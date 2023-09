Vier neue verkehrsberuhigte Bereiche in Babenhausen

Babenhausen 22.09.2023 - 14:31 Uhr 1 Min.

Nur sieben statt 30 Stundenkilometer: Babenhausen hat an vier Stellen Maßnahmen ergriffen, das Verkehrstempo zu drosseln und verkehrsberuhigte Straßen beschlossen. Darunter ist auch der Steinweg.

Dieses Sicherheitsdenken kann Babenhausen nicht im Alleingang in entsprechende Anordnungen umsetzen. Je nachdem ob es sich um Kreis- oder höhergestufte Straßen handelt, sind der Landkreis Darmstadt-Dieburg oder Hessen Mobil zuständig.

Nach der jüngsten Begehung mit der unteren Verkehrsbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg, den Ortsbeiräten und der Polizei gelang es jedoch, sich weiter vorzuarbeiten. Zweimal im Jahr geht es mit den Behörden durch die Stadt. Vier Straßen wurden ausgedeutet, die zu verkehrsberuhigten Straßen werden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt hier bei sieben Stundenkilometern.

Fehlende Gehwege

So etwa auf dem Steinweg, der von der vielbefahrenen innerstädtischen Hauptstraße in der Kernstadt abzweigt. Die Straße bringe die nötigen Voraussetzungen mit, sagte Stadler am Donnerstag in der Sitzung des Stadtparlaments, "eine niedrige Verkehrsmenge und keine Gehwege". Auch die Langstädter Wingertstraße erfüllt diese Voraussetzungen. Obwohl bereits Tempo 30 angeordnet ist, wird immer noch mit hohem Tempo durchgeflitzt, "gerade hier sind viele Schulkinder unterwegs und es gibt kein Trottoir", so der CDU-Stadtverordnete Günther Eckert.

Die vermutlich problematischste innerstädtische Straße ist von der Neuregelung nicht betroffen: Auf der Martin-Luther-Straße, Zubringer zu zwei Schulen und der evangelischen Kindertagesstätte, sind die formalen Voraussetzungen für einen verkehrsberuhigten Bereich nicht erfüllt. An dem seit langem beklagten Zustand, hier werde rücksichtslos und schnell gefahren und die Straße sei grundsätzlich überlastet, hat sich auch zum Schuljahresbeginn 2023/24 nichts geändert.

An der Grundschule im Kirchgarten hat man versucht, mit eigenem Einsatz mehr Sicherheit zu bieten. Der Schulelternbeirat organisiert einen Schülerlotsendienst mit rund 20 Ehrenamtlichen, die die Kinder durch die bisweilen chaotischen Straßenverhältnisse leiten. Besonders ärgerlich: Die ehrenamtlichen Verkehrshelfer müssen sich von zornigen Autofahrern einiges bieten lassen, beklagte Stadtverordnetenvorsteher Ingo Rohrwasser.

Budget von 2000 Euro

Der Magistrat hatte bereits vor Monaten ein externes Büro beauftragt, Lösungen für mehr Sicherheit auszuarbeiten. Die Ergebnisse würden vor Weihnachten erwartet, meinte Erster Stadtrat Reinhard Rupprecht (CDU), der mit Umbauvorschlägen für den kurzen Straßenzug rechnet. Straßenverkehrsrechtlich war das Thema Martin-Luther-Straße ausgereizt.

Bei der Abstimmung am Donnerstagabend votierten lediglich die Freien Wähler gegen die neuen verkehrsberuhigten Bereiche. Die sollen auf der Straße Am Kirchweg (Harpertshausen), der Bürgermeister-Hartmann-Straße/Sonnenweg (Harreshausen), dem Steinweg (Kernstadt) und der Wingertstraße (Langstadt) umgesetzt werden. Das erforderliche Budget ist überschaubar: 2000 Euro sind eingeplant.

Ursula Friedrich