Verdi ruft zu Warnstreiks im hessischen Einzelhandel auf

Kundgebung in Frankfurt

Frankfurt 19.05.2023 - 08:32 Uhr < 1 Min.

Demonstrationen und Kundgebungen soll es laut einer Mitteilung an diesem Freitag in Frankfurt und Kassel geben. Man protestiere damit gegen das bislang unzureichende Angebot der Arbeitgeber, erklärte der Verdi-Landesfachbereichsleiter Handel, Marcel Schäuble. Gegen Mittag ist auf der Frankfurter Hauptwache eine Kundgebung geplant. In Kassel sammeln sich die Streikenden bereits am Morgen vor dem Ikea-Möbelhaus.

Die Gewerkschaft verlangt für die rund 235.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen um 2,50 Euro erhöhten Stundenlohn. Das entspricht in der am weitesten verbreiteten Ecklohngruppe einer Erhöhung um 14,4 Prozent. Die Auszubildenden sollen monatlich 250 Euro mehr bekommen. Die Arbeitgeber haben bislang fünf Prozent mehr Lohn auf zwei Jahre und Einmalzahlungen von 1000 Euro angeboten. Die Verhandlungen werden am 24. Mai fortgesetzt.

dpa/lhe