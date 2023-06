"Unter dem Mindestlohn" - Lehrbeauftragte an Unis fordern mehr Geld

Wiesbaden 12.06.2023 - 09:14 Uhr 3 Min.

Hauptgebäude auf dem Campus Westend. Die «Johann Wolfgang Goethe-Universität» in Frankfurt am Main.

Sie liebe ihren Job, versichert die Lehrbeauftragte der Hochschule Darmstadt, die ihren Namen nicht nennen will. Aber sie kritisiert, «dass die Zeit für die Vor- und Nachbereitung meiner Stunden nicht bezahlt wird». Laut der Gewerkschaft GEW verdienen die meisten Lehrbeauftragten in Hessen daher netto «deutlich unter dem gesetzlichen Mindestlohn». Denn nur für ihre Zeit vor Studentinnen und Studenten erhielten sie Geld, oft rund 25 Euro pro Stunde, mit einem Hochschulabschluss in der Tasche.

Etwa 5800 Lehraufträge vergeben die hessischen Hochschulen laut GEW pro Jahr - Tendenz steigend. Lehrbeauftragte sind nicht fest angestellt, sondern selbstständige Honorarkräfte. Daher «erhalten sie keine Bezahlung im Fall von Krankheit und tragen die weiteren Risiken, wie Renten- oder Krankenversicherung, selbst», erklärt die Gewerkschaft in Zeiten einer hohen Inflation. Die Darmstädter Lehrbeauftragte verweist auch auf die ungewisse Zukunft für manche Kollegen, wenn vor einem neuen vorzubereitenden Kurs nicht sicher sei, ob sich dafür überhaupt genug Studenten fänden.

37 Lehrbeauftragte in Hessen haben kürzlich in einem offenen Brief an ihre Hochschulen eine Erhöhung der Honorare «auf mindestens 50 Euro pro gehaltene Stunde» gefordert sowie eine zusätzliche Vergütung von Vor- und Nachbereitung. Das würde die Haushalte der Hochschulen um insgesamt 3,4 Millionen Euro im Jahr mehr belasten.

Laut der hessischen GEW-Vizechefin Simone Claar wäre dies «gemessen an den milliardenschweren hessischen Hochschulhaushalten» eine relativ geringe Ausgabe mit «nachhaltig positivem Effekt für die Gewinnung von Lehrbeauftragten». Hochschulen entscheiden selbst über die Bezahlung ihrer Honorarkräfte.

Der Sprecher des hessischen Wissenschaftsministeriums, Volker Schmidt, erklärt: «Lehraufträge dienen der Ergänzung des Lehrangebots, insbesondere, um externe Erkenntnisse und Erfahrungen in die Lehre einfließen zu lassen.» Lehrbeauftragte seien nebenberuflich tätig: «Daher haben die einzelnen Lehraufträge in der Regel ein geringes Volumen und sind nicht auf einen Verdienst ausgelegt, der den Lebensunterhalt sichert.»

Ende 2021 haben die 14 staatlichen Hochschulen in Hessen und Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) einen «Kodex für gute Arbeit» unterzeichnet. Laut Schmidt enthält er auch die Verpflichtung, «Lehraufträge angemessen zu vergüten» sowie beim Honorar «den Zeiten für die Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, für die Betreuung und Beratung der Studierenden sowie für Prüfungsverpflichtungen Rechnung zu tragen».

Laut dem offenen Brief von 37 Lehrbeauftragten hat die Hochschule für Gestaltung in Offenbach bereits im Sommersemester 2022 die Sätze für ihre Kollegen auf 50 bis 60 Euro pro gehaltene Stunde verdoppelt. Das helfe auch bei der Gewinnung neuer qualifizierter Lehrbeauftragter.

Bedingt finanzieller Spielraum

Eva Waller, Vorsitzende der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hessen und Präsidentin der Hochschule RheinMain in Wiesbaden, erklärt, der offene Brief sei Anlass, die Honorarhöhe für Lehrbeauftragte erneut zu überprüfen. Zugleich gebe es aber nur bedingt finanziellen Spielraum, um «größere Anpassungen vorzunehmen». Laut Professorin Waller finden Hessens Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in der Regel für alle Lehraufträge qualifiziertes Personal aus der beruflichen Praxis.

Die Universität Gießen hat nach eigener Aussage kürzlich beschlossen, die Stundensätze für Lehraufträge zum Wintersemester 2023/2024 um rund 15 Prozent zu erhöhen. Derzeit betragen sie regulär jeweils noch 19 bis 55 Euro. Im Sommersemester 2022 hat die Uni Gießen circa 700 Lehraufträge vergeben.

Ute Clement, Vorsitzende der Konferenz Hessischer Universitätspräsidien und Präsidentin der Uni Kassel, spricht von weiteren kurz bevorstehenden «Anpassungen» der Vergütung an Unis. «Daneben wollen die Hochschulen ein kostenloses strukturiertes Angebot zum Erwerb hochschuldidaktischer Kompetenzen für erstmalig Lehrbeauftragte sicherstellen», ergänzt die Professorin. «Eine Veranlassung, die Erteilung von Lehraufträgen der Begründung von Beschäftigungsverhältnissen gleichzustellen, sehen die Universitäten nicht», betont Clement.

An der Hochschule Fulda werden Lehraufträge vergeben, um erfahrene Praktiker in die Lehre einzubinden. Ihre Stundenhonorare reichen laut Hochschule je nach Qualifikation von 25 Euro nach Abschluss eines Bachelorstudiums bis zu 45 Euro. In begründeten Ausnahmen, besonders bei Mangel an Lehrkräften oder besonderer Qualifikation, sei auch mehr Geld möglich. Für Prüfungen außerhalb der Vorlesungszeit könne eine zusätzliche Entschädigung gezahlt werden. «Bislang konnten qualifizierte Lehrbeauftragte überwiegend problemlos gewonnen werden, aber es gibt Bereiche, in denen es schwieriger wird, nebenberuflich Tätige für Lehraufträge zu gewinnen», teilt eine Sprecherin mit.

Die Lehrbeauftragte der Hochschule Darmstadt, die ihren Namen nicht verrät, sieht auch Vorteile in der Arbeit als freie Honorkraft: «Ich bin flexibler als bei einer Festanstellung - ich kann Job und Familie besser unter einen Hut bringen und mich auch um meine Weiterbildung kümmern.» Allerdings habe sie zusätzlich einen festen Teilzeitjob.

