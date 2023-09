»Viele Leute wünschen sich ganz dringend einen Metzger«

Stadtentwicklung: Wie sich Babenhäuser Bürger die Innenstadtbelebung vorstellen - Verwaltung stellt Pläne vor

Babenhausen 08.09.2023 - 12:42 Uhr 1 Min.

Mittelalterlicher Charme, dennoch trostlos: Um die historische Innenstadt zu beleben, sollen Sitzgelegenheiten, Stadtgrün, ein Serviceboard und eine Ladestaion für E-Bikes auf den Marktplatz.

»Viele Leute wünschen sich ganz dringend einen Metzger«, erklärt Monika Heinlein und erntet bei der gemeinsamen Ausschusssitzung am Donnerstagabend ein Schmunzeln. Der Wunsch passt nicht ganz in den Kontext, zeigt aber, wo es hakt. Auch Dienstleister und Einzelhandel könnte die Bummelgasse noch gut vertragen. Bei der Aufenthaltsqualität ist ebenfalls viel Luft nach oben, in der Umfrage des Ortsbeirats zeigten Anwohner klar, wo es klemmt - auch an der Sauberkeit. Der Marktplatz wird als langweilig wahrgenommen und das Weingärtchen, das hier seit einigen Monaten donnerstags als Open-Air-Location öffnet, sehr begrüßt. Ein Pendant dazu, einen Biergarten, wünschen sich Bürger an der Stadtmühle, dem Bürgerzentrum, das wegen Brandschutzmängeln nur temporär öffentlich genutzt werden kann. Die Wunschliste setzt sich fort: mehr Hundetoiletten, eine XXL-Sandkiste, mehr Grün und mehr Schatten, mehr Sitzgelegenheiten, ein Trinkwasserspender.

Während der Sommerpause war das neue Innenstadtkonzept verwaltungsintern Topthema. Eile geboten ist wegen der zugesagten Landesmittel über 250.000 Euro. Schon Ende November 2021 wurde Babenhausen eine Viertelmillion Euro aus dem Förderprogramm »Zukunft Innenstadt« aus Wiesbaden zugesagt; wird das Geld 2023 nicht ausgegeben, verfällt es.

Am Donnerstagabend stellte Bürgermeister Dominik Stadler die jüngsten Ergebnisse zur Innenstadtentwicklung vor. Primär: Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten in der Fußgängerzone. Dazu gehören auch Serviceeinrichtungen. Am Rathaus soll es ein digitales Infoboard und eine Ladestation für E-Bikes geben. Die größten Anstrengungen werden am Marktplatz unternommen, wo Sitzmobiliar und Pflanzkübel mit Stauden und Bäumen platziert werden sollen. Dass die Stadtbäume nicht direkt ins Erdreich dürfen läge an den vielen Versorgungskabeln unterm Straßenpflaster. Auch die Denkmalschutzbehörde hatte Mitspracherecht und ein Veto eingelegt, einen schattenspendenden Baum zentral einzupflanzen, berichtete der Bürgermeister. Grund: Die Sichtachse auf die historische Stadtkirche wird behindert.

Pflanzen und Sitzmöbel soll es an der Stadtkirche und im Verlauf der Bummelgasse geben, vor der Stadtbücherei eine kleine Leseinsel zum Verweilen. Die einheitliche Beschilderung mit Informationen zu historischen Gebäuden läuft bereits in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein sowie den Schlossfreunden.

Die CDU, die mittels Prüfantrag vor den Sommerferien nochmals Dynamik ins Thema brachte, war zufrieden. »Super Arbeit«, bescheinigte Stephan Sawallich der Verwaltung. Lediglich der Trinkwasserbrunnen wurde nicht abgenickt und wird auf Drängen der Freien Wähler in einem eigenen Antrag beschlossen werden müssen. Am Donnerstag, 21. September, hat die Stadtverordnetenversammlung das letzte Wort.

