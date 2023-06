Was tun im finanziell klammen Babenhausen?

Haushalt: Gemeinsam und parteiübergreifend sollen die Probleme angegangen werden - Mitte Juli nächstes Treffen

Babenhausen 28.06.2023 - 12:14 Uhr 1 Min.

Das Joch defizitärer Haushalt tragen viele der 23 Kreiskommunen, Alsbach-Hähnlein etwa mit vier Millionen Euro, Eppertshausen mit 2,3. Schon 2022 hatte sich Babenhausen Hilfe vom Hessischen Rechnungshof erhofft, der einen Service anbietet, wie und wo Hessens Kommunen sparen können. "Für uns hatte es keine neuen Aha-Erlebnisse", kommentierte Bürgermeister Dominik Stadler. Die Ratschläge der Rechnungsprüfer seien auf nahezu alle hessischen Kommunen anwendbar und gingen zulasten der Bürger.

Wo der Hase im Pfeffer liegt, wisse man in Babenhausen indes genau: "Die entscheidenden Kostenfaktoren der Stadt sind: sechs Stadtteile, fünf Feuerwehrstandorte, sechs Friedhöfe, sechs Mehrzweckhallen, 29 Spielplätze, 17.000 Einwohner, viele Brücken und ein sehr langes Straßen- und Kanalnetz", heißt es aus dem Magistrat. Der Sanierungsstau an Straßen, Kanalisation, Brücken und Mehrzweckhallen hat eine erdrückende Dimension angenommen: "Nach letzten Schätzungen lagen wir bei 200 bis 250 Millionen Euro", meinte Stader - die Zahl ist vermutlich nicht mehr aktuell.

Wo also finanziell einsteigen, wenn der Geldbeutel schmal ist? Das Rechnungsbeispiel der Hessischen Prüfer dürfte keine Option sein. Hier kam man zu der Erkenntnis, dass eine Anhebung der Grundsteuer B von aktuell 495 Prozentpunkten auf den zulässigen Höchstsatz von 1050 Punkten das strukturelle Defizit der Stadt ausgleichen würde. Der vom Rechnungshof aufgezeigte Konsolidierungsvorschlag, die Spielapparatesteuer von 15 auf 20 von Hundert zu erhöhen, wird vorbereitet und soll 100.000 Euro mehr bringen. Wegen Inflation und Tarifsteigerungen in den vergangenen sechs Jahren wird auch eine Anpassung der Kindergartengebühren vorgeschlagen. Die Anhebung der Hundesteuer (1386 Tiere) würde etwa 40.000 Euro Mehreinnahmen bringen.

Magistrat und Verwaltung können die Situation nicht alleine lösen, fasste Stadler zusammen und lud vor Kurzem die Vorsitzenden aller Fraktionen zum Gespräch. Noch hat das Kind keinen Namen, AG Konsolidierung wäre denkbar. Das Thema wird jetzt in die Fraktionen getragen. Mitte Juli ist das nächste Treffen, um gemeinsam und parteiübergreifend eine Marschroute festzuklopfen. Über all dem hängt das Damoklesschwert der klammen Kreisfinanzen - erst vor Kurzem hatte der Landkreis seine Umlage auf einen landesweiten Spitzensatz erhöht, was in vielen der 23 Kreiskommunen zu auf massive Kritik stieß - auch aus Babenhausen.

