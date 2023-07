Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warnstreiks bei Amazon angekündigt

In Bad Hersfeld

Bad Hersfeld 11.07.2023 - 08:20 Uhr < 1 Min.

Vor der Haustür abgelegt: Die Anzahl sogenannter Abstell-Genehmigungen ist stark angestiegen.

Anlass ist der von Amazon am Dienstag gestartete Schnäppchentag «Prime Day», wie die Gewerkschaft mitteilte.

Gestreikt wird den Angaben zufolge deutschlandweit in allen zehn Verteilerzentren des Unternehmens. An einigen Standorten war die Arbeit bereits am Sonntag niedergelegt worden. Verdi fordert für die Beschäftigten seit Jahren unter anderem die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages.

Amazon erwartet nach eigenen Angaben keine Auswirkungen durch den Ausstand. Der Konzern zahlt demnach Logistikmitarbeitern ab September Einstiegslöhne von 14 Euro brutto pro Stunde inklusive Bonuszahlungen.

