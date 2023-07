VHS Hanau: Neues Kursprogramm ab Herbst

Kreativangebote für Kinder

Hanau 13.07.2023 - 13:12 Uhr < 1 Min.

Das neue Programmheft stehe auf der VHS-Internetseite https://www.vhs-hanau.de zur Verfügung. Die Kreativangebote für Kinder und Jugendliche der Jugendkunstschule Hanau seien auf der Internetseite https://www.juks-hanau.de zu finden. Ab Montag, 17. Juli, lägen die Programmhefte auch in Papierform an den bekannten Auslagestellen und im VHS-Gebäude aus.

Die Kurse beginnen ab dem 11. September 2023 und könnten online, telefonisch (06181 92380 0) oder via E-Mail (fit@vhs-hanau.de) gebucht werden. Für eine persönliche Anmeldung sei die VHS-Geschäftsstelle am Ulanenplatz 4 in Hanau wie folgt geöffnet: montags, dienstags von 9.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 10.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, donnerstags und freitags von 9.30 bis 12 Uhr. Persönliche Gesprächstermine außerhalb der Öffnungszeiten könnten per Mail oder Telefon vereinbart werden.

Pressemitteilung der Stadt Hanau