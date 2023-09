Wärmeplanung: Grünen-Vorstoß in Babenhausen scheitert

Erster Antrag findet keine Mehrheit

Babenhausen 22.09.2023 - 14:59 Uhr < 1 Min.

Derzeit befassen sich viele südhessische Städte und Gemeinden mit der kommunalen Wärmeplanung. Nicht zuletzt, weil durch das Heizungsgesetz der Ampelkoalition im Bund Städte und Gemeinden in die Verantwortung genommen werden. Bis spätestens Mitte 2028 (Städte bis 2026) sollen Kommunen festlegen, wo in den kommenden Jahren Wärmenetze oder klimaneutrale Gasnetze ausgebaut werden. Ziel ist, dass in Deutschland bis 2045 klimaneutral geheizt wird. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg wird die Wärmeplanung bereits angegangen, im Westkreis, Weiterstadt, Griesheim aber auch Darmstadt wurden etwa externe Büros beauftragt.

Der Antrag der Grünen, über den am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung abgestimmt wurde, war der erste Vorstoß in Babenhausen. Die Grünen halten es für nötig, nun in die Wärmeplanung einzusteigen, weil eine hohe Nachfrage nach externen Planungsbüros entsteht und im jetzigen Frühstadium hohe Fördermittel abgerufen werden könnten.

Von den Politikerkollegen gab es allerdings einen Dämpfer. Einen "Schaufensterantrag" unterstellte Stephan Sawallich (CDU). Die FDP hielt dagegen: Noch seien die Gesetzesvorgaben nicht ausformuliert, meinte Manfred Willand. Die Freien Wähler unterstellten den Grünen gar, das Thema "als Platz zur Selbstdarstellung zu nutzen", so Wolfgang Heil.

Bürgermeister Dominik Stadler erklärte: "Kommunale Wärmeplanung ist gut und wichtig." Bei Neubauprojekten immens wichtig, aber im Bestandsgebiet schwierig. Dass angesichts der Flut an Projekten in der Verwaltung das Thema jetzt nicht auch noch angepackt würde, darüber sei er froh: "Wir haben alleine 9000 Haushalte."

Ursula Friedrich