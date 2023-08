Waldbesitzer: Immer mehr Mountainbikes auf illegalen Wegen

Heimlich angelegte Strecken

Friedrichsdorf 17.08.2023 - 13:45 Uhr 2 Min.

Ein Mountainbiker springt mit seinem Rad über eine Anhöhe auf einer Downhillstrecke (Aufnahme mit langer Verschlusszeit). Neben den legalen Strecken gibt es seit Jahren illegal angelegte Routen durch Hessens Wälder, was immer wieder für Ärger sorgt.

Sie fahren über Stock und Stein, und das am liebsten querfeldein: Mountainbiker, die auf illegalen Strecken durch den Wald unterwegs sind, bescheren den Förstern, Jägern und Waldbesitzern schon lange Ärger - mit steigender Tendenz. «Mit den E-Mountainbikes sind die Probleme noch mehr geworden», sagt Christian Raupach vom hessischen Waldbesitzerverband in Friedrichsdorf. Nicht nur, dass Fahrer auf Mountainbikes (MTB) ohne Rücksicht auf Pflanzen und Tiere durch den Wald kurvten, sie bauten auch Rampen, legten steile Kurven an oder schnitten mit der Heckenschere Wege durch das Dickicht.

«Es gibt in Hessen etwa 25.000 bis 30.000 Kilometer befestigte Waldwege, hinzu kommen etliche Wander- und Trampelpfade, wo auch Rad gefahren werden darf. Aber das reicht den Bikern nicht, sie wollen querfeldein fahren», ärgert sich Raupach. Auch die Digitalisierung entwickle sich für den Wald und seine Bewohner zum Problem. Denn die Mountainbiker speichern ihre verbotenen Touren dank GPS-Funktion und teilen sie mit ihren Freunden oder sogar mit einer gesamten App-Community. Nach Meinung von Raupach ist das illegal. «Hier sollte der Gesetzgeber einschreiten», fordert er seit Jahren.

Besonders viele heimlich angelegte MTB-Strecken durch den Wald gebe es seines Wissens am Großen Feldberg im Rhein-Main-Gebiet, aber zum Beispiel auch in den Bergen rund um Gießen und Kassel. Mit diesen Trails würden teils erhebliche Schäden an jungen Bäumen, weiteren Pflanzen und am Boden verursacht, heißt es auch von Hessen-Forst in Kassel. Zudem würden Wildtiere aufgeschreckt.

Auf der Suche nach immer extremeren Strecken

Zur Lösung des Problems setzt Hessen-Forst auf die Anlage legaler Trails durch den Wald unter der Trägerschaft von Rad- oder Sportvereinen. Dies sei «der Schlüssel zum Erfolg» und habe vielerorts zu einer Verbesserung geführt, teilt der Landesbetrieb mit. Raupach vom Verband der hessischen Waldbesitzer ist da skeptisch. Seiner Erfahrung nach sind nicht die in Vereinen organisierten Mountainbiker das Problem. «Die kann man erreichen, da herrscht Einsicht und es gibt Verhaltensregeln. Aber die meisten Radfahrer sind eben nicht in einem Verein», sagt er.

Das sagt auch der Vizepräsident des Hessischen Radverbands in Wetzlar, Peter Pagels. Dies werde bei den Wettkämpfen in diesem Bereich ersichtlich, bei denen höchstens zehn Prozent der Teilnehmer in einem Verein organisiert seien. Generell machten die Downhill-Fahrer - darunter versteht man die Spezialisierung auf eine bergab führende Strecke - unter den Radsportlern einen kleinen Anteil aus, einige hiervon suchten immer extremere Strecken im Wald. «Es ist nur eine kleine Gruppe, die Probleme bereitet», betont er.

Hin und wieder beschäftigt sich auch die Justiz mit den illegalen Trails durch den Wald. So wurden im Bad Homburger Amtsgericht drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren wegen Sachbeschädigung angeklagt, weil sie sich mitten in einer Nacht mit Spitzhacke und Schaufel in den Wald bei Oberursel geschlichen und dort eine MTB-Strecke angelegt hatten. Der zuständige Jugendrichter stellte die Strafverfahren vergangene Woche ein. Die jungen Männer hätten sich geständig gezeigt und müssten als Auflage jeweils 200 Euro an die Stadt Oberursel zahlen, berichtet er.

