil tue sich eine Menge mit rund 120 Pilotprojekten. Im Chemie-Industriepark Frankfurt-Höchst etwa entsteht eine Produktionsanlage für synthetisches Flugbenzin. Dabei soll im Industriepark anfallendes Kohlendioxid (CO2) zusammen mit Wasserstoff aus «Grünstrom» für die Produktion von E-Fuels verwendet werden. Ein anderes Beispiel ist die Wasserstoff-Zugflotte im Taunus.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht deutschlandweit sehr viele Pilotprojekte. Die Stahlindustrie stecke Milliarden in die Umstellung der Primärstahl-Erzeugung auf Wasserstoff, sagt Carsten Rolle, Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik. Auch in der Chemie tue sich viel, hier würden etwa mit Strom betriebene Cracker entwickelt. Das sind komplexe Anlagen, die Kohlenwasserstoffe aufspalten. Solche Anlagen seien im industriellen Maßstab aber meist Neuland. Entsprechend hätten zahlreiche Transformationsprojekte einen längeren Vorlauf. Auch wenn kaum absehbar sei, wann wieviel Wasserstoff verfügbar sein werde und wieviel dieser dann koste, dränge die Zeit für Unternehmen, sagt Rolle mit Blick auf die CO2-Minderungsziele und ein Auslaufen des Zertifikatehandels. «Bis Ende der 2030er Jahre muss ich meine Transformation gewuppt haben.»

Essity in Wiesbaden ist im Sinne einer Nachhaltigkeitsstrategie vor Jahren der gesamte Produktionsprozess angeschaut worden, sagte Becherer. Die Produktion sei allein für 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Das Konzept für das Pilotprojekt sei 2019 fertig gewesen, 2022 erfolgten die Arbeiten an der Papiermaschine. Dabei seien auch mehr als 1000 Meter neue Leitungen installiert worden. Erst wurde mit 100 Prozent Wasserstoff gearbeitet, derzeit ist es Becherer zufolge eine zehnprozentige Beimischung. Weitere Mixturen seien für Tests vorgesehen. Seine erste Bilanz: «Das läuft reibungsloser als gedacht. Wir produzieren weiter gute Qualität.» Ein endgültiges Fazit sei aber erst nach mehreren Jahren möglich.

Das Allheilmittel ist Wasserstoff für Becherer nicht. Falls sich ein Prozess elektrifizieren lasse, sei das effizienter. Bei der Trocknung gehe das aber eben aktuell nicht. Am Beginn der Trocknung besteht das Produkt aus 99 Prozent Wasser und nur zu einem Prozent aus Papierfaser. Es folgen eine mechanische, mit Strom betriebene Presse und zwei thermische Trocknungsvorgänge. Beim ersten kommt Becherer zufolge mit Strom erzeugter Dampf zum Einsatz, beim zweiten funktioniert das Ganze wie ein «riesiger Haarfön» - hier werden bei dem Test große Mengen Luft mit Hilfe von Wasserstoff erhitzt.

Aus Mangel an «grünem» Wasserstoff arbeitete Schott in Mainz bei Tests mit «grauem», aus fossilen Energien hergestelltem Wasserstoff, wie Sprecher Jonas Spitra erklärt. Schäfer von der VHU fordert dringend eine Importstrategie der Bundesregierung. Technische Grenzen für Wasserstoff gebe es kaum, es müsse aber wirtschaftlich sein.

Das ist ein zentraler Punkt für Schott. In Schmelzwannen, die so groß wie ein Einfamilienhaus sind, sind zur Herstellung von Spezialglas bis zu 1700 Grad nötig. Bislang wird mit Erdgas gearbeitet, teils mit Strom. Für das Pilotprojekt wurde eine Wanne für den Einsatz von Wasserstoff umgebaut. 2022 wurde mit einem Zusatz von 35 Volumen-Prozent getestet. Im Labor noch abseits der Wanne liefen Tests mit 100 Prozent - und zwar zehn Tage lang in diesem Jahr.

Ergebnisse bisher vielversprechend

Die Ergebnisse seien bisher vielversprechend, die notwendige Glasqualität sei erreicht worden. Noch seien aber viele Fragen offen, weitere Tests mit 100 Prozent an einer industriellen Großanlage seien nötig. Dafür sei deutlich mehr Wasserstoff erforderlich. Für die bisherigen Tests bei Schott habe es mehrere Wasserstoff-Lieferungen mit Lastwagen pro Tag gebraucht, berichtet Spitra. Wenn diese Belieferung mal unterbrochen wird, kann das in der Schmelze fatale Folgen haben und das Glas oder sogar die Wanne unbrauchbar machen.

Für Essity und Schott ist daher die Belieferung mit Lkw keine dauerhafte Lösung, nötig seien Pipelines. Ein regionales Netz wollen die Projektpartner in Zukunft aufbauen. Das geplante nationale Wasserstoffnetz - Kernnetz genannt - sei erst in den 2030er Jahren verfügbar, sagte Becherer. So lange wolle man nicht warten.

dpa/lesa