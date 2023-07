Hausärzte bleiben in Schaafheim

»Wir stan­den schon mit ei­nem Bein in ei­ner an­de­ren Kom­mu­ne«, sagt Se­bas­ti­an Köst­lin, wäh­rend er die Tür zu sei­ner neu­en Pra­xis auf­sch­ließt. Seit 2010 be­t­reibt der pro­mo­vier­te Me­di­zi­ner ei­ne Haus­arzt­pra­xis in der Ge­mein­de Schaaf­heim. Dort war das ehe­ma­li­ge Forst­haus in der Sch­lier­ba­cher Stra­ße für vie­le Men­schen aus Schaaf­heim und teils aus Ba­ben­hau­sen ein Ort, an dem sie sich als Pa­ti­en­ten gut be­t­reut fühl­ten. Doch vor et­wa drei Jah­ren kün­dig­te der Ei­gen­tü­mer des al­ten Forst­hau­ses sei­nen lang­jäh­ri­gen Mie­tern. Da­nach be­gann ei­ne abenteu­er­li­che Su­che nach ei­ner neu­en Blei­be für Se­bas­ti­an Köst­lin und sei­ne Part­ne­rin in der haus­ärzt­li­chen Ge­mein­schafts­pra­xis, Ul­ri­ke Hof­mann. Die gu­te Nach­richt vor­weg: die bei­den Ärz­te blei­ben in Schaaf­heim, er­öff­nen dort in der Stra­ße Im Kap­pespfad am 1. Au­gust ih­re neue Pra­xis im ei­ge­nen Haus.