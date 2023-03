Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Verdächtiger fast 40 Jahre nach Mord an 15-Jähriger ermittelt

Mann ist mehrfach verurteilt

Wiesbaden/Darmstadt 30.03.2023 - 16:46 Uhr < 1 Min.

Der inzwischen 61-Jährige soll die Jugendliche am 29. Juni 1986 in einem Wald bei Lindenfels im Kreis Bergstraße vergewaltigt und getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Hessische Landeskriminalamt und das Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag mitteilten.

Die Ermittler haben nach eigenen Angaben alte Beweismittel erneut auf Genspuren untersucht und dabei DNA des Verdächtigen entdeckt. Zeugenaussagen hätten den Tatverdacht erhärtet.

Der Mann ist nach Angaben der Ermittler mehrfach wegen Sexualdelikten und anderer Straftaten verurteilt worden und befand sich seit 2012 in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung für Straftäter in Norddeutschland. Gegen ihn erging Haftbefehl wegen Mordes, er wurde anschließend in die geschlossene Einrichtung zurückgebracht.