Verunreinigungen im Trinkwasser beim Universitätsklinikum Frankfurt

Ursache noch unklar

Frankfurt 18.09.2023 - 18:14 Uhr < 1 Min.

Das Universitätsklinikum in Frankfurt.

Das Universitätsklinikum Frankfurt hat bei Routineuntersuchungen in einzelnen Gebäuden Verunreinigungen im Trinkwasser festgestellt. Es handele sich sehr wahrscheinlich um eine extern verursachte Kontamination mit einem Alltags- oder Umweltkeim, teilte das Universitätsklinikum am Montag mit.

Die von Experten und Behörden unterstützte Ursachenuntersuchung werde mit Hochdruck betrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es durch die Kontamination keinen Einfluss auf die Sicherheit von Patientinnen und Patienten oder von Beschäftigten gegeben. Am morgigen Dienstag will das Universitätsklinikum in Frankfurt Details mitteilen.