Vermeintlicher Gasaustritt sorgt für Landebahn-Sperrung in Frankfurt

Frankfurt/Kelsterbach 09.11.2023 - 08:42 Uhr < 1 Min.

Zeugen hatten der Polizei am Mittwochabend angebliche Geräusche eines Gasaustritts gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Diese stellten sich schnell als kontrollierter Gasablass an einer Baustelle heraus, hieß es weiter. Eine Landebahn des Frankfurter Airports war laut Feuerwehr zwischenzeitlich gesperrt. Zudem kam es demnach kurzzeitig zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.