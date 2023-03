Warnstreik: Große Einschränkungen in Hessen

Montag

Wiesbaden 26.03.2023 - 11:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Von den bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sollen unter anderem der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene sowie der kommunale Nahverkehr betroffen sein.

Voraussichtlich fahren die städtischen Busse und Straßenbahnen in Kassel, städtische Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt nicht. In einigen hessischen Regionen werden dagegen voraussichtlich kaum Auswirkungen der Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr spürbar sein.

Von dem bundesweiten Verkehrsstreik sind außerdem Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft betroffen. Am Frankfurter Flughafen wird es nach Angaben des Betreibers Fraport keinen regulären Passagierverkehr geben. Der Verdi-Landesbezirksleiter Jürgen Bothner rechnete nach eigenen Worten damit, dass mehr als 4500 Beschäftigte am 27. März die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaften kämpfen für mehr Einkommen in unterschiedlichen Tarifrunden. Am Montag beginnt die dritte Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes - neben den Tarifgesprächen bei der Bahn entscheidender Hintergrund für die Warnstreiks.

Für Sonntag hatte Hessen - ebenso wie mehrere andere Bundesländer - angekündigt, das Fahrverbot für Lastwagen nicht durchzusetzen. «In Hessen werden wir mit der aktuellen Situation ganz pragmatisch umgehen», sagte eine Sprecherin. «Die Polizei wird von Kontrollen absehen. Wer einen guten Grund für eine Fahrt am Sonntag hat, kann fahren und sollte es zu Problemen kommen, werden wir Lösungen finden.»

dpa/lhe