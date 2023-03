Viele Freunde für Sonnenkraftwerk

Gemeindevertretung: Freigerichter Gremien winken Abweichung vom Regionalplan am Hof Trages durch

Freigericht 22.03.2023 - 14:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine reiche Getreideernte lieferten die Äcker zwischen dem Hof Trages und Somborn im vergangenen Sommer. Künftig sollen dort Photovoltaikmodule stehen.

Nötig ist die Formalie, weil der regionale Flächennutzungsplan das weitläufige Ackergelände als Vorranggebiet für Landwirtschaft, zudem als Teil eines regionalen Grünzugs ausweist. Die Abweichung sei indessen Vertretbar, weil sie der Umsetzung zentraler Klimaschutzziele diene und alternative Flächen nicht zur Verfügung stünden, heißt es in der Antragsbegründung.

Als das Vorhaben im vergangenen Juli mit einem Mehrheitsvotum für einen Bebauungsplan an dieser Stelle in Gang kam, hatten Teile der Grünen-Fraktion das noch anders gesehen. Fraktionssprecher Achim Kreis und zwei weitere Grüne hatten die Zustimmung verweigert, weil, so Kreis, Photovoltaik-Module nicht in die freie Landschaft, sondern auf Haus- und Hallendächer gehörten. Der Flächenverlust für die Landwirtschaft wiege angesichts der Welternährungslage zu schwer.

Bei der neuerlichen Behandlung gab es nun weder im Ausschuss noch in der unmittelbar danach in der Kopernikusschule tagenden Gemeindevertretung Debatten oder Gegenstimmen. Somit steht das Ortsparlament geschlossen hinter dem Projekt des Unternehmens Next Energy aus Brachttal, das im Main-Kinzig-Kreis bereits mehrere Freiflächen-Solarkraftwerke errichtet hat und betreibt.

Aufbauen will die Firma ihre Photovoltaik-Module auf knapp 14 Hektar Ackerfläche. Rechnerisch reicht die kalkulierte Leistung von 13 Megawattstunden jährlich aus, um sämtliche Freigerichter Haushalte - rund 3500 - mit Sonnenstrom zu versorgen. Nach den Vorgaben zum B-Plan, der noch in der Aufstellung ist, sollen die Paneele ohne feste Fundamente aufgebaut und nach den vorgesehenen 25 Jahren Nutzungsdauer so abgeräumt werden können, dass Landwirtschaft auf dem Gelände wieder möglich ist.

kko