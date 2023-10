Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Warum sich eine Bürgerinitiative in Hessen gegen bayerische Windräder wehrt

Von Windrädern umzingelt?

Groß-Umstadt 19.10.2023 - 16:09 Uhr 2 Min.

Thomas Staudt, Andrea Balmerth und Christina Balmert gehören zur Bürgerinitiative "Gegenwind Dorndiel", die möglichst viel vom jetzigen Landschaftsbild rund um das Dorf erhalten will.

Mit der Zunahme der Windräder wächst aber auch der Widerstand. Wie in Dorndiel, wo sich viele Menschen nun zu einer Bürgerinitiative formiert haben, die den Bau von Windrädern in ihrer direkten Nachbarschaft nicht widerstandslos hinnehmen will. Der kleine Ort mit knapp 500 Einwohnern gehört zu Groß-Umstadt, liegt aber geografisch näher zu Mömlingen.

Zwei Kilometer bis zur Grenze

Gerade einmal zwei Kilometer trennen Dorndiel von der hessisch-bayerischen Landesgrenze. Und was auf der anderen Seite der Grenze geplant ist, gefällt den Bewohnern des idyllischen Dorfes ganz und gar nicht.

Sie sollen sich bereits mit sieben neuen WKA im Wald Richtung Groß-Umstadt arrangieren, für die die Planungen schon weit fortgeschritten sind. Auf der gegenüberliegenden Seite sind nun die Kommunen Mömlingen, Großostheim und Schaafheim eine Kooperation eingegangen, um geeignete Flächen für den Bau von Windkraftanlagen zu finden und diese entsprechend zu entwickeln. Ihr Blick richtet sich besonders auf Flächen östlich von Dorndiel, wovon eine bereits Windvorranggebiet ist, um bundesländerübergreifend Windkraftprojekte zu realisieren.

Wie viele Windräder sich dort drehen werden, dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Bürgerinitiative »Gegenwind Dorndiel« befürchtet aber, dass ein ganzer Windpark entstehen wird, sodass der Ort von Windrädern umzingelt sein wird. »Im schlimmsten Fall würden insgesamt etwa zwei Dutzend Windräder gebaut, die meisten in gerade noch zulässigem Abstand zum Ort«, sagt BI-Sprecher Jürgen Berberich mit Bezug auf Informationen der Stadt Groß-Umstadt und Hessen-Forst, sowie auf eine Präsentation, die auf der Homepage der Gemeinde Mömlingen einsehbar ist. Während die umliegenden Kommunen von den Anlagen wirtschaftlich profitierten, müssten die Dorndieler die Belastung durch den Anblick von mehr als 200 Meter hohen WKA und deren Schallimmission ertragen. Auch dass für klimafreundliche Energie gesunder, wertvoller Wald gerodet werden soll, sei absurd.

Sorge ums Landschaftsbild

»Wir befürchten, dass um Dorndiel herum ein riesiger Windpark entsteht mit enormen Auswirkungen auf das Landschaftsbild«, sagt Berberich. Dazu würden nicht nur die Anlagen selbst, sondern auch teils erhebliche Eingriffe in den Wald beitragen. BI-Mitglied Andrea Balmerth zweifelt nicht daran, dass Windkraft im Energiemix der Zukunft eine wichtige Rolle spielt. »Aber es muss für Menschen und Natur in einem zumutbaren Rahmen bleiben. Deshalb braucht es eine faire und ausgewogene Verteilung der Windräder auf alle Kommunen.«

Als Mindestforderung formuliert die BI größere Abstände zum Dorf und eine Reduzierung der Windkraftanlagen auf eine erträgliche Anzahl. Unterstützung erhofft sich die Bürgerinitiative von Menschen aus Schaafheim und den beiden bayerischen Kommunen. Denn zur Gründung der BI seien auch von dort interessierte Bürger gekommen, sagt der Dorndieler Thomas Staudt und ergänzt: »Wir sind bereit, für die Energiewende Opfer zu bringen, aber wir wollen dafür nicht geopfert werden.«

schme

Hintergrund: BI »Gegenwind Dorndiel« Am 7. Oktober gründeten Bürger aus dem kleinsten und östlichsten Groß-Umstädter Stadtteil Dorndiel die Bürgerinitiative »Gegenwind Dorndiel«. Der Ort liegt in einer Senke zwischen den Kommunen Mömlingen, Großostheim, Schaafheim und Groß-Umstadt und würde, wenn jede Kommune ihre Windkraftpläne realisiert, von Windrädern umzingelt. Die BI kritisiert, dass Bürgerbeteiligung an Gemeinde- oder Landesgrenzen Halt mache. Die negativen Auswirkungen würden hingegen ausgelagert und in andere Orte verschoben. Von den politisch Verantwortlichen fordert die Dorndieler BI, ein Konzept zu erstellen, mit dem die Windkraftanlagen und damit die Belastungen gerechter verteilt werden. (schme)