220 Geflüchtete sollen eine temporäre Bleibein Dieburg finden

Unterkunft kurz vor dem Bezug

Dieburg 08.11.2023 - 17:57 Uhr 2 Min.

Die Containeranlage für bis zu 220 Flüchtlinge in der Dieburger Fabrikstraße ist fertig. Ende November dürften die ersten Bewohner einziehen. Bis dahin soll auch das Außengelände fertig sein.

Ende November könnten die ersten einziehen, schon Ende Dezember Vollbelegung herrschen. Denn die Zuweisungszahlen an den LaDaDi sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen (siehe »Hintergrund«).

Die vielen kleinen, dezentralen Unterkünfte reichten trotz immer wieder neuer Angebote an den Kreis und die Kommunen daher auch auf absehbare Zeit nicht aus, damit die öffentliche Hand auf Massenunterkünfte wie jene in Pfungstadt, Griesheim, Babenhausen und in Kürze auch wieder in Dieburg verzichten könne, sagte Kreis-Sozialdezernentin Christel Sprößler (SPD) am Dienstagnachmittag bei einem Rundgang durch die fast fertige Anlage im I-Nord. Dorthin sollen unter anderem viele Flüchtlinge ziehen, die derzeit in der Pfungstädter Notunterkunft untergebracht sind. In der Dieburger Fabrikstraße werden sie deutlich bessere Bedingungen vorfinden, als sie die kreiseigene, notdürftig umfunktionierte und von einem Caterer mit den Mahlzeiten belieferte Schlossgartenhalle zwischen Dezember und Juni bot.

In den Containern, die die Hälfte des rund 5000 Quadratmeter großen Grundstücks (gehört einem Privatmann, der es an Roki Energy vermietet hat) in Beschlag nehmen, sind sowohl Einzel- als auch Doppel- und Familienzimmer (116 Zimmer insgesamt) geschaffen worden, die individuelle Rückzugsmöglichkeiten ermöglichen. In der Sporthalle gab es diese angesichts von Sieben-Personen-Abteilen, die nur durch Stellwände voneinander getrennt waren und keine Privatsphäre gewährleisteten, nicht. Jedes Zimmer verfügt über ein Bett mit Bettwäsche, einen Tisch, zwei Stühle, einen Schrank (unter anderem mit Besteck) sowie einen Kühlschrank samt Eisfach. Küchenzeilen und Sanitäreinrichtungen werden gemeinsam genutzt. Anders als in der Schlossgartenhalle bereiten sich die Bewohner in der Fabrikstraße ihr Essen selbst zu. Auch W-Lan ist vorhanden. Fahrradstellplätze und Kinderspielgeräte werden auf dem Außenareal bis Monatsende noch entstehen.

Geplant und genehmigt ist die Nutzung des Sonderbaus fürs Erste bis Ende 2027. So lange läuft auch der Vertrag zwischen Roki Energy und dem Landkreis. Pro Tag und Person rechnet der LaDaDi mit Kosten von 16 Euro.

Besonderheit des Standorts im Dieburger Industriegebiet ist, dass dort Wohnen ohne Bezug zu einem Gewerbeobjekt normalerweise nicht zulässig ist. Mit dem Unternehmen hat der LaDaDi auch schon bei anderen Projekten der Flüchtlingsunterbringung zusammengearbeitet. Die soziale Betreuung der Menschen übernehmen Mitarbeiter des Kreises. Einen Sicherheitsdienst wie an der Schlossgartenhalle wird es in der Fabrikstraße nicht geben.

Jens Dörr

Hintergrund: Jetzt 95 neue Flüchtlinge pro Woche im Kreis Schon im Sommer hatte der Landkreis Darmstadt-Dieburg vorhergesagt, dass ihm im Herbst und Winter wieder deutlich mehr neue Flüchtlinge zugeteilt werden würden. Die Prognose ist eingetroffen, wie die neusten Zahlen der Kreisverwaltung zeigen: Die aktuelle Zuweisungszahl beträgt 95 Menschen pro Woche. Dies hat unter anderem mit erschöpften Kapazitäten in der großen Aufnahmeeinrichtung in der Messe Frankfurt zu tun. Im dritten Quartal hatte die Zahl anfangs noch bei 36 Personen wöchentlich gelegen. Schon Ende September hatte sie sich jedoch auf 72 verdoppelt. Nun muss der LaDaDi in Kooperation mit den Kommunen fast 100 Leuten pro Woche ein Obdach in den 23 Städten und Gemeinden zwischen Bickenbach und Babenhausen geben. Unter den Zugängen sind im Schnitt 15 bis 20 Ukrainer. Bei der Sozialstruktur der Ankömmlinge gibt es kein klares Muster. Kamen in der ersten November-Woche überwiegend Familien, sind es in dieser Woche vor allem alleinreisende Männer. jed