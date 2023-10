Kreistag Darmstadt-Dieburg; Vier große Trends im Schulentwicklungsplan

Bildung

Darmstadt-Dieburg 02.10.2023 - 10:19 Uhr 2 Min.

82 öffentliche allgemeinbildende Schulen gibt es im Landkreis Darmstadt-Dieburg, darunter etwa drei Viertel Grundschulen wie die Bachwiesenschule im Babenhäuser Stadtteil Hergershausen. In den nächsten Jahren soll beispielsweise eine neue Grundschule in den Babenhäuser "Kaisergärten" hinzukommen. Foto: Jens Dörr

Seither ist der Plan in einem breiten öffentlichen Beteiligungsverfahren und in zwei Sitzungen des Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Kreistags behandelt worden. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Kreistag nun bei drei Enthaltungen (zwei aus der Grünen-Fraktion plus Roland Hardt von Die Partei) die neuste Version des mehr als 300 Seiten dicken Werks einstimmig. Es legt zum einen den Bedarf an Schulplätzen anhand demografischer Daten dar und drückt zum anderen für die 82 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in den 23 Kreiskommunen die großen Trends im Bildungswesen und ihre infrastrukturellen Auswirkungen auf die einzelnen Schulen aus.

Diese sind im wachsenden, laut neuster Statistikinformation 300.658 Einwohner zählenden Landkreis (Stand: Silvester 2022) fast allerorts steigende Schülerzahlen, die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung des Unterrichts, der Ausbau der Ganztagsbetreuung und die Barrierefreiheit in den Schulgebäuden. Letztere muss der Landkreis ebenso zur Verfügung stellen wie die Außenanlagen, das Mobiliar, die IT-Infrastruktur und das nicht lehrende Personal (Hausmeister, Sekretariats- und Putzkräfte). Für das inhaltliche Bildungsangebot sind hingegen das Land und das Schulamt zuständig.

Diese Beteiligten sind mit dem Kreis in engem Austausch, da die jeweiligen Aufgaben mitunter zusammen gedacht werden müssen. Zu den Gebäuden existiert eine separate Investitionsplanung des Eigenbetriebs Da-Di-Werk. Sie sieht in den nächsten Jahren nicht nur Modernisierungen und Ersatz- und Erweiterungsbauten an bestehenden Schulen vor, sondern auch den Bau zusätzlicher, vor allem im Grundschul-Bereich. Neue Grundschulen sollen in naher Zukunft beispielsweise in Griesheim und Babenhausen entstehen.

CDU-Schuldezernent Lutz Köhler sieht im nun gültigen neuen SEP die "Weichen gestellt, um gute Strukturen für eine gute Bildung vorzuhalten und den Schülern in unserem Landkreis die besten Chancen für ihren Bildungsweg bieten". Unter anderem die Schwerpunkte "Barrierefreie und Digitale Schule" sowie der "Pakt für den Ganztag" mit der immer längeren Betreuungsmöglichkeit an mittlerweile fast allen Grundschulen drückten dies in "guten und zeitgemäßen Schulgebäuden" aus. Sie seien die Basis einer erfolgreichen pädagogischen Arbeit.

Aus der großen Koalition von SPD und CDU ernteten Köhler und das Bildungsbüro des Kreises Anerkennung. "Wir haben mit der vorliegenden Fortschreibung eine solide Grundlage", meinte Petra Kutzer, schulpolitische Sprecherin der SPD. Heidrun Koch-Vollbracht (CDU) stellte heraus, man wolle im Kreis allen Schülern "die beste Bildung ermöglichen". Dies gelinge optimal in einer Angebotsvielfalt: "Jedes Kind ist besonders, egal ob körperliche und geistige Einschränkungen bestehen." Deshalb stehe man klar hinter der Aufrechterhaltung von Förderschulen für jene Kinder, die in Regelschulen Schwierigkeiten Art bekommen könnten.

Auch die Grünen, die in den vergangenen Wahlperioden im Landkreis mit Christel Fleischmann und Robert Ahrnt die Schuldezernenten gestellt hatten und sich seit 2021 in der Opposition befinden, lobten den neuen Schulentwicklungsplan. "Er ist Bestandsaufnahme und Planung", sagte Claudia Schlipf-Traup. "Wir sind damit auf einem zukunftsweisenden Weg!" Gut gefalle ihrer Fraktion, dass man gerade beim baldigen Neubau von Grundschulen dem Ansatz "Kurze Beine, kurze Wege" treu bleibe und die Bildungsstätten für die Erst- bis Viertklässler nicht in der Peripherie errichte. Stärker als SPD und CDU hob Schlipf-Traup für ihre Partei die Bedeutung der Inklusion hervor. Auch begrüße man den Schwerpunkt der barrierefreien Schule. Bauliche Maßnahmen seien aber nur ein Teil dessen: "Es braucht auch einen Wandel der Haltung."

In Ingo Jeromin (FDP) betonte ein anderer Oppositioneller stärker die Wichtigkeit des Fortbestands der Förderschulen. Die ausgebaute Betreuung (vor allem am Nachmittag, aber auch schon vor Schulbeginn) sah er besonders im Lichte der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neben einem Fortschreiten des Digitalisierungsprozesses forderte der Liberale noch mehr "geeignete Räumlichkeiten und innovative Lernumgebungen, um unsere Schüler für die MINT-Fächer zu begeistern".

jed